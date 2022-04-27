Вход запрещен: Турция не хочет военных кораблей НАТО в Черном море

Турция стремится удержать союзников по НАТО подальше от Черного моря, чтобы это не привело к недоразумениям и Россия не увидела в этом провокацию. В стране подчеркивают, что не присоединяются к санкциям против Москвы. При этом Турция накануне закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию. Что в итоге затеяла Анкара, разбирались «Известия».

Просьба не входить

« Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст также повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Мы призываем не паниковать, не горячиться. Неверная информация может привести к недоразумениям. Какие бы намерения у вас ни были, другая сторона увидит в этом провокацию », — заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он пояснил, что сейчас в Черном море нет военных кораблей тех стран, которые не являются прибрежными. « Мы хотим, чтобы не нарушался принцип региональной собственности, чтобы не нарушались соответствующие права прибрежных государств. Если здесь будут нарушены балансы, высока вероятность выхода событий из-под контроля. Не нужно ввергать Черное море в атмосферу конкуренции », — подчеркнули в Анкаре.

Вход запрещен Фото: Getty Images/NurPhoto

Турция не разделяет планы американских властей по созданию в Черном море сил развертывания Североатлантического альянса. В октябре прошлого года во время визита в Румынию глава Пентагона Ллойд Остин предложил создать такие формирования для сдерживания России в Черном море. « Могу сказать, что дестабилизирующая деятельность России в Черном море и вблизи него отражает ее стремление вновь заполучить доминирующую позицию в регионе и предотвратить реализацию единства, свободы и мира Европы », — заявил он тогда. По его словам, позиции США в регионе представляют «существенную угрозу России и позволяют силам Североатлантического альянса действовать более эффективно, в случае если сдерживание потерпит неудачу».

Акар отмечает, что Турция «прилагает усилия против превращения бассейна Черного моря в период украинского кризиса в арену конфликтов, конкуренции и напряженности между Россией, США и Североатлантическим альянса».

В начале марта турецкие власти заявили, что применят 19-ю статью Конвенции Монтрё о проходе военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. В ней предусматривается, что во время войны, когда Анкара не является воюющей стороной, военные корабли воюющих государств не могут проходить через проливы.

Усилить присутствие

На протяжении последних лет в Североатлантическим блоке постоянно поднимается вопрос, касающийся укрепления безопасности в Черноморском регионе. Об этом, в частности, говорилось в докладе «НАТО-2030».

Вход запрещен Фото: Global Look Press/US Navy

Корабли альянса постоянно сменяли друг друга в Черном море, в воздухе над ним регулярно появлялись самолеты-разведчики Североатлантического блока, помимо этого, постоянно устраивались учения и маневры.

Присутствие военных кораблей нечерноморских держав в Черном море более 80 лет регулирует Конвенция Монтрё, действие которой Анкара не отменила ни во время Второй мировой, ни во время холодной войны. Они не могут пребывать в Черном море дольше трех недель, а их общий тоннаж не должен превышать 45 тыс. т. Это препятствует появлению в Черном море чего-то более значительного, чем одного-двух крупных боевых кораблей или отряда легких сил.

США, Великобритания и ряд других стан-членов НАТО считают, что положения Конвенции Монтрё устарели, стремясь нарастить численность судов в Черном море. На фоне обострения соперничества Москвы и альянса произошло развертывание базы противоракетной обороны США Девеселу в Румынии.

Вашингтон в последнее время делает большую ставку на Бухарест, стремясь сделать его опорой своей политики в Черноморском регионе. Румыния в последнее время становится одним из регионов повышенной активности НАТО, стремясь к более тесным военным, экономическим и политическим отношениям с Вашингтоном.

При этом Турция — страна НАТО, обладающая самым большим потенциалом в Черном море и Восточном Средиземноморье, после попытки госпереворота летом 2016 года фактически самоустранилась из этого противостояния России и альянса. В основном для целей полетов над Черным морем используется воздушное пространство балканских стран-членов блока.

Вход запрещен Фото: REUTERS/Antonio Parrinello

В погоне за собственными интересами

При этом опрошенные «Известиями» эксперты обращают внимание на то, что 23 апреля Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию. В Анкаре подчеркнули, что не участвуют в санкциях против Москвы.

— Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в очередной раз напомнил, что его страна выступает за мир и готова организовать переговоры глав России и Украины, лишь бы только ситуация в регионе стабилизировалась. Он также подчеркнул, что Турецкая Республика не участвует в антироссийских рестрикциях и компании из России могут вести на территории Турции бизнес при соблюдении норм местного законодательства и международного права. На фоне этих заявлений турецкому министру пришлось пояснить и странное решение закрыть воздушное пространство для полетов военных и гражданских российских судов, следующих в Сирию. А то нестандартно получается: бизнес вести — всегда пожалуйста, но стратегические задачи в Сирии будьте добры решать сами и без использования нашего неба , — отмечает в беседе с «Известиями» заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

Схожую точку зрения разделяет востоковед, публицист Андрей Онтиков.

— Позиция Турции может кому-то показаться противоречивой: с одной стороны, заявления о недопущении кораблей НАТО в Черное море, с другой стороны — турки закрыли воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Это продиктовано тем, что Анкара преследует свои национальные интересы. Если взять чуть шире, то президент Эрдоган преследует свои личные интересы. Эта позиция более приемлема для России, в отличие от европейских стран, которые жертвуют национальными интересами в угоду американским. Эта напоминает попытки экономического самоубийства в отдаленной перспективе. Турки — наоборот: гнут свою линию, руководствуются своими интересами, — пояснил политолог в беседе с «Известиями».

Вход запрещен Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Global Look Press/Depo Photos

По его словам, Анкара пытается наладить контакты между Москвой и Киевом, играть роль посредника, для того чтобы упрочить свои позиции в регионе. « В данном случае важно понимать отношение Турции к событиям на Украине. Хотят ли турки, чтобы Россия в ней преуспела? Однозначно нет. Им не нужно усиление России в том районе, им не нужна потеря украинского контроля над побережьем Черного моря. При этом туркам не нужно поражение России на Украине, потому что Эрдоган прекрасно помнит и попытку переворота, и то, что американцы поддерживают курдские отряды. Также есть конфликты с Вашингтоном по поводу С-400 и по поводу самолетов F-35. Эрдоган четко понимает, что если в результате Россию выдавят из числа международных и региональных игроков и она замкнется в себе в силу экономических и социальных проблем, нельзя исключать, что следующей будет Турция. Те вольности, которые позволял себе Эрдоган, вряд ли останутся безнаказанными. И есть ощущение, что в США многие недовольны, что именно он находится у власти в Турции », — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что у Москвы и Анкары остается много противоречий. Это касается и ситуации в Сирии, в Средней Азии, а также урегулирования в Нагорном Карабахе.