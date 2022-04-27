Вам оно НАТО: в ГД не исключили разрыва договора о Сайменском канале с финнами

Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией в случае ее вступления в НАТО. Такого поворота событий не исключают в Госдуме. По мере ухудшения отношений с какой-либо страной было естественным вносить изменения и в заключенные ранее договоры, заявили в нижней палате. Сайменский канал считается важнейшей транспортной артерией Финляндии — соседнее государство арендует его российский участок до 2063 года. В посольстве РФ в Хельсинки «Известиям» сообщили, что Москва «‎внимательно отслеживает и анализирует ведущуюся в Финляндии дискуссию о возможном присоединении к НАТО»‎. В случае вступления Финляндии в альянс РФ «потребуется предпринять меры, необходимые для обеспечения российских интересов».

Переключили канал

Сайменский канал на юго-востоке Финляндии соединяет сеть Сайменских озер с Финским заливом. Общая протяженность канала с морским фарватером — 57,3 км, из них Финляндии принадлежат 23,3 км, России — 34 км, включая 14,4 км фарватера в Выборгском заливе.

Финляндия арендует 19,6 км российской части канала и прилегающую территорию.

Как заявили «‎Известиям»‎ в Госдуме, вступление Финляндии в НАТО ухудшит отношения с Москвой и повлечет за собой пересмотр ранее заключенных соглашений.

Вам оно НАТО Фото: ТАСС/Юрий Белинский

— По мере ухудшения отношений России с какой-либо страной договоры, заключенные в период благожелательных отношений и имевшие смыслы в этой связи, могут пересматриваться. Было бы вполне естественно [пересмотреть договор аренды Сайменского канала], — заявил «‎Известиям»‎ первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков.

Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно, пишет финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто. Об этом может быть объявлено уже 16 мая — в этот день лидеры двух скандинавских стран планируют провести встречу в Стокгольме.

Пекка Хаависто тем не менее отказался назвать точную дату, когда будет принято решение, и подчеркнул: обсуждение продолжается.



В МИД РФ уже заявили, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы и архитектуры безопасности континента.

При этом ухудшение отношений Москвы с Хельсинки и Стокгольмом не означает полного разрыва связей, уточнил Дмитрий Новиков.

— Это ухудшит отношения, но это не будет приговором, который бы совсем уж не позволил развивать контакты по разным направлениям — от экономических до культурных. Если мы посмотрим на конфигурацию взаимосвязей России с европейскими странами, мы увидим, что они очень различны. Хотя абсолютное большинство этих стран уже в блок НАТО втянуто, — отметил парламентарий.



Он привел в качестве примера отношения РФ с Берлином и Варшавой, между которыми есть «существенная разница‎»‎, хотя обе страны входят в альянс.

Справка «Известий» Сайменский канал был прорыт и обустроен еще в 1840–1850-х годах. После советско-финской войны большая его часть отошла СССР вместе с Выборгом. В 1963 году СССР и Финляндия заключили договор об аренде Сайменского канала на 50 лет, после чего финны провели полную модернизацию судоходной артерии. В 1968-м обновленный канал с восемью большими шлюзами был вновь открыт для навигации. В 2013 году Финляндия и Россия договорились о продлении аренды еще на 50 лет — до 2063 года. Годовая плата за аренду — €1,22 млн с пересмотром каждые 10 лет. По каналу ежедневно перевозится до 2 млн т грузов, в основном это древесина и продукция деревообрабатывающей промышленности.

Древесина и НАТО

В посольстве РФ в Хельсинки в ответ на вопрос о пересмотре соглашения по Сайменскому каналу заявили «‎Известиям»‎, что «‎внимательно отслеживают ведущуюся в Финляндии дискуссию о возможном присоединении к НАТО»‎.

— В случае вступления Финляндии в этот блок нам потребуется предпринять меры, необходимые для обеспечения российских интересов. Конкретные решения, разумеется, будут приняты на основе всестороннего анализа ситуации, — уточнили в диппредставительстве.

Вам оно НАТО Посольство России в Финляндии Фото: Общественное достояние

Сайменский канал и сближение Хельсинки с НАТО увязывают не впервые. В ноябре 2021 года Россия решила прекратить экспорт необработанной древесины через Сайменский канал. Премьер-министр Санна Марин тогда назвала решение Москвы досадным. Но уточнила, что оно никак не связано с состоявшимися в ноябре переговорами руководств Финляндии и НАТО.

