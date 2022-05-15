Переход во вступление: что может помешать Финляндии и Швеции войти в НАТО

Хельсинки и Стокгольм решили стать членами НАТО. С таким заявлением 15 мая выступили президент и премьер-министр Финляндии и правящая в Швеции Социал-демократическая рабочая партия. Подать заявки в альянс они планируют одновременно в середине грядущей недели. И хотя обе страны заверяют, что их цель исключительно оборонительная, в Москве уверены: расширение НАТО на север — прямая угроза российской безопасности. В то время как большинство государств альянса говорят, что готовы принять Хельсинки и Стокгольм в ускоренном порядке, среди членов организации есть и те, кто может этому помешать: о своем потенциальном несогласии уже заявила Турция.

Северный тандем

О том, что руководство Финляндии решило подать заявку на членство в Североатлантическом альянсе, 15 мая на совместной пресс-конференции сообщили президент и премьер-министр страны Саули Ниинистё и Санна Марин. В начале недели в эдускунта (однопалатный парламент) пройдет голосование — для утверждения решения потребуется две трети голосов. Затем, 18 мая, постоянный представитель Финляндии при НАТО подаст заявку на вступление в блок.

«Когда мы смотрим на Россию, мы наблюдаем совершенно другую Россию по сравнению с той, что мы видели несколько месяцев назад. Всё изменилось после того, как Россия <начала спецоперацию> на территории Украины, и я лично думаю, что мы больше не можем верить в мирное будущее рядом с Россией, — сказала на пресс-конференции Санна Марин. — Именно поэтому мы решили присоединиться к НАТО, это мирный шаг, который гарантирует, что в Финляндии не произойдет война. У нас были войны с Россией, и мы не хотим такого будущего — ни для себя, ни для наших детей».

Переход во вступление Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции, посвященной решениям Финляндии в области политики безопасности, в Президентском дворце в Хельсинки, 15 мая 2022 года Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Одновременно с Финляндией подать заявку на членство в НАТО планирует Швеция: как сообщило, ссылаясь на источники, шведское издание Svenska Dagbladet, Стокгольм собирается сделать это 17 мая. Глава МИД Швеции Анн Линде несколько раз отмечала: когда речь заходит о курсе Стокгольма на членство в НАТО, «решающее значение» имеет позиция Хельсинки.

— Финляндия здесь играет ведущую роль — она первая объявила о намерении вступить в альянс. По сравнению со Швецией в Финляндии это решение пользуется гораздо более широкой поддержкой (по данным опросов, за вступление в НАТО выступают 76% финнов и 57% шведов. — «Известия»), — отметил в беседе с «Известиями» глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. — Хельсинки вкладывает в оборону 1,96% своего ВВП, что близко к 2%, которые на безопасность обязаны тратить члены НАТО. В целом у Финляндии хорошо налажено сотрудничество с альянсом — она уже была гораздо ближе к вступлению в эту организацию, чем Швеция. Если Хельсинки откажется от участия в НАТО, то и Стокгольм, скорее всего, подаваться туда не будет.

К вечеру 15 мая согласие на вступление в альянс дала правящая в Швеции Социал-демократическая рабочая партия. При этом в ее сообщении подчеркивается: если заявка получит одобрение, руководство страны выступит против размещения на ее территории ядерного оружия и иностранных военных баз.

Переход во вступление1 Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон проводит пресс-конференцию по итогам встречи в штабе правящих социал-демократов по решению партии о членстве в НАТО в Стокгольме, 15 мая 2022 года Фото: REUTERS/TT News Agency/Fredrik Persson

И Финляндия, и Швеция ранее придерживались политики неприсоединения к военным блокам: Хельсинки со времен окончания Второй мировой, Стокгольм — с первой четверти XIX века. Вплоть до середины февраля 2022 года и население, и власти этих стран от полноценного участия в НАТО отказывались, однако после 24 февраля число сторонников членства в альянсе начало быстрыми темпами расти. После того как в Финляндии петиция с предложением провести референдум по теме набрала 50 тыс. подписей, необходимых для передачи в парламент, разговор о вступлении в НАТО вышел на уровень руководства страны и получил его поддержку.

«Сдержаннее, чем ожидалось»

На протяжении трех месяцев, что обсуждалась эта тема, Москва регулярно критиковала стремление Хельсинки и Стокгольма в альянс. После того как 12 мая Саули Ниинистё и Санна Марин сообщили о том, что поддерживают смену внешнеполитического курса, в МИД РФ заявили: хотя власти и народ Финляндии могут сами выбирать то, как им обеспечивать свою безопасность, «в Хельсинки должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага». Вступление в НАТО «нанесет серьезный ущерб» российско-финляндским отношениям, отметили на Смоленской площади: «Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера».

