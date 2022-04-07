«Важное звено»: в России стало больше терапевтов

В России увеличилось число врачей-терапевтов. По утверждению министра здравоохранения Михаила Мурашко, из 22 тыс. выпускников 2021 года по специальности «Лечебное дело» почти половина трудоустроилась на терапевтические участки, больше половины выпускников по специальности «Педиатрия» — на педиатрические. Почему терапевты считаются самым важным звеном в медицине и чем грозит их нехватка, выясняли «Известия».

Рост числа терапевтов

В России наметился рост числа врачей-терапевтов . Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время открытия Общероссийской конференции «Неделя медицинского образования».

По его словам, из 22 тыс. выпускников 2021 года по специальности «Лечебное дело» почти половина (42%) трудоустроилась на терапевтические участки, больше половины (54%) из 6 тыс. выпускников по специальности «Педиатрия» — на педиатрические. Как пояснил министр, росту числа врачей поспособствовало закрепленное Минздравом право выпускников специалитета трудоустроиться на должности врачей участковых служб после прохождения первичной аккредитации.

При этом Мурашко отметил, что сегодня необходимо продолжать подготовку универсальных специалистов, владеющих не только современными подходами в диагностике и лечении заболеваний, но и ориентированных на работу в цифровой среде, использующих телемедицину.

Важное звено Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

— Это требует пересмотра технологий образования, предусматривая формирование универсальных компетенций у будущих врачей и соблюдая главный принцип практикоориентированности, что обеспечивает практическая подготовка обучающихся, — отметил он, пояснив, что программы ординатуры включают в себя более 70% практической подготовки специалистов.

По данным Минздрава, в прошлом году за счет федерального бюджета на обучение по программам ординатуры было принято более 17 тыс. специалистов — на 1,5 тыс. больше, чем в прошлом году. Прирост контрольных цифр приема по сравнению с 2020 годом составил 7%, а по сравнению с 2017 годом — на 95%.

На обучение по программам ординатуры в подведомственные Минздраву вузы в 2021 году поступили около 21 тыс. человек, из них более 13 тыс. за счет средств федерального бюджета и более 7,5 тыс. по договорам с оплатой обучения.

«Самое важное звено»

Как объясняет руководитель проекта «ЗдравКонтроль», член Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями при Минздраве России Евгений Мартынов, первичное звено — это лицо современной медицины и любого медучреждения.

— Посещение поликлиники начинается с осмотра терапевта, педиатра, врача общей практики. Многие узкие специалисты закрыты для самозаписи, потому от врачей первичного звена зависят дальнейшая маршрутизация пациента к узкому специалисту, на обследование, постановка на диспансерный учет. Это самое важное и ответственное звено во всей системе здравоохранения, — говорит он в беседе с «Известиями».

По словам Мартынова, особую нехватку врачей первичного звена в стране ощутили в период пандемии, ведь на терапевтов и педиатров пришлась основная нагрузка. Количество посещений в поликлинике и выездов к пациентам выросло в разы.

Важное звено Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Именно потому необходимо системно решать кадровый вопрос с приглашением врачей на работу. Это и целевой набор, и выработка мер поддержки на местах, и постоянное обучение и повышение квалификации, и создание единого профессионального сообщества врачей для общения и обмена практиками, и достойная оплата труда и, конечно, условия работы, — отмечает руководитель проекта «ЗдравКонтроль».

По его мнению, сегодня каждый регион в стране делает все возможное, чтобы создать максимально благоприятные условия и пригласить врачей на работу, но на проблему необходимо смотреть комплексно.

— Жители везде имеют равные права на бесплатную качественную своевременную медицинскую помощь, а ресурсы многих субъектов неравнозначны, и здесь мы должны видеть максимальную вовлеченность федерального центра в создании равных условий для работы врачей первичного звена в любом регионе страны. Это будет справедливо по отношению к нашим пациентам, — считает собеседник «Известий».

