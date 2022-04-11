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Песков оценил последствия возможного вступления Швеции и Финляндии в НАТО

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Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте. Об этом на встрече с журналистами в понедельник, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам по себе альянс является скорее инструментом, заточенным на конвертацию, это не тот альянс, который обеспечивает мир и стабильность. Дальнейшее расширение не принесет дополнительного спокойствия на европейский континент», — указал он.

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Ранее в этот день источники британской газеты The Times сообщили, что Финляндия планирует в июне подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, а за ней Швеция.

7 апреля сообщалось, что Финляндия приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации.

Незадолго до этого, 3 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

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