Мир, начало: как в Рубежном налаживается жизнь

В Рубежном сейчас освобождены жилые кварталы и большая часть промзоны. ВСУ еще удерживают завод «Заря», но бои идут уже на Северодонецком направлении. В полуразбитом городе пока еще нет газа, не работает канализация, слышна артиллерийская канонада и выстрелы, но жители уже начали приводить его в порядок. Налажено снабжение водой — ее качают из уцелевшей заводской скважины и привозят в жилые кварталы. Начались работы по поиску и захоронению останков погибших местных жителей и военных. О том, как проходили бои, и как сейчас выглядит город — в репортаже «Известий».

Тяжелая трудотерапия

Местные жители каждое утро собираются рано утром около одной из школ, чтобы узнать новости — будут ли раздавать гуманитарную помощь, куда привезут питьевую воду. Еще здесь рассказывают, где лежат трупы .

Все внимательно слушают артиллерийскую канонаду. Утром 6 мая, когда там побывали корреспонденты «Известий», снаряды летели исключительно в сторону украинских позиций.

— Все равно расслабляться пока еще не стоит, — говорит нам местный житель Андрей. — 5 мая артиллерийский снаряд с украинской стороны угодил в торец многоэтажного дома, около которого несколько дней раздавали питьевую воду. Хорошо, что все к тому времени разошлись, и никто не погиб.

В похоронную команду, которая начала убирать в городе от погибших, входят с десяток местных мужчин. Бои в Рубежном начались в начале марта, и с тех пор под завалами, в подвалах и в разрушенном частном секторе лежит много погибших.

— Без дела сейчас с ума сойдешь, — говорят добровольцы из похоронной команды. — Начинаешь думать, в себе копаться, а так проще все пережить. Пока работаешь, в голову дурные мысли не лезут. Трудотерапия у нас такая.

За несколько дней похоронная команда собрала 104 погибших, а 6 мая от жителей поступило еще восемь заяв ок. Первый адрес — в частном секторе в районе Рубежанского индустриально-педагогического техникума, рядом с недавно освобожденной промзоной.

Украинский опорник

В промзоне находился мощный опорный пункт Вооруженных сил Украины. Он был защищен стеной из бетонных блоков и габионов, наполненных песком. Трехэтажное здание сильно разбито, но кое-где на стенах висят плакаты из серии «История украинского войска» . На лощеной бумаге изображены служивые люди разных исторических эпох — от дружинников киевских князей до бандеровцев в фашистской форме. В этом же ряду — латники и мушкетеры Речи Посполитой и Литвы, украинские стрельцы Австро-венгерской армии образца 1915 года. Плакатам с солдатами и офицерами Красной армии 1945 года места не нашлось.

Когда похоронная команда и корреспонденты «Известий» туда прибыли, опорник осматривали бойцы ЛНР. Они показали место при въезде, где стоял крупнокалиберный пулемет — вокруг россыпью лежат 12,7 мм гильзы.

— Сам опорник разбили артиллерий, — рассказывают бойцы. — Накрыли здание и технику. А вот часть личного состава в подвале пряталась. В советском здании был построено бомбоубежище в два этажа — там они спали и укрывались от обстрелов. Судя по найденным документам, тут были бойцы 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ.

В подвале кромешная темнота. С помощью фонарика удается разглядеть помещения с кроватями, тумбочками и шкафами. Под ногами валяются упаковки армейских сухпайков и банки с домашней закруткой — помидорами, огурцами и томатным соком. Последние дни хозяева опорника на улицу выходили не часто — одно из помещений приспособлено под туалет. В глубину бомбоубежища идти мы не решились, откуда-то из кромешной темноты постоянно раздается собачий лай.

Во дворе среди воронок стоят два сгоревших украинских бронеавтомобиля «Казак», МТ-ЛБ, несколько УАЗов, включая «буханки» и желтый автобус, изрешеченный осколками. Для них были подготовлены специальные места, огороженными габионами, но от точного огня крупнокалиберной артиллерии они не спасли.

Начальник штаба батальона

Убитого солдата бригады ВСУ, о которой говорили жители, нашли рядом со зданием техникума. Он пытался заскочить в окно, но не успел — рядом разорвалась минометная мина. Из-под камуфлированной куртки выбился тельник — десантник.

Следующая точка совсем недалеко — в частном секторе. Во дворах стоят сгоревшие машины. Местные говорят, что здесь долго шли бои — от воронки до воронки не более двух-трех метров.

В паре домов — сгоревший украинский бронеавтомобиль «Казак», совсем рядом — разбитая легковушка, в которой разбросаны сухпайки ВСУ и 7,62 мм патроны. Мужчины пытаются обнаружить хоть какие-то документы, но в бардачке автомобиля находят только желто-синий бейджик с надписью «Начальник штаба батальона».

Жить дальше

Следующая остановка в квартале сталинских трехэтажных домов. Он был укреплен ВСУ — во дворах вырыты окопы полного профиля и подготовлены пулеметные гнезда. Большая часть квартала сгорела — дома с деревянными перекрытиями огонь не щадил. Рядом с одним из них стоит сильный трупный запах. Попасть в подъезд сгоревшего дома непросто — металлическая дверь снаружи была кем-то намертво завязана толстым капроновым шнуром от детских качелей. Вход в сам подвал завален. Такое впечатление, что всех находившихся там замуровали заживо.

Мужчины молчат. Многие из них потеряли родственников.

— Сейчас мы это все переживем, похороним людей по-человечески, — наконец говорит бывший рабочий Андрей. — А дальше будем город отстраивать.