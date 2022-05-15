Площадь стачек: в Финляндии проходят массовые забастовки работников

Последние месяцы Финляндию лихорадит забастовками. Начало этого года ознаменовалось акцией работников бумажной отрасли. 1 апреля начали двухнедельную забастовку 25 тыс. медработников младшего звена — медсестры и сиделки. С 3 по 9 мая бастовали свыше 80 тыс. сотрудников муниципального сектора — от учителей до библиотекарей и водителей автобусов. Постоянные забастовки идут вразрез с укоренившимся представлением о Финляндии как о стране всеобщего благополучия, однако трудящиеся в этой стране всё больше проявляют недовольство своим положением. Подробности — в материале «Известий».

«Если нет денег, то у нас ничего не выйдет»

Сообщение о майской стачке сотрудников публичного сектора ни для кого шоком не стало — за последнее время это в Финляндии далеко не первая забастовка. Например, в начале года начали бастовать около 2 тыс. сотрудников бумагопроизводящего концерна UPM, потребовавших улучшения условий своего труда. Они отказывались выходить на работу в течение многих недель. Потом поднялись портовики, причем они высказали свои претензии еще до обострения украинского кризиса, поставившего мировую экономику перед лицом рецессии.

«В портах поток товаров увеличился, финская промышленность переживает бум, несмотря на коронакризис. Для стивидоров это означает увеличение рабочей нагрузки и повышение ответственности», — заявил 4 февраля 2022 года председатель правления финского профсоюза работников транспорта Исмо Кокко. По его словам, портовики хотят повышения своей заработной платы.

площадь стачек1 Фото: Global Look Press/IMAGO/Markku Ulander

Позже в апреле двухнедельную стачку устроил младший медперсонал. Медицинская сфера в Финляндии давно уже страдает от нехватки кадров, которая во время пандемии COVID-19 только усилилась. Привлекательность профессии сильно упала, а пациентов становится всё больше. Профильные профсоюзы требуют от государства принятия ‎плана по спасению отрасли. В частности, предлагается ежегодно дополнительно повышать оклады на 3,6% в добавление к обычной индексации, которая составляет примерно 2%. Таким образом за пять лет ежемесячная базовая зарплата медсестры могла бы вырасти с нынешних €2546 (санитары получают €2206 в месяц) до €3346. Пока же в Финляндии младшим медицинским работникам платят меньше, чем во многих других странах ЕС, — например, в Дании медсестры получают €4300.

Минувшей осенью финский профсоюз медработников Tehy провел опрос, по итогам которого выяснилось, что почти 90% представителей младшего медицинского персонала в Финляндии подумывают о смене профессии . Финская пресса приводит их свидетельства. Так, Тарья Коми, проработавшая в отрасли 38 лет, говорит, что ей очень нравится ее профессия, но грядущие перспективы вызывают беспокойство. Она отмечает, что нехватка персонала существовала уже давно.

«Если вам нужен сотрудник, уровень зарплаты должен быть таким, чтобы молодое поколение хотело бы идти работать», — подчеркивает Коми. Действительно, в финском списке отраслей, наиболее сильно страдающих от нехватки рабочих рук, медсестры на первом месте. А еще в этом списке числятся работники социальных служб, терапевты, врачи разных специальностей (особенно стоматологи), воспитатели детских садов, логопеды и психологи.

площадь стачек2 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dirk Waem

Медсестра Вуокко Бек-​Хейккинен, работающая в рентгенологическом отделении, с тревогой говорит: «Нас слишком мало. Они не могут найти учеников, а если и находят, то те вскоре увольняются. Мы, медсестры, стареем, и в отрасли должны быть новые, молодые. Если нет возможности привлечь их, то есть нет денег, то у нас ничего не выйдет». Всего в опросе приняло участие свыше 3200 членов профсоюза. Особенно много недовольных оказалось среди молодых медработников. Почти все медсестры моложе 30 лет ничуть не скрывают, что могут при удобном случае расстаться с этой профессией. Глава профсоюза Tehy Миллариикка Рюткенен говорит, что нехватка работников ставит под угрозу безопасность пациентов. Минувшим летом недостаток медперсонала привел к временному закрытию шести поликлиник в финской Карелии в муниципалитетах Полвиярви и Эно.

Перед лицом тяжелых проблем

С учетом обстоятельств финские медсестры и сиделки полагают, что их труд оценивается властями явно не по достоинству. Но так как сторонам, вовлеченным в конфликт, договориться так и не удалось, с 1 апреля 25 тыс. медработников отказались от выполнения обязанностей. Более того, профсоюзы, представляющие интересы медсестер, сиделок, учителей, врачей, педагогов, воспитателей детских садов и персонала, занятого в муниципальных сервисах, пригрозили, что, если до середины апреля спор не будет урегулирован на условиях работников, забастовка расширится.

Правда, эти планы так и не осуществились: хотя медсестры не добились удовлетворения своих требований, второй этап забастовки, намеченный на вторую половину апреля, оказался отменен. Причина отмены не озвучивалась, но, по информации местных СМИ, это произошло из-за истощения средств на счетах профсоюзов медсестер Tehy и Super, более неспособных оплачивать простой своих подопечных.

Текущее финансовое положение этих профсоюзов является тщательно охраняемой тайной. Однако, согласно данным об активах, полученным более года назад, в их денежных фондах было около €85 млн. Общая же стоимость забастовок для организаций медсестер оценивается более чем в € 80 млн. Впрочем, в заявлении Tehy говорится, что теперь профсоюзы хотят воспользоваться более жесткими методами трудовой борьбы, в частности массовыми увольнениями по собственному желанию.

