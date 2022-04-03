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Генсек НАТО заявил о возможности быстро принять Финляндию и Швецию в альянс

Столтенберг заявил о возможности НАТО быстро принять Финляндию и Швецию в свои ряды
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Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок. Об этом 3 апреля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Мы ведем хороший диалог с политическими лидерами Финляндии, <...> со Швецией. Естественно, решать им, но если они подадут заявки, то их одобрят все 30 союзников, мы найдем способы, как относительно быстро это сделать», — сказал он в эфире телеканала CNN.​​

16 марта стало известно, что шведский парламент направил обращение к правительству по вопросу сохранения возможности для Стокгольма подать заявку на вступление в НАТО. При этом за месяц до этого правительство Швеции заявляло, что не намерено вступать в НАТО.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

24 февраля Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос государственной безопасности.

13 февраля посол РФ в Стокгольме Виктор Татаринцев заявил, что решение Швеции вступить в НАТО вызовет у России дополнительное беспокойство в связи с расширением альянса. По его словам, с 2014 года российско-шведские отношения «полностью заморожены» по инициативе Стокгольма, и это во многом осложняет дипломатические и военные контакты.

В январе генсек НАТО, говоря о политике открытых дверей альянса, отметил, что объединение намерено усилить сотрудничество с Финляндией и Швецией.

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