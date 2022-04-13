Номенклатурное обслуживание: в России обновляют перечень медицинских услуг
В России планируют обновить официальный перечень медицинских услуг. Проект соответствующего приказа Минздрава на днях был размещен на портале правовой информации для обсуждения с экспертами. В Центре экспертизы и контроля качества при Минздраве говорят, что изменения необходимы на фоне увеличившегося за прошедшие годы количества услуг. Кроме того, они должны позволить более гибко подходить к тарификации и финансированию тех или иных услуг и в целом необходимы для цифровизации российской медицины. При этом на этапе переходного периода может увеличиться нагрузка на медиков, которые отвечают за работу с информационными системами, кроме того, могут возникнуть сложности при сопоставлении документации, полагает часть экспертов. «Известия» разбирались в том, для чего понадобились эти изменения и что они могут означать для обычных пациентов.
Новая номенклатура
Номенклатура — это официальный перечень медицинских услуг, в котором используются их наименования и специальные коды. Эти данные необходимы в том числе для включения тех или иных услуг в программу ОМС, обмена данными между учреждениями, ведения статистики и определения тарифов.
Сейчас в России действует документ, принятый в 2017 году. Всего в нем значится 3,2 тыс. разных услуг, доступных гражданам в поликлиниках и больницах. Документ ранее уже частично обновляли. В частности, в 2020 году в него включили сначала пренатальный скрининг, а затем — телемедицинские исследования биопсийного материала.
Теперь в Минздраве подготовили новую версию всего документа — проект соответствующего приказа в апреле был размещен на портале нормативных правовых актов и сейчас проходит обсуждение с экспертами.
Новую номенклатуру разработали в подведомственном министерству Центре экспертизы и контроля качества медицинской помощи.
Полное обновление стало необходимо в связи с тем, что за прошедшие пять лет в России появилось большое количество новых медуслуг, отсутствие которых в единой системе классификации затрудняет в том числе коммуникацию между участниками процесса оказания медицинской помощи, цифровое взаимодействие между ними, а также ее финансирование, пояснил «Известиям» генеральный директор центра, доктор медицинских наук Виталий Омельяновский.
— Из-за отсутствия в текущей версии номенклатуры целого ряда услуг, содержащихся в клинических рекомендациях, невозможно включение данных услуг в систему государственного финансирования, — объясняет он.
В частности, для включения в Программу государственных гарантий оказания медицинской помощи (систему ОМС) услуга должна находиться в стандарте медицинской помощи, но включить в него, в свою очередь, можно только услуги, предусмотренные в номенклатуре медицинских услуг, отмечает собеседник издания.
Кроме того, недостаточная детализация действующего документа и дублирование части содержащихся в нем пунктов затрудняют «информационное и финансовое взаимодействие между участниками процесса», считают в Центре экспертизы и контроля качества медицинской помощи.
Ранее об этом также говорила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
— Точная классификация болезней и медуслуг нужна для того, чтобы понимать, сколько нужно лекарственных препаратов, расходных материалов и так далее, — отметила она, комментируя инициативу журналистам.
Также это важно для ведения статистики, на основе данных которой выделяются деньги на здравоохранение, напомнила депутат.
По гибкому тарифу
Новый документ позволит обеспечить дифференцированный и, следовательно, более гибкий подход к расчету затрат и тарифов на оказание медицинской помощи, что повысит ее экономическую эффективность, считает Виталий Омельяновский.
Речь в том числе идет об определении тарифов на медицинские услуги, которые включают высокотехнологичную медпомощь и специализированную медицинскую помощь в рамках системы ОМС.
Так, если открытый остеосинтез при переломе плеча (соединение костных обломков при переломе — «Известия») в действующем документе числится как одна услуга, в проекте нового документа эта услуга представлена уже в трех возможных видах, приводит пример Виталий Омельяновский: как остеосинтез накостный, внутрикостный и чрескожный.
Необходимое некоторым пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями протезирование аортального клапана, представленное в действующем документе в одном варианте, в новом прописано в пяти вариантах, говорит собеседник издания.
