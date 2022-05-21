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"Азовсталь" полностью освобождена. Спецоперация в Донбассе 21 мая, день 85-й

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Спецоперация в Донбассе продолжается. Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении от боевиков территории завода "Азовсталь". Подземные сооружения, в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских войск. В плен сдались 2439 человек. МЧС России отправило в Донбасс и на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи. Подробнее об обстановке в ЛНР и ДНР и о ситуации в миря в связи с украинскими событиями — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:24
Компания «Газпром» подтвердила полную остановку поставок газа в субботу финской государственной энергетической компании Gasum из-за неоплаты в рублях. Об этом говорится в сообщении холдинга.
Сегодня, 09:21
Украинские войска применяют фосфорные снаряды при обстрелах поселка Камышеваха в Донбассе, рассказала журналистам эвакуированная жительница населенного пункта Юлия. По словам Натальи, которая также была эвакуирована из Камышевахи, украинские войска, отходя, заминировали колодцы, из которых люди брали воду. Она уточнила, что на данный момент в поселке нет электроэнергии, воды и газа.
Сегодня, 09:12
Партия «Единая Россия» доставила в детскую клиническую больницу Херсона лекарственные средства. Об этом сообщил координатор «Единой России» по молодежной политике, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич, курирующий российскую гуманитарную миссию в Херсонской области. «В детскую клиническую больницу Херсона по линии партии "Единая Россия" мы завезли необходимые лекарственные средства с запасом на три месяца», — сказал Кастюкевич.
Сегодня, 08:54
Представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во время выступления главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Двухдневная министерская встреча АТЭС открылась в субботу в Бангкоке. Решетников принимал в ней участие по видеосвязи. Решение покинуть заседание было принято в знак протеста против специальной военной операции РФ на Украине.
Сегодня, 08:26
Исполняющий обязанности командира украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский (позывной — «Волына»), сдавшийся в плен с мариупольского комбината «Азовсталь», сообщил, что на заводе в рядах украинских войск были иностранцы.
Сегодня, 08:24
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры и договорились сотрудничать по вопросу разблокировки каналов поставки зерна с Украины, говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства.
Сегодня, 08:22
Боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор» в ходе специальной военной операции на Украине стали основной «рабочей лошадкой» ударной силы российской армейской авиации, сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин. «Сейчас Ка-52 раскрыл весь свой потенциал — это самая настоящая "рабочая лошадка" российской ударной силы», — сказал Кожин.
Сегодня, 08:21
Министр финансов Украины Сергей Марченко утверждает, что страны Группы семи должны ввести полное нефтегазовое эмбарго в отношении России из-за специальной военной операции. По его утверждениям, если «G7 продолжит импортировать российский газ, то РФ будет использовать эти средства для агрессии в отношении Украины».
Сегодня, 08:20
МЧС России доставило в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также на Украину уже свыше 21 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе ведомства. «С начала гуманитарной операции 337 колоннами доставлено более 21 тысячи тонн гуманитарного груза», — заявили в ведомстве. Также на освобожденных территориях Украины выдают единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей, приняты более 21 тысячи заявлений, деньги получили свыше 19 тысяч человек.
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