Номенклатурное обслуживание: в России обновляют перечень медицинских услуг

В России планируют обновить официальный перечень медицинских услуг. Проект соответствующего приказа Минздрава на днях был размещен на портале правовой информации для обсуждения с экспертами. В Центре экспертизы и контроля качества при Минздраве говорят, что изменения необходимы на фоне увеличившегося за прошедшие годы количества услуг . Кроме того, они должны позволить более гибко подходить к тарификации и финансированию тех или иных услуг и в целом необходимы для цифровизации российской медицины . При этом на этапе переходного периода может увеличиться нагрузка на медиков, которые отвечают за работу с информационными системами, кроме того, могут возникнуть сложности при сопоставлении документации, полагает часть экспертов. «Известия» разбирались в том, для чего понадобились эти изменения и что они могут означать для обычных пациентов.

Новая номенклатура

Номенклатура — это официальный перечень медицинских услуг, в котором используются их наименования и специальные коды . Эти данные необходимы в том числе для включения тех или иных услуг в программу ОМС, обмена данными между учреждениями, ведения статистики и определения тарифов.

Сейчас в России действует документ, принятый в 2017 году . Всего в нем значится 3,2 тыс. разных услуг, доступных гражданам в поликлиниках и больницах. Документ ранее уже частично обновляли. В частности, в 2020 году в него включили сначала пренатальный скрининг, а затем — телемедицинские исследования биопсийного материала.

Теперь в Минздраве подготовили новую версию всего документа — проект соответствующего приказа в апреле был размещен на портале нормативных правовых актов и сейчас проходит обсуждение с экспертами.

Новую номенклатуру разработали в подведомственном министерству Центре экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Номенклатурное обслуживание Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Полное обновление стало необходимо в связи с тем, что за прошедшие пять лет в России появилось большое количество новых медуслуг, отсутствие которых в единой системе классификации затрудняет в том числе коммуникацию между участниками процесса оказания медицинской помощи , цифровое взаимодействие между ними, а также ее финансирование, пояснил «Известиям» генеральный директор центра, доктор медицинских наук Виталий Омельяновский.

— Из-за отсутствия в текущей версии номенклатуры целого ряда услуг, содержащихся в клинических рекомендациях, невозможно включение данных услуг в систему государственного финансирования, — объясняет он.

В частности, для включения в Программу государственных гарантий оказания медицинской помощи (систему ОМС) услуга должна находиться в стандарте медицинской помощи, но включить в него, в свою очередь, можно только услуги, предусмотренные в номенклатуре медицинских услуг , отмечает собеседник издания.

Кроме того, недостаточная детализация действующего документа и дублирование части содержащихся в нем пунктов затрудняют «информационное и финансовое взаимодействие между участниками процесса» , считают в Центре экспертизы и контроля качества медицинской помощи.

Ранее об этом также говорила зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

Номенклатурное обслуживание Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

— Точная классификация болезней и медуслуг нужна для того, чтобы понимать, сколько нужно лекарственных препаратов, расходных материалов и так далее, — отметила она, комментируя инициативу журналистам.

Также это важно для ведения статистики, на основе данных которой выделяются деньги на здравоохранение , напомнила депутат.

По гибкому тарифу

Новый документ позволит обеспечить дифференцированный и, следовательно, более гибкий подход к расчету затрат и тарифов на оказание медицинской помощи , что повысит ее экономическую эффективность, считает Виталий Омельяновский.

Речь в том числе идет об определении тарифов на медицинские услуги, которые включают высокотехнологичную медпомощь и специализированную медицинскую помощь в рамках системы ОМС .

Так, если открытый остеосинтез при переломе плеча (соединение костных обломков при переломе — «Известия») в действующем документе числится как одна услуга, в проекте нового документа эта услуга представлена уже в трех возможных видах, приводит пример Виталий Омельяновский: как остеосинтез накостный, внутрикостный и чрескожный.

Номенклатурное обслуживание Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Необходимое некоторым пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями протезирование аортального клапана, представленное в действующем документе в одном варианте, в новом прописано в пяти вариантах, говорит собеседник издания.

— Одна операция требует применения разных медицинских изделий, и как услуги они требуют разные трудозатраты, — объясняет он.