В посольстве РФ в Хельсинки подтвердили слова финского премьера.

— Решение о прекращении экспорта необработанной древесины из России через пункт пропуска на Сайменском канале было принято задолго до того, как в Финляндии активизировалось обсуждение возможного вступления в НАТО. Оно стало частью комплекса мер, нацеленного на поддержку отечественной лесоперерабатывающей отрасли и пресечение криминальных схем вывоза лесоматериалов, — подчеркнули в диппредставительстве.

В рамках этой работы на границах России с зарубежными странами, в том числе с Финляндией, были закрыты для вывоза лесного сырья некоторые пункты пропуска, в первую очередь те, где техническое оснащение не позволяло должным образом контролировать вывозимые партии товара, пояснили в посольстве.

На своем сайте дипмиссия уточнила, что меры по вывозу древесины «‎‎не приведут к возникновению существенных затруднений при ввозе в Финляндию из РФ сырья для финляндской целлюлозно-бумажной промышленности». По данным российской таможенной статистики, на перевозки необработанных лесоматериалов по Сайменскому каналу в последние годы приходилось не более 10% от суммарного объема их экспорта из России в Финляндию.

Конец особых отношений

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что режим Сайменского канала будет пересмотрен и уточняет: «‎это даже не экономический вопрос»‎.

— Думаю, что это будет вопрос принципиального закрытия Сайменских озер и выхода для этого внутреннего водного массива в Балтийское море и Мировой океан. Наши отношения с финнами с 1950-х до текущего времени были особыми. И финнам разрешалось то, что другим не разрешалось никогда. И сейчас, конечно, эти договоренности — часто неформальные — подвергнутся пересмотру, — заявил эксперт «‎Известиям»‎.

По его словам, «‎‎финны это не учитывали, начав дискуссию о вступлении в НАТО».

Согласно ст. 6 договора об аренде Сайменского канала, не допускается проход по российской части Сайменского канала военных кораблей, плавающих под флагом Финляндии или третьих государств, а также судов, перевозящих военнослужащих и военную технику.

Также запрещен проход государственных судов третьих стран, не занятых в торговом или ином коммерческом судоходстве без разрешения на проход со стороны РФ.

Вам оно НАТО Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS

Тем не менее Николай Межевич отмечает: Финляндия, став частью НАТО, теоретически может проводить по каналу «‎свои ракетные катера при отсутствии какой-то позиции со стороны России»‎. Однако практически финны вряд ли пойдут на этот шаг, подчеркнул эксперт.

Политолог, профессор политической истории Университета Турку Тимо Сойкканен также допускает, что в случае вступления Финляндии в НАТО Россия пересмотрит положения договора.

— Самое главное, после присоединения к НАТО изменится сам уровень отношений наших стран, он больше не будет таким, каким был при [президенте Финляндии в 1956–1981 годах Урхо] Кекконене, — отметил эксперт в беседе с «‎Известиями»‎.

Справка «Известий» Восьмого президента независимой Финляндии Урхо Кекконена можно назвать главным идеологом аренды Сайменского канала. Политик продвигал эту инициативу еще в 1953–1954 годах, будучи премьер-министром и главой МИД Финляндии в кабинете президента Юхо Паасикиви. Последний в 1948 году заключил с СССР договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, действовавший до 1992 года. Он же стал основой для действующего договора об основах отношений России и Финляндии. Сам став во главе государства, Урхо Кекконен начал переговоры с СССР и к 1963 году добился заключения соглашения об аренде Сайменского канала на 50 лет. Термином «‎линия Кекконена-Паасикиви»‎ историки и политологи обозначают направление внешней политики послевоенной Финляндии, главным содержанием которого было поддержание дружественных, взаимовыгодных отношений с СССР.

— Экономические последствия от разрыва договора аренды Сайменского канала будут не такими значительными. Гораздо важнее культурное и историческое значение этой водной артерии, — заключил Тимо Сойкканен.

В МИД Финляндии «‎Известиям» заявили, что «на данный момент министерству нечего сообщить по вопросам, касающимся Сайменского канала‎»‎‎. В Минтрансе РФ и посольстве Финляндии в Москве не ответили на запросы «‎Известий»‎.