Чуть позже первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в беседе с британским изданием UnHerd News развил мысль о военно-технических шагах. «Если на этих территориях появятся подразделения НАТО, эти территории могут стать целью или возможной целью для удара», — сказал он.

Переход во вступление2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Президент Финляндии, объявив о своем решении, сообщил, что собирается лично уведомить об этом российского коллегу Владимира Путина. «Я не из тех, кто тихонько крадется из-за угла. Так что да, я позвоню ему и скажу, что ситуация изменилась. О чем мы оба знаем», — сказал Саули Ниинистё 13 мая изданию Dagens Nyheter.

Телефонная беседа состоялась на следующий день. По сообщению Кремля, в ней Владимир Путин заверил, что «никаких угроз безопасности Финляндии не существует», и назвал ошибочным «отказ от традиционной политики военного нейтралитета». Саули Ниинистё, в свою очередь, объяснил президенту РФ, почему решил поддержать курс его страны в НАТО: по сообщению финляндской стороны, на него повлияли требование Москвы к альянсу отказаться от политики открытых дверей, которое она выдвинула в конце 2021 года, и ситуация на Украине.

На пресс-конференции 15 мая президент Финляндии рассказал, что реакция его коллеги «была более сдержанной, чем ожидалось». По его словам, сейчас многое в двусторонних отношениях выглядит неопределенным, однако несомненно одно: «Отношения с Россией изменятся». В противовес заявлениям Москвы о том, что «Брюссель под эгидой США втягивали Швецию и Финляндию в свои структуры давно», Саули Ниинистё заявил, что Штаты «были осторожны и не толкали нас в НАТО».

Переход во вступление3 Премьер-министр Финляндии Санна Марин и президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции, посвященной решениям Финляндии в области политики безопасности, в Президентском дворце в Хельсинки, 15 мая 2022 года Фото: REUTERS/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Вашингтон тем временем заявил о готовности оказать Хельсинки и Стокгольму военную поддержку в период между подачей заявок и вступлением в альянс. «Я не хочу обсуждать гипотетические возможности и строить предположения, поскольку причин для подобного нет, — сказал 15 мая в интервью Би-би-си представитель Пентагона Джон Кирби. — <…> Если <…> им понадобятся какие-либо дополнительные [военные] возможности или поддержка, то мы в США уверены, что с обеими странами у нас тот уровень отношений, который позволит оказать им дополнительную поддержку».

Предмет торга

Большинство стран альянса планируют принять новых членов в ускоренном режиме. Как сказала 15 мая после неформальной встречи глав МИД НАТО германский министр Анналена Бербок, Финляндия и Швеция «готовы к этому с политической и военной точек зрения». Несмотря на это, среди членов альянса есть те, кто может заблокировать эти две кандидатуры. Так, 13 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары «нет позитивного взгляда» на этот вопрос.

Турецкое руководство, в частности, не устраивает то, как Хельсинки и Стокгольм выстраивают отношения с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической, — они «должны очень четко пересмотреть свои отношения с террористическими элементами РПК», отмечают турецкие власти. Как пояснил 15 мая на встрече НАТО в Брюсселе глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, именно поэтому «большинство жителей Турции выступают против вступления этих стран» в альянс.

Переход во вступление4 Президент Турции Тайип Эрдоган в штаб-квартире альянса в Брюсселе Фото: REUTERS/Pool/Yves Herman

«Это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию», — сказал турецкий министр.

— Президент Эрдоган торгуется с Западом, в основном с США и Великобританией, по многим вопросам, — отметил в беседе с «Известиями» турецкий политолог Керим Хас. — В турецко-американских отношениях есть довольно много проблем: например, один из вопросов — модернизация в Турции американских истребителей F-16 на фоне того, что после санкций из-за поставок ей российских комплексов С-400 она не смогла закупить американские F-35. В случае Финляндии и Швеции можно предположить, что Анкара рассчитывает на выдачу ей представителей РПК, которые находятся в этих странах.

У этой риторики есть и еще одна причина, говорит эксперт: таким образом Турция посылает России сигнал о том, что она поддерживает контакты насчет расширения НАТО и не хочет раздражать Москву, когда речь заходит о столь болезненном для нее вопросе.

Ранее о намерении заблокировать прием новых членов говорил президент Хорватии Зоран Миланович, однако позднее стало известно, что хорватский МИД дал поручение своему послу в Брюсселе кандидатуры Финляндии и Швеции поддержать. Так что сейчас единственное возможное препятствие для девятого расширения НАТО — потенциальное вето Турции. Убедить Анкару не блокировать кандидатов — задача альянса на ближайший месяц: как ожидается, решение о членстве Финляндии и Швеции может быть принято на саммите в Мадриде в конце июня.