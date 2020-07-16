COVIDная льгота: боровшимся с эпидемией медикам предлагают дать пенсию досрочно

Медработникам, боровшимся с COVID-19, предлагают разрешить досрочный выход на пенсию. Об этом «Известиям» рассказали в «Единой России», которая организовала общественное обсуждение возможных изменений в трудовое законодательство в связи с пандемией. Постановление о льготном стаже для врачей, работавших с зараженными людьми, уже подготовлено в Минтруде. Как сообщили в ведомстве, сейчас документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве. В профильном комитете Госдумы по труду и других фракциях это предложение поддержали. Риск должен быть вознаграждён, считают опрошенные «Известиями» парламентарии и эксперты.

День за три

Как сообщили «Известиям» источники в партии, в «Единой России» обсуждается предложение о досрочном выходе на пенсию медработников, лечивших больных COVID-19. Эта инициатива поступила из Омской области, представители которой предложили ввести для боровшихся в эпидемией врачей схему выхода на пенсию по аналогии с пострадавшими при аварии в Чернобыле. Ее озвучили в ходе общественного обсуждения изменений в трудовое законодательство, которое было организовано партией с 23 июня по 3 июля.

— Данная инициатива, безусловно, заслуживает внимания, — пояснила «Известиям» руководитель аппарата Дмитрия Медведева, глава комиссии по работе с обращениями граждан Жанна Одинцова.

По ее словам, председатель «Единой России» поставил задачу получить обратную связь не только от экспертов, а, что называется «с земли», чтобы изменения учитывали мнение максимального количества людей, и новый Трудовой кодекс стал по-настоящему народным.

В ближайшее время, сообщил она, общественная приемная партии проведет всероссийский опрос на тему поправок в Трудовой кодекс, которые касаются новых условий работы на «удаленке».

— Эта инициатива не имеет прямого отношения к нашим поправкам в Трудовой кодекс об удаленной работе. Но все предложения, поступающие к нам из регионов, в том числе данная инициатива из Омской области, будут внимательно изучены, — отметил первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев.

Планируется, что группа по доработке законодательства будет создана 22 июля — после того, как Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, касающиеся удаленной и дистанционной работы.

Позитивно отнеслись к инициативе и в профильном комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— В соответствии с Трудовым кодексом у нас есть опасные профессии. Когда шла пенсионная реформа для этой категории работников сохранился льготный формат выхода на пенсию. Вопрос, связанный с условиями работы при COVID-19 тоже можно сравнить с определенным риском, ведь известно многие медработники заразились, переболели, получили серьезные осложнения, а некоторые ушли из жизни. В целом, предложение об их досрочном выходе на пенсию я поддерживаю, — пояснил «Известиям» глава комитета Ярослав Нилов.

Парламентарий полагает, что инициативу можно реализовать через принятие соответствующих поправок, но главное — чтобы ее поддержал Минфин.

В Минтруде на запрос «Известий» ответили, что ведомство подготовило постановление о льготах для таких медработников, но в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19. По предложению министерства, он должен исчисляться по схеме "день за три". Исходя из документа, работодатели будут подавать сведения о трудовой деятельности медработников, осуществляющих медпомощь пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением на эту инфекцию, в территориальные органы ПФР.

— Во исполнение поручения президента об установлении льготного исчисления стажа работы медицинских работников за период их работы с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) Минтрудом России разработан проект постановления. В настоящее время документ проходит процедуру рассмотрения в правительстве, — пояснили в пресс-службе ведомства.

Поручение предоставить такую льготу медикам Владимир Путин дал еще 11 мая, когда пандемия в России была в разгаре. По официальной информации, от COVID-19 в стране умерло свыше 500 медработников.

Поддержат все

В оппозиционных парламентских фракциях «Известиям» завили о готовности принять инициативу «Единой России».

— Думаю, это предложение поддержат все партии, — считает зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов. — Работа у этой категории медиков действительно была тяжелая и опасная. Они были на передовой, не зная, какие могут быть последствия для их здоровья. К сожалению, часть из них погибла.

Все эи медики заслужили право досрочно уйти на пенсию, считает парламентарий. С этим мнением согласен и первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

— Безусловно, они заслужили преференции, так как рисковали и рискуют своей жизнью ради здоровья населения. Многие из них совершили подвиги, которые должны поощряться государством. Поэтому это предложение оправдано и его нужно поддержать, — заявил он «Известиям».

Глава политической экспертной группы Константин Калачев также убежден, что инициатива о льготах для медработников, работавших с больными COVID-19, будет принята. По его словам, этих врачей вполне можно приравнять к участникам боевых действий — например, в Афганистане год шел за два. При этом эксперт отметил, что стаж должен зависеть от сроков эпидемиологической ситуации, продолжительность которой в регионах России разная.