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Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Захарова: Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО
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Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО. Об этом 20 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

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«Брюссель под эгидой США втягивал Швецию и Финляндию в свои структуры давно, проводились различные гибридные, под видом учений или тренингов, меры по фактическому втягиванию. Мы свои предупреждения все сделали — и публично, и по двусторонним каналам», — сказала она.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом, вопрос активно обсуждается.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

15 апреля Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что власти этих стран должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности, находящейся в кризисном состоянии.

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