НАТО подумать: как скоро Финляндия и Швеция могут вступить в альянс

Во второй половине апреля депутаты Финляндии обсудят новую «белую книгу», включающую обзор последствий от вступления в НАТО. Об этом «Известиям» заявили в правительстве страны. Документ будет представлен 13 апреля, когда премьер-министр Санна Марин отправится с визитом в Швецию. В последнее время СМИ сообщают, что обе страны готовы подать заявку на вступление в альянс не позже этого лета. Как рассказали «Известиям» опрошенные эксперты, Стокгольму и Хельсинки предстоит совместно определить все риски от присоединения к НАТО. При этом ключевую роль в этом вопросе сыграют партийные дискуссии внутри северных государств.

Смена риторики

13 апреля в Стокгольм с рабочим визитом приедет премьер-министр Финляндии Санна Марин. Северным странам Европы, которые после начала спецоперации РФ на Украине задумались о вступлении в НАТО, предстоит сверить часы.

В начале апреля Санна Марин, которая еще недавно называла вопрос вступления в НАТО неактуальным, заявила, что ситуация на Украине заставляет страну определиться уже весной этого года. По ее мнению, Хельсинки столкнется с последствиями при любом развитии событий — и приняв, и отвергнув идею вступления страны в альянс. Проанализировать этот вопрос необходимо «тщательно, но быстро», убеждена глава правительства.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, предупреждавшая в начале марта о рисках еще большей дестабилизации в Европе при вступлении страны в альянс, к настоящему времени тоже изменила позицию. «Я никоим образом не исключаю членства в НАТО <…> Свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения», — сказала Андерссон телеканалу SVT Nyheter 30 марта.

По мнению руководителя Центра Северной Европы Института Европы РАН Наталии Плевако, присоединение стран к НАТО стало значительно вероятнее, чем еще месяц назад.

— Если еще в первые дни событий в Украине лидеры стран больше говорили о рисках в случае вступления в НАТО, то со временем их риторика изменилась. Теперь всё чаще обсуждаются конкретные вопросы вступления в Североатлантический альянс. И, несмотря на понимание, что с таким важным вопросом не следует спешить, многие политики в Швеции и Финляндии утверждают, что развитие событий в Украине подталкивает эти страны к быстрому решению. Возможно, уже нынешним летом, — отметила эксперт.

При этом, по ее словам, Финляндии и Швеции придется действовать сообща, поскольку военное сотрудничество между этими странами настолько тесное, что разновременное вступление в НАТО может негативно отразиться на этих отношениях. «Им не хочется нарушить налаженное военное сотрудничество», — добавила Наталия Плевако.

Научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель в беседе с «Известиями» также выразил уверенность, что «если страны вступят в альянс, то только вместе». Так у НАТО появится новое пространство в регионе.

Спекуляции на этот счет в последнее время появляются в мировой прессе с изрядной частотой. 11 апреля The Times со ссылкой на источник сообщила, что Финляндия подаст заявку на вступление в блок уже в июне, а Швеция последует за ней. Собеседники британского издания отметили: присоединение этих стран было темой дискуссий и встреч на недавних переговорах министров иностранных дел НАТО.

Отметим, что президент Финляндии Саули Ниинистё уже обсудил в конце марта с генсеком блока Йенсом Столтенбергом принципы и процедуры принятия в альянс новых государств. Генсек, в свою очередь, пообещал быстро принять в состав Финляндию и Швецию, если они решат подать заявки.

Финская газета Iltalehti сообщила на прошлой неделе, что подать заявку на членство в НАТО Хельсинки может уже в конце апреля. По данным издания, о таком намерении во время парламентских дебатов объявят президент и комитет министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva, возглавляемый премьер-министром.

Как заявили «Известиям» в правительстве Финляндии, 13 апреля они представят «белую книгу» (отчет о политике безопасности).

— Документ будет состоять из детального описания политики безопасности. Его обсуждение депутаты страны начнут после Пасхи (праздничные дни продлятся с 15 по 18 апреля. — «Известия»), — сообщили в ведомстве, отвечая на вопрос о возможности подачи заявки на вступление в НАТО уже в апреле.

