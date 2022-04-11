Прямой эфир
Экономика
Россия обратится в суды в случае объявления ей дефолта
Экономика
В Минэке спрогнозировали срок возвращения экономики к уровню 2021 года
Общество
Вильфанд предупредил о сильных дождях в Москве в ближайшие два дня
Армия
Военные РФ и ДНР эвакуировали 47 человек с заблокированных в порту Мариуполя кораблей
Мир
Во Франции назвали признание Россией ДНР и ЛНР провалом санкционной политики Запада
Мир
Макрон лидировал на выборах во Франции по итогам подсчета 95% голосов
Мир
Стало известно о лидерстве Гаглоева на выборах в Южной Осетии
Мир
В Британии сообщили о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО летом 2022 года
Мир
Израиль нанес пять ракетных ударов по Сирии
Мир
Французы вышли на акции протеста против итогов первого тура выборов президента
Экономика
Минфин РФ отказался от выпуска ОФЗ в этом году

В Британии сообщили о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО летом 2022 года

Times: Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс в июне 2022 года, а за ней — Швеция. Такими данными поделились источники британской газеты Times в понедельник, 11 апреля.

Не НАТО ссориться: внутри альянса наметился разлад
Кто выступает против разрыва контактов с Россией

«Финляндия, как ожидается, подаст заявку в июне, за ней последует Швеция», — приводятся слова собеседников в материале издания.

По данным источников, власти двух стран вместе пытаются достичь консенсуса внутри государств насчет вступления в НАТО, при этом финальное решение Швеция и Финляндия примут самостоятельно.

Финский политолог Йохан Бекман заявил ранее, 8 апреля, что официальных документов, подтверждающих информацию о желании Финляндии вступить в Североатлантический альянс, нет. При этом 7 апреля сообщалось, что страна приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022