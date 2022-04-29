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Северный фланг: каковы могут быть последствия вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Обе страны рискуют больше потерять, чем выиграть
Фото: Getty Images/Jeff J Mitchell
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Северный фланг: каковы могут быть последствия вступления в НАТО Швеции и Финляндии
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2022-04-28 10:30:30
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Ожидаемое присоединение к НАТО Швеции и Финляндии не изменит баланс сил принципиально, но может расширить масштабы гипотетического вооруженного конфликта. «Известия» анализируют последствия возможного расширения альянса.

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Без паники, но с опасениями

Ждать каких-то очевидных немедленных негативных последствий не стоит: ни у Швеции, ни у Финляндии нет неразрешенных территориальных споров или иных конфликтов с Россией, которые были бы чреваты неизбежным военным обострением в ближайшие годы. Вместе с тем их присоединение к НАТО само по себе может серьезно осложнить конфигурацию возможного вооруженного противостояния, если оно возникнет, подняв исходные позиции сторон на лестнице эскалации.

Ключевым вопросом для России в этой ситуации становится сохранение связей между основной территорией страны и Калининградским анклавом. Гипотетически возможное сообщение по морю и воздуху в случае конфликта с участием в нем Швеции и Финляндии как стран НАТО практически гарантированно блокируется. Это автоматически порождает необходимость для России деблокировать Калининград во избежание его потери. Такая операция практически неизбежно будет проводиться путем сухопутного наступления через территорию стран Прибалтики.

Северный фланг
Гавань Преголи в Калининграде

Гавань Преголи в Калининграде

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Масштабы конфликта могут быть различными, однако присоединение Швеции и Финляндии к НАТО увеличит и так существующий дисбаланс сил в пользу альянса. Это неизбежно заставит Россию рассматривать вероятность применения в таком столкновении ядерного оружия — как средства, позволяющего компенсировать отставание в обычных вооружениях. Тем большей эта вероятность становится в случае, если на территории стран Прибалтики будут размещены существенные боевые силы сухопутных войск и авиации «старых» членов НАТО.

Что прибавляется

Обе страны располагают не самыми крупными, но современными вооруженными силами. Общая численность вооруженных сил Финляндии мирного времени составляет около 20 тыс. человек. При этом, комплектуясь по смешанной схеме (постоянный кадровый состав + призывники), финны имеют значительный мобилизационный ресурс, позволяющий в случае войны увеличить контингент до 150 тыс. человек и выше. Финляндия располагает значительными для страны с такой численностью населения объемами тяжелого вооружения, включая танки, артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию, причем последняя в обозримом будущем получит и истребители пятого поколения F-35.

Невысока и постоянная численность вооруженных сил Швеции (менее 15 тыс. чел.), которые также могут быть значительно увеличены в случае мобилизации за счет призыва резервистов, ранее прошедших срочную службу. Исходно численность вооруженных сил Швеции в полностью развернутом варианте устанавливалась в 55 тыс. человек, однако еще в конце 2021 года было принято решение об увеличении этой численности до 90 тыс. человек. Увеличится и армия мирного времени — число призывников возрастет с 4 тыс. до 8 тыс. человек ежегодно.

Северный фланг
солдат
Фото: ТАСС/EPA/NAINA HELEN JAAMA

Должны вырасти и военные расходы страны, как минимум на 40%. К 2025 году ежегодный военный бюджет Швеции должен составлять $11 млрд. Следует заметить, впрочем, что траты на вооружение непрерывно растут на протяжении последних лет. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ), в 2016 году эти расходы составили $5,43 млрд, в 2017 — $5,53 млрд, 2018 — $5,73 млрд, 2019 — $5,84 млрд и в 2020 — $6,45 млрд. Предполагается, что в текущих ценах к 2025 году они составят примерно $10,45 млрд.

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Вместе с тем, с учетом длительного недофинансирования шведских вооруженных сил в последние десятилетия, это повышение, по мнению некоторых специалистов, способно скорее заткнуть дыры в обороноспособности, а не обеспечить перевооружение армии и улучшение ее подготовки.

Стандарты и подходы

Проблем с совместимостью возникнуть не должно: обе страны используют в первую очередь западное вооружение, уже имеющееся у многих стран-членов НАТО. Швеция, обладая довольно развитой оборонной промышленностью, в том числе активно поставляет собственную продукцию, от зенитной артиллерии до боевых самолетов. Экспортером вооружений является и Финляндия, также производящая ряд систем на экспорт.

Проблемы могут возникнуть, скорее, в части управляемости и координации: разрастающийся альянс всё меньше походит на эффективную военную структуру, от которой в первую очередь ждут компактности, скорости реакции и способности управлять действиями разнородных сил. В случае с НАТО, объединяющим огромное количество очень непохожих друг на друга стран и армий, оперативное взаимодействие становится ключевой проблемой, отягощаясь еще и политическим фактором: совместить интересы большого количества столь разных акторов будет сложно, независимо от причин начала войны. Учитывая особенности Североатлантического договора, ст. 5 которого вовсе не предусматривает «автоматическое объявление войны всеми членами НАТО», как некоторые об этом думают, вероятность того, что альянс не окажется единодушным перед угрозой войны с Россией, является очень высокой.

Северный фланг
Президент Финляндии Саули Ниинистё (справа) и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг принимают участие в совместной пресс-конференции в Хельсинки

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг и президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции в Хельсинки, октябрь 2021 года

Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Главный вопрос для Швеции и Финляндии, впрочем, заключается в другом: повысится ли безопасность этих стран от вступления в НАТО в принципе? Ответ, в общем, не слишком утешительный: в случае войны с НАТО Россия будет рассматривать объекты на территории стран альянса как законные военные цели, а на территории близких к России стран — еще и как первоочередные. О планах увеличить свои силы на северо-западе Россия уже объявила. Вряд ли эту ситуацию стоит рассматривать как выигрышную для безопасности всех сторон.

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