площадь стачек3 Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat

Специалисты указывают, что скоро Финляндия столкнется с новыми проблемами в сфере ухода за пациентами. Дело в том, что через год, как запланировано, в стране вступит в силу закон о квотах на количество персонала в домах престарелых. В настоящее время по всей стране поступает много жалоб на качество ухода за пожилыми людьми — от родственников и сотрудников социальных служб. Поэтому власти решили на законодательном уровне предусмотреть, что за десятью пациентами домов престарелых должны ухаживать семь ляхихойтая (сиделок), а не пять, как сейчас. Планируется, что в будущем сиделки больше не станут заниматься уборкой и стиркой, а их обязанности, касающиеся только ухода за стариками, окажутся строго расписаны.

Власти выражают надежду, что эта реформа, которая обойдется государству в €200 млн, послужит улучшению качества жизни обитателей домов престарелых. Однако в ее рамках государству потребуется не менее 30 тыс. новых сиделок и медсестер. Где взять их — абсолютно непонятно, учитывая, что людей не хватает даже для текущих нужд. А в ближайшие десять лет, как ожидается, на пенсию уйдут около 19 тыс. ляхихойтая и 13 тыс. медсестер. В последнее время рекрутинговые компании начали завозить в Суоми медсестер из Филиппин. Эти компании берут на себя их обучение финскому языку, профессиональную переподготовку и обеспечение жильем.

Так или иначе, но медсестры своей двухнедельной забастовкой подали пример представителям других профессий. Заявленная цель забастовки, прошедшей с 3 по 9 мая в десяти финских городах, — добиться заключения новых коллективных трудовых договоров для 425 тыс. муниципальных работников. В акции приняли участие более 80 тыс. человек — от учителей до библиотекарей и водителей автобусов. Организаторами же стали профсоюзы, объединяющие работников публичного сектора. Их представители указывают, что многие сферы в муниципальном секторе Финляндии страдают от острого дефицита рабочей силы. Вероятно, наиболее сложная ситуация сложилась в сфере дошкольного образования, где не хватает учителей.

площадь стачек4 Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Gollnow

Хроническая нехватка рабочей силы привела к значительному ухудшению условий труда учителей. Учительские профсоюзы считают, что нынешний уровень оплаты труда не отражает требований к работе и возросших обязанностей педагогов и требуют ее повышения в следующем году как минимум на 2%. Того же добиваются представители других профессий, участвующие в забастовке. Обычно речь идет об увеличении на одинаковый процент для всех, кого затрагивает коллективный трудовой договор. Согласно индексу заработка, средняя зарплата в муниципальном секторе примерно на 4% ниже, чем в частном, но между профессиональными группами существуют большие различия. Поэтому для получателей самых низких окладов профсоюзы потребовали так называемого смешанного решения: чтобы повышение было произведено не в процентах, а в размере определенной фиксированной суммы.

Компромисс, который устроил не всех

С началом забастовки в городах Эспоо, Хельсинки, Кауниайнен, Вантаа, Оулу, Рованиеми, Ювяскюля, Тампере, Турку и Куопио закрылись школы, детские сады, библиотеки и музеи. В некоторых из этих городов стачка также распространилась на сферы здравоохранения и транспорта. 6 мая в Хельсинки прошла демонстрация муниципальных служащих. На улицы в числе прочих вышли учителя и воспитатели. Полиция насчитала почти 3 тыс. демонстрантов. Когда затянувшаяся почти на неделю стачка закончилась, ее участники стали ждать ответных действий правительства.

10 мая государственная комиссия по урегулированию трудовых споров в муниципальной сфере внесла компромиссное предложение. Как сообщила глава этой комиссии Элина Пюлккянен, они предложили муниципальным работникам заключить трехлетний коллективный трудовой договор и создать специальную пятилетнюю программу, предусматривающую рост их доходов на 5,1% поверх общего уровня повышений зарплат. Но профсоюзы медсестер Tehy и Super отклонили это предложение. По словам председателя Tehy Миллариикки Рюткенен, предложенное соглашение оказалось «абсолютно плохим» и профсоюз его отвергает. Она также рассказала, что Tehy начал подготовку к заявленным ранее массовым увольнениям по собственному желанию. Позицию Рюткенен поддержала председатель профсоюза младшего медицинского персонала Super Силья Паавола.

площадь стачек6 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Guillaume Bonnefont

А вот остальные профсоюзы работников муниципальной сферы, а также работодатели готовы одобрить предложенный вариант. Глава организации работодателей муниципальной сферы KT Маркку Ялонен отказом медсестер крайне разочарован. По его словам, предложенное соглашение было «вполне удовлетворительным». Ялонен отметил, что сейчас изучается возможность заключить договор с теми профсоюзами, которые были готовы одобрить компромиссное предложение. По словам Пюлккянен, теперь окончательное решение остается за правительством.

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков сказал «Известиям», что забастовки в муниципальном секторе Финляндии вряд ли можно связать с последним витком санкционного противостояния между Россией и Евросоюзом.

— Профсоюзы страны заявляют о недостатке рабочих рук в социальной сфере, связанных с этим сложных условиях труда и отставании зарплат в муниципальном секторе от частного как о застарелых проблемах. Другое дело, что санкционная война явно не идет на пользу экономике, а значит, мешает и росту налоговых поступлений, которые позволяли бы повысить зарплаты в публичном секторе , — подчеркивает специалист.

площадь стачек5 Фото: Global Look Press/XinHua/Gao Jing

Он упоминает в этом контексте подготовку по вступлению Суоми в Североатлантический альянс.