Швеция в июне подаст заявку на вступление в НАТО

Швеция в июне подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 13 апреля сообщает Svenska dagbladet со ссылкой на источники в правящей партии.

Так, заявку на членство в альянсе правительство страны намерено подать на встрече НАТО в Мадриде 29-30 июня. По данным источника, подача соответствующего заявления является целью премьер-министр страны Магдалена Андерссон.

Накануне «Известиям» в правительстве Швеции сообщили, что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах. Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

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