Ближайшее окружение: в Донбассе обретают черты новые «котлы» для ВСУ

В Минобороны России 19 мая сообщили о том, что за три последних дня в плен сдались 1730 членов украинских вооруженных формирований, заблокированных на заводе «Азовсталь», среди них — 80 раненых. По данным ведомства за прошедшие сутки нанесены мощные удары по противовоздушной обороне противника, уничтожены по одному дивизиону комплексов С-300 и «Бук-М1», а также пункты управления двух бригад ВСУ. Эксперты отмечают, что наиболее напряженные бои сейчас идут на подступах к городу Артёмовск, где продолжается наступление союзных войск. Это может привести к образованию сразу нескольких «котлов», где противник попадет в окружение.

Уход в оборону

Вооруженные Силы России продолжают специальную военную операцию на Украине. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в Константиновке. Также целями стали 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка, Миньковка Донецкой Народной Республики и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, рассказали в российском оборонном ведомстве.

Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК «Бук-М1» в районе Славяногорска ДНР.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили два пункта управления, а также 58 районов сосредоточения войск. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники.

Ракетные войска и артиллерия поразили шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское Харьковской области, Чернобаевка и Новая Каховка Херсонской области уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один ударный «Байрактар-ТБ2», — рассказали в Минобороны.

Ближайшее окружение 1 Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Кроме того, в Харьковской и Херсонской областях перехвачены 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

— За прошедшие сутки на заблокированном металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе в плен сдался 771 боевик националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела). Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке, — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

После явной неудачи контрнаступления на запорожском направлении несколько дней назад украинские войска по всему фронту вернулись к оборонительной стратегии , рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас главная их забота — удержать не только города Северодонецк и Лисичанск, но и трассу, ведущую туда из Артёмовска. Главная угроза для нее сейчас — удар со стороны Попасной на Соледар. Там намечается сразу два отдельных «котла». Именно там проходят самые упорные бои за каждый небольшое село и каждую лесополосу на пути к городу. ВСУ пытаются стабилизировать фронт переброской тысяч человек подкреплений из мобилизованных теробороновцев, но их устойчивость ниже, чем у регулярных войск, — отметил эксперт.

По его словам, в последние дни из ЛНР и ДНР все чаще публикуются видео с пленными украинскими солдатами не из Мариуполя. Обычно это бойцы теробороны, которые сдаются небольшими группами. Почти все они рассказывают о плохом снабжении, совершенно недостаточной подготовке и том, что командиры не спешат разделять с ними трудности боев на передовой.

Использование в зоне основных боевых действий слабо обученных резервистов говорит о сильной нехватке личного состава. В то же время о полном уничтожении регулярной армии говорить рано. Наиболее подготовленные и получившие опыт подразделения там до сих пор есть и используются в роли мобильных резервов для «затыкания дыр» и контратак, рассказал Дмитрий Болтенков.

Переправа под огнем

В четверг Минобороны России рассказало о солдатах и офицерах, проявивших мужество и самоотверженность в боях.

Российская батальонно-тактическая группа (БТГ) во время продвижения обнаружила тщательно замаскированные позиции украинских националистов. Расчет под командованием капитана Александра Михальского нанес по ним ракетный удар, уничтожив четыре реактивные системы залпового огня, запасной командный пункт и 15 противников. Это позволило российским мотострелкам развить стремительное наступление на подконтрольные радикалам районы.

БТГ мотострелковой бригады, где служил подполковник Павлик Мартиросян, была обстреляна артиллерией и минометами радикалов. В результате одного из залпов повредились антенны командно-штабной машины, обеспечивающей связь в группе. Мартиросян под плотным огнем противника быстро устранил неисправность. Это позволило своевременно навести огонь артиллерии по целям украинских националистов и восстановить координацию действий подразделения в бою.

Российские военнослужащие, продолжая вытеснять врага с занимаемых им позиций, начали форсирование водной преграды. Националисты, пытаясь отрезать уже переправленные российские подразделения, нанесли артиллерийский удар по переправе. Из-за попадания снаряда связная машина на базе БТР упала в реку рядом с берегом. Подполковник Мартиросян, рискуя собственной жизнью, бросился в воду, вытащил трех военнослужащих с многочисленными осколочными ранениями и переломами и организовал буксировку машины.

Ближайшее окружение 2 Фото: ТАСС/Тимкив Виталий

Рота майора Петра Аленина во время охраны дорог, имеющих стратегическое назначение, многократно подвергалась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны украинских националистов. Майор Аленин лично обнаружил в районе одного из населенных пунктов три расчета артиллерии противника, два наблюдательных поста и тайник с оружием и боеприпасами. Всё это позднее было уничтожено артиллерийскими ударами.

Националисты неоднократно пытались в темное время суток прорваться к позициям российских войск, но благодаря смелым и решительным действиям личного состава роты майора Аленина все попытки остались безуспешными. За все время выполнения специальных задач ротой Петра Аленина было уничтожено порядка 70 бойцов противника, а также захвачено и передано в органы контрразведки большое количество оружия и боеприпасов.

Блуждающие минометы

В четверг начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 693 человека, в том числе 2 371 ребенок. Всего с начала специальной военной операции эвакуировали 1 360 619 человек, 230 267 из которых — дети.

Мизинцев рассказал о фактах военных преступлений киевских властей по отношению к мирному населению.

Ближайшее окружение 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В частности, по имеющейся достоверной оперативной информации в Середина Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых «блуждающих минометов». Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями. Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах, — заявил генерал-майор.

По его словам, в ходе специальной военной операции ВС РФ, в отличие от вооруженных формирований Украины, неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданским объектам.