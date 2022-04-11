В ГД заявили о последствиях для Финляндии и Швеции от вступления в НАТО

Североатлантический альянс стремится нарастить свое военное присутствие у российских границ, однако вступление Финляндии и Швеции в НАТО не пойдет на пользу этим странам. Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Соединенные Штаты продолжат искать страны, где бы они могли разместить вооружение НАТО. Финляндия имеет длинную сухопутную границу с нашей страной, значит, альянсу удобно приблизиться к России. Прикрываясь противостоянием «российской агрессии», НАТО стремится нарастить военное присутствие около российских границ, но Россия не будет равнодушно наблюдать за этим. Данный вопрос серьезно влияет на нашу безопасность, таким образом, мы вынуждены будем выступить с ответными шагами», — подчеркнул он.

Политик напомнил, что и Швеция, и Финляндия долгое время соблюдали нейтралитет, не присоединяясь к военным союзам. Несмотря на внеблоковый статус, обе страны активно сотрудничают с НАТО, отметил он, при этом добавив, что одно дело — сотрудничать, а совсем другое — быть полноправными членами альянса.

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО ставит их самих в очень сложное положение. Им надо быть готовыми к тому, что на их территории появятся американские войска и вооружение, нацеленные на противостояние с Россией, а наша страна предпримет в ответ на этот вызов соответствующие действия. Финнам и шведам членство в НАТО явно не пойдет на пользу, мы уже сейчас можем наблюдать раскол в обществе по данному вопросу», — указал Белик.

Движение в эту сторону в настоящее время особенно активизировалось, поскольку США и альянсу очень выгодно на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, в ходе которой выполняются задачи по демилитаризации и денацификации Украины, по защите жителей ДНР и ЛНР, говорить об «агрессии Москвы» и попутно втягивать нейтральные государства в свои геополитические и военные игры, заключил депутат.

Ранее в этот день британская газета The Times со ссылкой на источники сообщила о том, что Финляндия подаст заявку на вступление в Североатлантический альянс в июне 2022 года, а за ней — Швеция.

Указывалось, что власти двух стран вместе пытаются достичь консенсуса внутри государств насчет вступления в НАТО, при этом финальное решение государства примут самостоятельно.

7 апреля сообщалось, что Финляндия приняла решение подать заявку на вступление через процедуру дополнительной регистрации. Власти страны готовятся подать заявку и войти в альянс в конце апреля.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

5 марта президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны обсуждать вступление в НАТО, так как отношение населения к этому вопросу изменилось.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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