«Мы тоже люди»: врачи красной зоны недовольны условиями труда

Оплата труда молодых медиков, борющихся с COVID-19, нередко оказывается ниже прожиточного минимума. Об этом «Известиям» заявили во Всемирной медицинской ассоциации (WMA). Так, почти 35% врачей в Испании работают по краткосрочному контракту, рассказал генсек Государственной конфедерации медицинских союзов (CESM). Условия труда работников испанских больниц с приходом второй волны пандемии коронавируса не улучшились, и сейчас они планируют серию забастовок. В Ассоциации медиков Индии (IMA) «Известиям» сообщили, что врачам красной зоны задерживают заработную плату. В Венгрии власти пообещали повысить оклады медиков почти в два раза, но сразу выдвинули им новый ультиматум.

Гостевой врач

Удар второй волны пандемии по Европе Испания приняла на себя, что заметно пошатнуло ее систему здравоохранения. Измученные нагрузкой врачи в разных провинциях королевства жалуются на тяжелые условия труда — краткосрочные контракты, бешеный график и низкие зарплаты. В связи с этим исполнительный комитет CESM предложил запустить серию забастовок с 27 октября. Основные требования медиков — покончить со злоупотреблениями трудовыми договорами длительностью менее года и неравенством зарплат.

— В настоящее время 35% врачей, занятых в государственном секторе здравоохранения Испании, работают по контракту, — сообщил «Известиям» генеральный секретарь CESM Габриэль Дель Посо.

По его словам, ситуация в клиниках по сравнению с началом пандемии не улучшилась. Условия труда испанских врачей по-прежнему остаются неудовлетворительными: со многими из них заключили договоры на невыгодных условиях. Как рассказал заместитель генерального секретаря CESM Виктор Педрера Карбонелл, эти контракты лишают медиков выходных.

Мы тоже люди Фото: REUTERS/Susana Vera

— В Испании условия для врачей сейчас одни из самых тяжелых. Уровень заболеваемости в стране высок, потому медики работают перманентно, хотя эмоционально многие уже истощены, — заявили «Известиям» во Всемирной медицинской ассоциации.

Возмутил испанских медиков и королевский указ 29/2020, разрешающий наем врачей из-за пределов ЕС, которые не прошли специализацию (MIR), то есть не сдали экзамен, подтверждающий соответствующую профессиональную компетенцию. Это решение противоречит действующему законодательству, считает Габриэль Дель Посо. Однако в минздраве страны заметили, что эта мера вынужденная.

— Мы рассматриваем эту меру в краткосрочной перспективе как исключительную и временную. Так мы сможем принять до 10 тыс. дополнительных специалистов, что невозможно в обычных условиях, — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Именно тяжелые условия труда подталкивают медиков из Венгрии уезжать в другие страны за «лучшей жизнью». Вторая волна COVID-19 сильно ударила по региону, и правительству пришлось пойти на уступки, чтобы предотвратить очередную утечку.

Мы тоже люди Фото: REUTERS/Susana Vera

6 октября парламент Венгрии принял решение о повышении заработной платы медработникам. Согласно постановлению, этот процесс начнется 1 января 2021 года и закончится в 2023 году. Глава Венгерской палаты врачей (МОК) Дьюла Кинчес сообщил, что теперь молодые медики-резиденты будут получать от 700 тыс. до 800 тыс. форинтов (€1900–2200) в месяц. Опытные врачи могут иметь зарплату €4300–4500 в месяц. Как подчеркнули в издании Reporting democracy, заработок врачей в Венгрии пока «постыдно низкий»: в среднем он составляет €600 в месяц, и даже с учетом многолетнего опыта вознаграждение за этот нелегкий труд не превышает €2 тыс.

Однако, как отмечают эксперты, радоваться повышению стоит с осторожностью. Согласно новому постановлению, венгерским медикам запрещено брать дополнительные смены и принимать «благодарственные деньги» (не облагаемые налогом чаевые от пациентов). Кроме того, два раза в год их могут отправить в любую точку страны. На запросы «Известий» об условиях труда медиков в минздраве Венгрии и MOK не смогли предоставить оперативного ответа.

«Разве этого недостаточно?»

Индия по-прежнему не уступает второе место в списке стран по количеству случаев заражения COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, из 37 млн с лишним зараженных в мире более 7 млн приходится именно на этот регион.

Мы тоже люди Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

— COVID-19 в Индии занимаются молодые специалисты. Они живут в стесненных условиях общежитий и часто подвергаются эксплуатации, — рассказала «Известиям» член Ассоциации медиков Индии (IMA), профессор Уша Шридар.

По ее мнению, врачам следовало бы платить больше, но порой в управляемых окружной администрацией (MCD) больницах не выплачивается даже базовая зарплата. При этом она отметила, что правительство Дели выплачивает семьям погибших медиков компенсацию в размере 1 крор (10 млн рупий, примерно 10,5 млн рублей. — «Известия»).

Молодые специалисты госпиталя Hindu Rao в Северном Дели 7 октября вышли на забастовку. Их требование — выплатить задержанную на три месяца зарплату. При этом Hindu Rao — крупнейшая окружная больница на 900 коек, в настоящий момент перепрофилированная под COVID-19.

Мы тоже люди Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

— Мы тоже люди, у нас есть семьи, которые нужно содержать. Во время пандемии мы рискуем жизнями ради человечества. Разве этого недостаточно, чтобы требовать причитающуюся нам зарплату? — цитируют СМИ президента ассоциации врачей-резидентов Hindu Rao Абхиманью Сардана.

Генеральный секретарь IMA, профессор Асокан отметил в беседе с «Известиями», что в некоторых больницах действительно периодически возникают проблемы с задержкой заработной платы, но государство пытается быстро разобраться.

— Размер оплаты труда молодых медиков нередко ниже прожиточного минимума, хотя именно они оказываются на передовой во время пандемии, — заявил представитель Всемирной медицинской ассоциации.

Мы тоже люди Фото: REUTERS/Danish Siddiqui

По его словам, в Индии также существует проблема насилия и агрессии в отношении врачей и медсестер, что усугубляет их и без того тяжелое положение.

— Сегодня здравоохранение — это командная работа. Одни врачи не могут обеспечить этот процесс, им нужно создавать достойные условия и гарантировать защиту, — подчеркнули в WMA.

Однако пока в некоторых регионах медики продолжают в одиночку защищать граждан от вируса, а себя — от попыток эксплуатации.