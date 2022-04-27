Вход запрещен: Турция не хочет военных кораблей НАТО в Черном море
Турция стремится удержать союзников по НАТО подальше от Черного моря, чтобы это не привело к недоразумениям и Россия не увидела в этом провокацию. В стране подчеркивают, что не присоединяются к санкциям против Москвы. При этом Турция накануне закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию. Что в итоге затеяла Анкара, разбирались «Известия».
Просьба не входить
«Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст также повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Мы призываем не паниковать, не горячиться. Неверная информация может привести к недоразумениям. Какие бы намерения у вас ни были, другая сторона увидит в этом провокацию», — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Он пояснил, что сейчас в Черном море нет военных кораблей тех стран, которые не являются прибрежными. «Мы хотим, чтобы не нарушался принцип региональной собственности, чтобы не нарушались соответствующие права прибрежных государств. Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Черное море в атмосферу конкуренции», — подчеркнули в Анкаре.
Турция не разделяет планы американских властей по созданию в Черном море сил развертывания Североатлантического альянса. В октябре прошлого года во время визита в Румынию глава Пентагона Ллойд Остин предложил создать такие формирования для сдерживания России в Черном море. «Могу сказать, что дестабилизирующая деятельность России в Черном море и вблизи него отражает ее стремление вновь заполучить доминирующую позицию в регионе и предотвратить реализацию единства, свободы и мира Европы», — заявил он тогда. По его словам, позиции США в регионе представляют «существенную угрозу России и позволяют силам Североатлантического альянса действовать более эффективно, в случае если сдерживание потерпит неудачу».
Акар отмечает, что Турция «прилагает усилия против превращения бассейна Черного моря в период украинского кризиса в арену конфликтов, конкуренции и напряженности между Россией, США и Североатлантическим альянса».
В начале марта турецкие власти заявили, что применят 19-ю статью Конвенции Монтрё о проходе военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. В ней предусматривается, что во время войны, когда Анкара не является воюющей стороной, военные корабли воюющих государств не могут проходить через проливы.
Усилить присутствие
На протяжении последних лет в Североатлантическим блоке постоянно поднимается вопрос, касающийся укрепления безопасности в Черноморском регионе. Об этом, в частности, говорилось в докладе «НАТО-2030».
Корабли альянса постоянно сменяли друг друга в Черном море, в воздухе над ним регулярно появлялись самолеты-разведчики Североатлантического блока, помимо этого, постоянно устраивались учения и маневры.
Присутствие военных кораблей нечерноморских держав в Черном море более 80 лет регулирует Конвенция Монтрё, действие которой Анкара не отменила ни во время Второй мировой, ни во время холодной войны. Они не могут пребывать в Черном море дольше трех недель, а их общий тоннаж не должен превышать 45 тыс. т. Это препятствует появлению в Черном море чего-то более значительного, чем одного-двух крупных боевых кораблей или отряда легких сил.
США, Великобритания и ряд других стан-членов НАТО считают, что положения Конвенции Монтрё устарели, стремясь нарастить численность судов в Черном море. На фоне обострения соперничества Москвы и альянса произошло развертывание базы противоракетной обороны США Девеселу в Румынии.
Вашингтон в последнее время делает большую ставку на Бухарест, стремясь сделать его опорой своей политики в Черноморском регионе. Румыния в последнее время становится одним из регионов повышенной активности НАТО, стремясь к более тесным военным, экономическим и политическим отношениям с Вашингтоном.
При этом Турция — страна НАТО, обладающая самым большим потенциалом в Черном море и Восточном Средиземноморье, после попытки госпереворота летом 2016 года фактически самоустранилась из этого противостояния России и альянса. В основном для целей полетов над Черным морем используется воздушное пространство балканских стран-членов блока.
В погоне за собственными интересами
При этом опрошенные «Известиями» эксперты обращают внимание на то, что 23 апреля Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию. В Анкаре подчеркнули, что не участвуют в санкциях против Москвы.
— Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз напомнил, что его страна выступает за мир и готова организовать переговоры глав России и Украины, лишь бы только ситуация в регионе стабилизировалась. Он также подчеркнул, что Турецкая Республика не участвует в антироссийских рестрикциях и компании из России могут вести на территории Турции бизнес при соблюдении норм местного законодательства и международного права. На фоне этих заявлений турецкому министру пришлось пояснить и странное решение закрыть воздушное пространство для полетов военных и гражданских российских судов, следующих в Сирию. А то нестандартно получается: бизнес вести — всегда пожалуйста, но стратегические задачи в Сирии будьте добры решать сами и без использования нашего неба, — отмечает в беседе с «Известиями» заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.
Схожую точку зрения разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков.
— Позиция Турции может кому-то показаться противоречивой: с одной стороны, заявления о недопущении кораблей НАТО в Черное море, с другой стороны — турки закрыли воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Это продиктовано тем, что Анкара преследует свои национальные интересы. Если взять чуть шире, то президент Эрдоган преследует свои личные интересы. Эта позиция более приемлема для России, в отличие от европейских стран, которые жертвуют национальными интересами в угоду американским. Эта напоминает попытки экономического самоубийства в отдаленной перспективе. Турки — наоборот: гнут свою линию, руководствуются своими интересами, — пояснил политолог в беседе с «Известиями».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
По его словам, Анкара пытается наладить контакты между Москвой и Киевом, играть роль посредника, для того чтобы упрочить свои позиции в регионе. «В данном случае важно понимать отношение Турции к событиям на Украине. Хотят ли турки, чтобы Россия в ней преуспела? Однозначно нет. Им не нужно усиление России в том районе, им не нужна потеря украинского контроля над побережьем Черного моря. При этом туркам не нужно поражение России на Украине, потому что Эрдоган прекрасно помнит и попытку переворота, и то, что американцы поддерживают курдские отряды. Также есть конфликты с Вашингтоном по поводу С-400 и по поводу самолетов F-35. Эрдоган четко понимает, что если в результате Россию выдавят из числа международных и региональных игроков и она замкнется в себе в силу экономических и социальных проблем, нельзя исключать, что следующей будет Турция. Те вольности, которые позволял себе Эрдоган, вряд ли останутся безнаказанными. И есть ощущение, что в США многие недовольны, что именно он находится у власти в Турции», — пояснил эксперт.
При этом он отметил, что у Москвы и Анкары остается много противоречий. Это касается и ситуации в Сирии, в Средней Азии, а также урегулирования в Нагорном Карабахе.