— Одна операция требует применения разных медицинских изделий, и как услуги они требуют разные трудозатраты, — объясняет он.
Унификация и увязка медицинских услуг в клинических рекомендациях и стандартах медицинской помощи позволит более оперативно внедрять новые медицинские технологии в практическое здравоохранение и систему государственного финансирования (ОМС), уверены в центре.
Кроме того, в новой версии документа «существенно доработаны услуги операций по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и ряду других», отмечают там.
«Принципиально новым» в проекте нового документа также называют расширение возможностей применения телемедицины. В частности, с их применением теперь может вестись любая консультация или консилиум как между пациентом и врачом, так и между медиками. Кроме того, в документ был включен ряд молекулярно-генетических исследований с использованием технологий нового поколения, которые отсутствовали в предыдущей версии.
Медицинский работник в Центре дистанционного консультирования с применением телемедицинских технологий на базе Иркутской областной клинической больницы
Кроме того, в рамках создания новой номенклатуры планируется полностью обновить существующую систему классификации и кодирования включенных в нее медуслуг.
Предполагается, что это поможет в создании единого цифрового контура в здравоохранении. Новая система классификации должна облегчить интеграцию медицинских услуг в медицинскую информационную сеть (МИС), единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) и, соответственно, в реестры счетов на оплату оказанной медицинской помощи в системе ОМС, поясняют в Центре контроля качества медицинских услуг.
Новый подход к классификации поможет сделать всю систему оказания медпомощи более системной и прозрачной и позволит «врачам и пациентам лучше ориентироваться, какая именно помощь оказывается в рамках специализированной медицинской помощи, бесплатной или платной», считает Виталий Омельяновский.
«Отразится на взаимодействии с пациентами»
Переход к новому варианту номенклатуры необходим в силу «технических нюансов», признает директор IT-компании «ТехЛАБ», которая занимается разработкой информационных решений для системы здравоохранения, Александр Шаповалов.
Используемый сейчас алгоритм кодирования, по его словам, «не соответствует нынешним потребностям» из-за увеличения собственно перечня услуг, цифровизации процессов учета и обмена данными. Не отвечает он также необходимости привести номенклатуру к международным стандартам и получить большую гибкость при тарификации и финансировании услуг. Всё это, в свою очередь, затрудняет цифровизацию медицины.
В то же время в необходимости полного обновления документа уверены не все участники рынка.
— Совершенно непонятна цель изменений, ведь Минздравом утвержден порядок ввода новой услуги при ее отсутствии в номенклатуре, — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель службы контроля качества столичной сети поликлиник «Поликлиника.ру» Дмитрий Торопов.
Исходя из опыта перехода на текущую номенклатуру, «вряд ли кто-то из участников захочет проходить этот путь повторно», отмечает он.
Пациенты, в свою очередь, на переходном этапе могут столкнуться со сложностями или нестыковками в случае обращения в лечебно-профилактические учреждения «с разной степенью готовности», а также при сопоставлении медицинской документации, рассказывает собеседник издания.
Обновление документа «очевидным образом отразится на взаимодействии с пациентами», подтверждает Александр Шаповалов.
— Например, на уровне медицинских организаций потребуются переходные процессы, доработка медицинских информационных систем, изменение процессов взаимодействия со страховыми организациями, обновление тарификации и многое другое, — перечисляет он.
При этом изменение номенклатуры медицинских услуг запустит ряд новых преобразований, полагает Шаповалов. В частности, оно приведет к изменению в формировании тарифов и реестров счетов, а также к замене целого ряда федеральных справочников и документов, уверен он.
Всё это затем нужно будет отразить в информационных системах как на федеральном, так и на региональном или муниципальном уровнях. Во многом нагрузка ляжет в первую очередь на специалистов, которые работают с информационными системами на местах.
— Здесь важно будет поддержать врача медицинской организации, который непосредственно ведет учет оказанных медицинских услуг в медицинской информационной системе (МИС), — отмечает он.
В частности, чтобы помочь таким специалистам сократить трудозатраты, важно будет сохранить принцип однократного ввода и многократного использования данных, полагает собеседник издания.