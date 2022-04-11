В Британии сообщили о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО летом 2022 года

Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс в июне 2022 года, а за ней — Швеция. Такими данными поделились источники британской газеты Times в понедельник, 11 апреля.

«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — приводятся слова собеседников в материале издания.

По данным источников, власти двух стран вместе пытаются достичь консенсуса внутри государств насчет вступления в НАТО, при этом финальное решение Швеция и Финляндия примут самостоятельно.

Финский политолог Йохан Бекман заявил ранее, 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет. При этом 7 апреля сообщалось, что страна приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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