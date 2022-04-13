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В Швеции не планируют референдум по вступлению в НАТО

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Референдум о членстве в НАТО не запланирован. Об этом «Известиям» сообщили в правительстве Швеции. В пресс-службе отметили, что позиция населения представлена в местных газетах.

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Так, например, в проведенном изданием SvD в марте опросе, 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные — не определились.

В Финляндии после публикации ряда опросов правительство также приняло решение не проводить референдум. Президент страны Саули Ниинистё, который выступал ранее за такое голосование, заявил в начале апреля, что в этом нет необходимости — ведь мнение общественности уже известно.

Например, за вступление в альянс, по данным опроса газеты Helsingin Sanomat от 31 марта, выступает 61% населения.

После начала спецоперации РФ на Украине Хельсинки и Стокгольм задумались о возможности вступления в НАТО.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

НАТО подумать: как скоро Финляндия и Швеция могут вступить в альянс

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