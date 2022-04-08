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В Финляндии сообщили о создании рабочей группы по вопросу вступления в НАТО

В Финляндии заявили о готовности страны подать заявку на членство в НАТО
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Финляндия приняла решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс через процедуру дополнительной регистрации. Такими сведениями поделилась финская газета Iltalehti 7 апреля со ссылкой на Комитет по внешней политике и политике безопасности (TP-UTVA) республики.

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Как сообщает издание, страна готовится подать заявку на вступление в НАТО. Для этого создана отдельная рабочая группа лидеров политических партий Финляндии, которая должна показать руководству страны поддержку финскими партиями и членами парламента решения вступить в блок.

По оценкам источников Iltalehti TP-UTVA, государство сможет принять решение по членству в НАТО еще до конца апреля, а подача заявки состоится в первые две недели мая.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

24 февраля Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма, и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

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