Функции врачей

Как объясняет в беседе с «Известиями» врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска, первая медицинская помощь, предоставляемая любому россиянину, сегодня оказывается участковым терапевтом или педиатром. Именно они координируют, составляют и решают профилактический и лечебный план ведения пациента.

— Участковые терапевты и педиатры — это специалисты с высшим медицинским образованием, работающие по территориальному принципу (оказывают помощь населению определенного участка), — рассказывает она. — В сельской местности участковый врач — это чаще всего врач общей практики, который одновременно оказывает терапевтическую помощь и решает акушерско-гинекологические, неврологические и хирургические проблемы. Он должен оказать первую помощь каждому обратившемуся человеку и, если есть показания, составить план диагностики и лечения.

Участковый врач обязан оказывать экстренную помощь больным при острых состояниях, травмах и отравлениях независимо от из места жительства. Также он может направлять людей на плановую госпитализацию и организовывать совместные консультации с другими специалистами. Еще один важный аспект работы терапевтов — это проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление факторов риска и заблаговременное выявление тех или иных заболеваний, то есть диспансеризация.

Важное звено Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— По федеральному нормативу участковый терапевт должен обслуживать около 1700 человек. Однако из-за нехватки кадров это число бывает и больше, — говорит Мановска. — Пандемия коронавируса показала нам, насколько важно именно это звено медицинской помощи в критических ситуациях, так как именно от участковых врачей зависели и своевременность, и полноценность диагностики и лечения.

В 2019 году в России был разработан национальный проект «Здравоохранение», согласно которому до 2024 года медицинские учреждения на 95% должны быть укомплектованы специалистами, чтобы населению были доступны все виды медицинской помощи. Основные цели всех этих мероприятий — полноценная здоровая жизнь, долголетие и повышение рождаемости, отмечает Елена Мановска.

— Роль участковых врачей очень велика. Но и их работа должна быть привлекательной, с хорошо оборудованными и укомплектованными кабинетами, средствами защиты, пульсоксиметрами, доступным транспортом, средствами связи, позволяющими мониторить состояние пациентов и, конечно, возможностью постоянно повышать свою квалификацию и делиться своим опытом, — заключает врач.

Универсальные специалисты

Руководитель направления обучения врачей телемедицины «СберЗдоровья» Дмитрий Василенко называет терапевтов самыми универсальными врачами и специалистами, к которым люди в первую очередь обращаются при недомогании. По его словам, грамотный терапевт должен обладать широкими знаниями и умениями и решать до 90% всех вопросов, с которыми обращаются пациенты за амбулаторной помощью.

Такой врач может справиться с большинством эндокринологических, гастроэнтерологических и лор-проблем и отправляет к узкому специалисту только в случае, если проблема сложная или требует проведения особой манипуляции.

— В «СберЗдоровье» врач-терапевт — это самый популярный специалист, к которому обращается до 30% всех пациентов сервиса в месяц (несколько десятков тысяч человек), — отмечает Василенко. — Врачи проходят многоступенчатый отбор и постоянное обучение в процессе работы, имеют доступ к современным доказательным источникам информации, созданным в сотрудничестве с кафедрами Первого меда.

Важное звено Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Cегодня в России и во всем мире активно развивается телемедицина — для того, чтобы получить консультацию, необязательно приезжать в клинику, достаточно пообщаться с врачом по обычному или видеозвонку, при необходимости загрузив в приложение результаты исследований. Однако для работы в таком формате врачам необходимы особые навыки.

В прошлом году Первый МГМУ им. Сеченова и «СберЗдоровье» разработали и внедрили программу для обучения и повышения квалификации врачей, а также выработали подход к взаимодействию с пациентами в телемедицине. Курсы позволяют обучать специалистов особенностям работы с онлайн-обращениями и организации удаленных консультаций. Первыми врачами, для которых была разработана программа обучения, были терапевты. Сейчас ее прошли более 500 специалистов.