Финн ушами: что значит решение Хельсинки вступить в НАТО

Финляндия должна подать заявку на членство в НАТО. Об этом 12 мая заявили президент и премьер-министр страны . На это тут же отреагировали в России: ее руководство анонсировало «ответные шаги как военно-технического, так и иного характера », если Хельсинки станет частью альянса. Вместе с Финляндией в НАТО собирается вступить ее ближайший сосед — Швеция; объявить о подаче заявки она планирует на следующей неделе. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, участие Хельсинки и Стокгольма в Североатлантическом альянсе принципиально изменит расклад в Европе .

«Немедленно подать заявку»

12 мая президент и премьер-министр Финляндии Саули Ниинистё и Санна Марин сообщили: они поддерживают вступление своей страны в Североатлантический альянс.

« Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии . Будучи членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонительный альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО. Мы надеемся, что на национальном уровне шаги, необходимые для принятия этого решения, будут предприняты в следующие несколько дней », — говорится в их совместном заявлении.

В Москве на это отреагировали спустя два часа. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что расширение НАТО «не делает мир, а главное наш евразийский континент более стабильным и безопасным »; по его словам, действия России будут зависеть от того, насколько близко к ее границам окажется военная инфраструктура альянса.

Финн ушами Фото: Global Look Press/Florian Gaertner

Более резко на заявление финляндского руководства отреагировали в МИД РФ: на Смоленской площади его назвали «радикальным изменением внешнеполитического курса страны» и предупредили Хельсинки о том « Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера », чтобы купировать возникающие в этой связи угрозы её нацбезопасности.

«Будем реагировать по ситуации», — резюмировали в ведомстве, не уточнив, о каких военно-технических мерах идет речь. Напомним, что аналогичную формулировку российские представители использовали за несколько месяцев до начала спецоперации на Украине — во время переговоров по гарантиям безопасности, которые Москва требовала от США и альянса, предостерегая их от размещения военной инфраструктуры на украинской территории.

После Второй мировой войны Хельсинки придерживался нейтральных позиций ; с окончания холодной войны его внешнеполитический курс сводился к формулировке «военное неприсоединение и самостоятельная оборона». В эти десятилетия периодически возникали разговоры о возможном вступлении Финляндии в НАТО, однако руководство страны, сотрудничая с альянсом, от участия в военных блоках воздерживалось .

«В данный момент я не вижу никаких причин для резких, внезапных изменений. Это решение должно быть тщательно обдумано», — сказал 20 февраля в интервью CNN Сауле Ниинистё, отвечая на вопрос о планах Хельсинки вступить в альянс.

Параллельно с этим, 21 февраля, на сайте гражданских инициатив kansalaisaloite появилась петиция с предложением провести референдум по этой теме. За три дня она получила поддержку 13,5 тыс. граждан, однако после 24 февраля, когда Россия начала спецоперацию на Украине, число сторонников этой идеи стало расти гораздо быстрее: к 26 февраля документ набрал 50 тыс. подписей, необходимых для того, чтобы его рассмотрели в эдускунта (однопалатный парламент).

По данным — здесь и далее — финляндской гостелерадиокомпании Yle от 9 мая 2022 года, за вступление в НАТО выступают 76% граждан (против — 12%, не определились с позицией — 11%); за два с половиной месяца этот показатель вырос на 23% — 28 февраля Yle провела первый с 2017 года опрос на эту тему, и если пять лет назад в пользу членства в НАТО высказались 19% финнов, а против — 53%, то к концу февраля 2022 года 53% граждан уже выступили в поддержку такого решения.

Финн ушами Фото: REUTERS/Yves Herman

— Такое резкое изменение общественного мнения связано с проведением российской специальной военной операции на территории Украины . Это был шок для финского общества и политического класса — в такую возможность отказывались верить, — пояснил «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. — Для Финляндии возрастает фактор неопределенности — он меняет отношение к НАТО и в каком-то смысле обосновывает желание гарантировать себе безопасность в изменившихся геополитических условиях.

Вопрос в том, насколько устойчиво это отношение , отметил эксперт: неизвестно, сохранится ли в Финляндии такая поддержка НАТО через несколько месяцев или лет . Тем не менее, политическое руководство решило не дожидаться возможных изменений в общественных настроениях, а, напротив, реагировать на них форсированным вхождением в состав Североатлантического блока, сказал Андрей Кортунов.

«Решение Финляндии также влияет»

Вместе с Финляндией в НАТО планирует вступить ее ближайший сосед — Швеция . Риксдаг (однопалатный парламент) обсудит вопрос на специальных прениях 16 мая, а затем, по информации шведской газеты Expressen, правительство проведет дополнительное заседание по теме и, если не произойдет ничего непредвиденного, объявит о подаче заявки.

Поддержка этого решения среди граждан Швеции за последние годы трансформировалась не столь резко, как это произошло в Финляндии : по информации немецкой исследовательской компании Statista, в 2017-м за вступление в альянс высказывались 31% шведов (против — 44%, не определились — 25%), в начале апреля 2022 года в пользу такого шага выступили 45% (против — 33%, не определились — 22%); 20 апреля газета Aftonbladet сообщила, что к концу месяца число сторонников участия в НАТО выросло до 57%.

На то, какое решение примет Стокгольм, во много влияет позиция Хельсинки: как заявила 2 мая в интервью каналу SVT Nyheter глава шведского МИД Анн Линде, «на протяжении всего этого времени Швеция тесно сотрудничала с Финляндией». « Решение Финляндии также влияет на наш анализ, и мы его учитываем », — сказала дипломат, подчеркнув при этом, что в Швеции идет собственный процесс.

В экспертном сообществе отмечают: вступление двух северных стран в альянс приведет к фундаментальным изменениям в европейской архитектуре безопасности.

Финн ушами Фото: REUTERS/Dado Ruvic

— С приемом в свои ряды этих двух стран НАТО получит северо-западные европейские пространства . В инфраструктурном плане также будет укрепляться Норвегия, которая довольно активно участвует в деятельности альянса, — сказал «Известиям» глава Центра арктических исследований Института Европы РАН Валерий Журавель. — С учетом того, что сухопутная граница Финляндии с Россией составляет порядка 1300 км, для Москвы это принципиальный вопрос .

Андрей Кортунов обратил внимание на то, что протяженная российско-финляндская граница увеличивает линию соприкосновения РФ и НАТО практически вдвое.

— Наверное, эта граница также потребует некоторого укрепления, модернизации , — отметил он. — В целом, вступление этих двух стран в альянс приведет к тому, что изменится соотношение сил в акватории Балтийского моря, — если исключить российскую акваторию, то оно в каком-то смысле становится натовским морем . Думаю, также изменится положение и в арктическом регионе. Словом, членство Финляндии и Швеции в НАТО приведет к серьезным последствиям.

В альянсе тем временем готовы принять новых членов в ускоренном порядке . Так, в конце марта генсекретарь организации Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО заявки Стокгольма и Хельсинки воспримут позитивно — их вооруженные силы «полностью отвечают стандартам альянса»; чуть позже в интервью CNN он сказал, что заявки «одобрят все 30 союзников» и что альянс «найдет способы, как относительно быстро» принять Финляндию и Швецию в свои ряды.