Унификация и увязка медицинских услуг в клинических рекомендациях и стандартах медицинской помощи позволит более оперативно внедрять новые медицинские технологии в практическое здравоохранение и систему государственного финансирования (ОМС), уверены в центре.

Кроме того, в новой версии документа «существенно доработаны услуги операций по сердечно-сосудистым, онкологическим заболеваниям и ряду других» , отмечают там.

«Принципиально новым» в проекте нового документа также называют расширение возможностей применения телемедицины . В частности, с их применением теперь может вестись любая консультация или консилиум как между пациентом и врачом, так и между медиками. Кроме того, в документ был включен ряд молекулярно-генетических исследований с использованием технологий нового поколения, которые отсутствовали в предыдущей версии.

Номенклатурное обслуживание Медицинский работник в Центре дистанционного консультирования с применением телемедицинских технологий на базе Иркутской областной клинической больницы Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицин

Кроме того, в рамках создания новой номенклатуры планируется полностью обновить существующую систему классификации и кодирования включенных в нее медуслуг .

Предполагается, что это поможет в создании единого цифрового контура в здравоохранении . Новая система классификации должна облегчить интеграцию медицинских услуг в медицинскую информационную сеть (МИС), единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ) и, соответственно, в реестры счетов на оплату оказанной медицинской помощи в системе ОМС, поясняют в Центре контроля качества медицинских услуг.

Новый подход к классификации поможет сделать всю систему оказания медпомощи более системной и прозрачной и позволит «врачам и пациентам лучше ориентироваться, какая именно помощь оказывается в рамках специализированной медицинской помощи, бесплатной или платной», считает Виталий Омельяновский.

«Отразится на взаимодействии с пациентами»

Переход к новому варианту номенклатуры необходим в силу «технических нюансов», признает директор IT-компании «ТехЛАБ», которая занимается разработкой информационных решений для системы здравоохранения, Александр Шаповалов.

Используемый сейчас алгоритм кодирования, по его словам, «не соответствует нынешним потребностям» из-за увеличения собственно перечня услуг, цифровизации процессов учета и обмена данными . Не отвечает он также необходимости привести номенклатуру к международным стандартам и получить большую гибкость при тарификации и финансировании услуг. Всё это, в свою очередь, затрудняет цифровизацию медицины.

Номенклатурное обслуживание Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

В то же время в необходимости полного обновления документа уверены не все участники рынка .

— Совершенно непонятна цель изменений, ведь Минздравом утвержден порядок ввода новой услуги при ее отсутствии в номенклатуре , — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель службы контроля качества столичной сети поликлиник «Поликлиника.ру» Дмитрий Торопов.

Исходя из опыта перехода на текущую номенклатуру, «вряд ли кто-то из участников захочет проходить этот путь повторно», отмечает он.

Пациенты, в свою очередь, на переходном этапе могут столкнуться со сложностями или нестыковками в случае обращения в лечебно-профилактические учреждения «с разной степенью готовности» , а также при сопоставлении медицинской документации, рассказывает собеседник издания.

Обновление документа «очевидным образом отразится на взаимодействии с пациентами» , подтверждает Александр Шаповалов.

— Например, на уровне медицинских организаций потребуются переходные процессы, доработка медицинских информационных систем, изменение процессов взаимодействия со страховыми организациями, обновление тарификации и многое другое, — перечисляет он.

Номенклатурное обслуживание Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

При этом изменение номенклатуры медицинских услуг запустит ряд новых преобразований , полагает Шаповалов. В частности, оно приведет к изменению в формировании тарифов и реестров счетов, а также к замене целого ряда федеральных справочников и документов , уверен он.

Всё это затем нужно будет отразить в информационных системах как на федеральном, так и на региональном или муниципальном уровнях . Во многом нагрузка ляжет в первую очередь на специалистов, которые работают с информационными системами на местах .

— Здесь важно будет поддержать врача медицинской организации, который непосредственно ведет учет оказанных медицинских услуг в медицинской информационной системе (МИС), — отмечает он.

В частности, чтобы помочь таким специалистам сократить трудозатраты, важно будет сохранить принцип однократного ввода и многократного использования данных, полагает собеседник издания.