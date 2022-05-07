Приняли вызов: почему выпускники медицинских вузов и колледжей стремятся в скорую помощь

В Москве выросло число выпускников-медиков университетов и колледжей, желающих работать в скорой помощи. Молодые специалисты хотят быть героями своего времени, спасающими пациентов в самых разных ситуациях. Впрочем, выпускников привлекают и материальные факторы. О том, почему работа в «скорой» становится престижной в России, разбирались «Известия».

Повышенный интерес

О росте числа выпускников-медиков, желающих работать в скорой помощи, в беседе с журналистами заявил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов.

По его словам, в прошлом году на работу было принято более 150 врачей, 20% из которых — выпускники высших учебных заведений, и более 500 специалистов со средним медицинским образованием, в том числе выпускники медицинских колледжей. В I квартале 2022 года в московскую скорую помощь устроилось около 30 врачей, среди которых есть выпускники прошлого года, а также 300 сотрудников среднего медперсонала, 10% из них — молодые специалисты.

По мнению Плавунова, во многом этому способствует информационная работа: отношение к профессии у молодого поколения часто формируется через образы героев, спасающих пациентов, о которых они узнали из статей или телесюжетов.

Приняли вызов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Большой интерес к профессии мы видим у студентов вузов и медицинских колледжей, которые приходят к нам на практику, и с каждым годом он только возрастает. Также мы работаем с профильными медицинскими классами, — рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи.

Комфортные условия

Во многом выпускников, выбирающих работу в скорой помощи, привлекают условия труда, которые в последнее время заметно улучшились. В частности, отметил Плавунов, это касается обновления медицинского оборудования и парка автомобилей, внедрения новых технологий.

В прошлом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина было выделено 610 млн рублей на обновление автопарка и закуплено 200 автомобилей скорой медицинской помощи класса В.

— Эти автомобили укомплектованы новыми медицинскими изделиями, в том числе аппаратами ИВЛ, ЭКГ, ультрафиолетовыми облучателями, шприцевыми дозаторами, аспираторами и другим необходимым оборудованием. Наши медицинские работники уже выезжают на новых машинах к пациентам, — рассказал главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.

Кроме того, по его словам, недавно была проведена модернизация учебных классов на подстанциях и закуплены новые симуляционные манекены для отработки практических навыков.

Приняли вызов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Учебный вопрос

О стремлении молодых специалистов работать в скорой помощи сообщили и в Санкт-Петербурге. В медицинском колледже № 1, где готовят фельдшеров, отмечают серьезный конкурс — 26 человек на место. Специальность «сестринское дело» чуть менее популярна, но и там на одно учебное место претендуют 10 человек.

При этом, по словам директора колледжа Ирины Бубликовой , большинство выпускников стремятся работать именно на городской станции скорой помощи, а не в частной медицине. На этой же станции молодые специалисты проходят практику.

— Что произошло? Пандемия. С ее началом мы почувствовали бешеный рост интереса к нашим профессиям. Люди начали понимать, что медик — это профессия, без которой другие уже не нужны. Повысилась значимость профессии, люди прозрели, что медицина — это не услуга. Мы спасаем жизни, — отметила Бубликова.

На городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга «Известиям» рассказали, что сейчас у них нет кадрового дефицита фельдшеров. А вот врачей пока не хватает.

— У нас вообще нет фельдшерских вакансий. Как только ставки появляются, они сразу заполняются, выпускников тоже берем — молодежь работает, — сказала собеседница «Известий».

Приняли вызов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

За длинным рублем

По мнению главы профсоюза «Фельдшер.ру» фельдшера подмосковной скорой помощи Дмитрия Белякова, молодые специалисты приходят в профессию по нескольким причинам: во-первых, им интересно попробовать себя в этой сфере, во-вторых, многих привлекают «ковидные» выплаты, сделавшие условия работы намного более привлекательными.

— Многие выпускники приезжают в Москву из регионов в поисках более высокой зарплаты, из-за чего в глубинке может образоваться кадровый дефицит. Понятно, что в Москве и Подмосковье ситуация в целом лучше, — считает собеседник «Известий».

По его словам, именно «ковидные» надбавки поспособствовали тому, что молодежь стала чаще трудоустраиваться в государственные медучреждения — в частных такой практики нет. Потому существует риск того, что в случае прекращения выплат может возникнуть отток кадров.

В то же время генеральный директор компании «Профессиональная медицинская лига» Кирилл Мариниченко отметил, что молодые специалисты чаще устраиваются на работу в государственные медучреждения, поскольку в коммерческие их не всегда берут из-за отсутствия практического опыта.

— Большая часть в итоге и остается в государственных учреждениях. Это связано в том числе и с улучшением условий труда в последние несколько лет, — сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Приняли вызов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Факторы риска

Как говорит в беседе с «Известиями» сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения (МПРЗ) «Действие» Андрей Коновал, «ковидные» выплаты, привлекающие новые кадры в «скорую», имеют и свою обратную сторону.

— Без них привлекательность работы в «скорых» будет снижаться, — считает эксперт. — Поэтому вопрос в том, как долго правительство (как московское, так и федеральное) будет их сохранять.

По мнению Коновала, решение проблемы российских «скорых» кроется в достойной зарплате, компенсирующей всю тяжесть труда медработников. На выездах врачи сталкиваются со множеством рисков, включая угрозы нападений со стороны пьяных и агрессивных пациентов. Кроме того, медикам нужна устойчивая психика, чтобы работать, к примеру, на местах ДТП, убийств и суицидов.

— Медработник выезжает на территорию, где нет никакой гарантии, что он не попадет в зону риска, — объяснил Андрей Коновал. — Это далеко не прием в собственном кабинете в поликлинике. Сказывается и ночной характер работы без сна. Это действительно непростая работа.

По словам эксперта, сегодня в России нет единой системы оплаты труда для медработников: за организацию здравоохранения «на местах» отвечают региональные власти. Там же, на уровне регионов, принимаются и программы ОМС.

Приняли вызов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— На региональном уровне есть некие базовые тарифы для врачей «скорых», — говорит Коновал. — Но нередко они недостаточны, и регионы имеют право увеличивать эти тарифы за счет собственных бюджетных средств.