Ожидается, что в «белую книгу» будет включен широкий обзор и список как преимуществ, так и недостатков членства Финляндии в НАТО. Финский политолог Йохан Бекман заявил «Известиям», что решение по «белой книге» сыграет большую роль в дискуссии о присоединении к альянсу.

— Ранее в этом отчете четко подчеркивалось, что Финляндия придерживается нейтральности, то есть внеблоковости, однако всегда прописывалась опция присоединения к альянсу. До сих пор этот вопрос был неактуален, но сейчас риторика резко меняется, — подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, разные комитеты парламента могут рассматривать выводы этого отчета довольно долго.

По мнению Валерия Журавеля, «белая книга» поможет прежде всего ясно оценить те угрозы, которые могут появиться у Хельсинки при вступлении в НАТО. А этот вопрос в нынешней дискуссии центральный.

Процесс в тумане

Что касается процедуры присоединения к блоку, Йохан Бекман пояснил «Известиями», что после публикации ряда опросов (по его словам, сомнительной достоверности) правительство приняло решение не проводить референдум. Президент страны Саули Ниинистё, который ранее выступал за такое голосование, заявил в начале апреля, что сейчас в этом нет необходимости. Например, за вступление в альянс, по данным опроса газеты Helsingin Sanomat от 31 марта, выступает 61% населения.

— На самом деле пока никто не знает, каким будет процесс вступления Финляндии в НАТО. Создан новый орган для решения этого вопроса — координационная группа, которую возглавляет спикер и бывший премьер-министр Матти Ванханен. Тем не менее консенсуса по поводу того, будет ли принимать это решение именно парламент, всё еще нет. Это процесс в тумане, — добавил Йохан Бекман.

Как сообщили «Известиям» в правительстве Швеции, референдум о членстве в НАТО не запланирован. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе,46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные — не определились.

По мнению Наталии Плевако, проводить референдум власти не собираются, учитывая необходимость быстрого принятия решения. По ее словам, правящей социал-демократической партии Швеции, которая до недавнего времени традиционно выступала против членства в альянсе, еще предстоит определиться с своей точкой зрения. У «буржуазных партий» сомнений нет: они все за вступление.

— У социал-демократов предстоит широкая дискуссия — в партийных ячейках, коммунах и низовых организациях, которая подскажет окончательное решение. К лету этот вопрос должен решиться, и тогда, вероятно, Стокгольм подаст заявку на вступление в НАТО, — подчеркнула эксперт.

Последствием этого решения для обеих стран станет прощание с нейтральным статусом. Тем не менее, как отметили опрошенные «Известиями» эксперты, отношение к этому статусу у Стокгольма и Хельсинки неоднозначное. Финляндия, по словам Йохана Бекмана, воспринимает нейтральность только как обязательство не вступать в военные блоки. Примечательно, что после начала спецоперации РФ на Украине оба государства начали поставлять Киеву оружие. Финляндия решила отправить противотанковое вооружение и стрелковое оружие, а Швеция — противотанковое оружие.

Что касается влияния возможного вступления стран в НАТО на отношения с РФ, очевидно, что в условиях складывающейся ситуации это не пойдет им на пользу.

— Между Россией и Финляндией всегда были относительно дружественные отношения. Если они вступят в НАТО, то нам придется принимать соответствующие решения, чтобы укреплять безопасность на северо-западе России, — пояснил Валерий Журавель.

Йохан Бекман, в свою очередь, добавил, что Финляндии и России придется пересматривать Договор об основах отношений от 1992 года. Согласно 4-й статье, государства должны «не позволять использовать свою территорию для вооруженной агрессии против другой страны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 апреля заявил, что возможное вступление Швеции и Финляндии в военный блок негативно скажется на обстановке на всем европейском континенте. «Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конфронтацию. Это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность», — отметил он.

Глава МИД Швеции Анн Линде, в свою очередь, 12 апреля сказала, что Швеция и Финляндия самостоятельно примут решение о том, нужно ли им присоединяться к НАТО. «Недопустимо, чтобы Россия каким-то образом угрожала Швеции и Финляндии. Наши граждане должны сами принимать решения в сфере безопасности», — отметила глава ведомства.