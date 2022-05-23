Область мира: как сегодня живет Херсон

Херсонская область и ее центр, город Херсон, одними из первых перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Ситуация на ее границах остается сложной и сегодня. На западе находится пока подконтрольный Киеву Николаев. Оттуда украинские вооруженные формирования постоянно пытаются наносить ракетные и артиллерийские удары. Но несмотря на это, ситуацию всё же можно назвать стабильной: начинают работать предприятия, а экономика начала переход на расчеты в рублях. «Известия» одними из первых проехали по Херсонской области, чтобы узнать, кто налаживает здесь мирную жизнь, насколько тяжелые тут шли бои и как сейчас складывается гуманитарная и военная ситуация в этом непростом регионе.

Место подвига

— Здесь был очень тяжелый бой. Но теперь здесь мир и спокойствие, — рассказывает мне сопровождающий нас офицер российской армии.

В этот момент мы проезжаем Антоновский мост, который переброшен через Днепр. Это одна из важнейших транспортных артерий города Херсона и всей Херсонской области.

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24 февраля сюда с боями прорвалась российская 126-я бригада береговой обороны. Ее бойцы с ходу выбили украинские вооруженные формирования и взяли мост. А потом несколько суток упорно обороняли его. За этот выдающийся подвиг бригада была награждена почетным наименованием «гвардейская». Ее командир полковник Андраник Гаспарян, а также командир танковой роты старший лейтенант Антон Старостин стали Героями России. Российские солдаты не просто добыли победу в бою — они принесли жителям области мир, спокойствие и стабильность.

Мы выехали из Донецка рано утром. Путь неблизкий — проезжаем мимо Мариуполя, далее через Мангуш в Запорожскую область и только потом попадаем в Херсон. Но зато появляется уникальная возможность сравнить эти регионы. Запорожская область — страна полей. Они тянутся буквально до горизонта, и в целом местность там более степная. А вот Херсонская — царство садов. Это сразу бросается глаза, когда въезжаешь в область. Вдоль дороги тянутся зеленые насаждения, потом их место занимают такие же обширные поля, затем их опять сменяют сады.

— Земля у нас очень плодородная. За один сезон фермеры снимают по два, а бывает, и по три урожая, — рассказывает руководитель администрации города Херсон Александр Кобец.

Своим плодородием Херсонская земля обязана реке Днепр. Эта важнейшая водная артерия, которая тянется по всей территории области. В советское время здесь была создана сложнейшая техническая система мелиорации — проезжая по дорогам области, можно часто увидеть ирригационные каналы. Есть совсем небольшие, похожие, скорее, на ручейки. Но и есть и такие, которые напоминают полноводные реки.

Местные жители хорошо знают, что такое боевые действия. Вдоль основных дорог области — уничтоженная украинская военная техника. Целые колонны, разгромленные на марше. Среди обгорелых остовов легко узнаются танки Т-64, боевые разведывательные машины БРДМ и автомобили КрАЗ.

Область мира 1 Уничтоженная украинская военная техника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Встречаются и достаточно экзотические экземпляры. Прямо на въезде в область стоит уничтоженная транспортно-заряжающая машина ракетного комплекса «Точка-У». Ее корпус пробит в нескольких местах, а перегрузочный кран печально смотрит в землю. У самого Херсона расположился командный пункт украинской зенитной системы С-300. Рядом — командно-штабная машина. Все они исписаны буквами Z: это означает, что техника исправна и ждет, когда российские военные отбуксируют ее на базу.

Недалеко от одной из ключевых дорожных развилок в поле лежат обломки самолета. При ближайшем рассмотрении становится понятно: это штурмовик Су-25. Об этом говорит характерное хвостовое оперение с задранными рулями высоты. Судя по сохранившейся на хвосте белой окраске с серыми кляксами-«пикселями», раньше этот «Грач» принадлежал ВВС Украины.

— На самом деле техники было гораздо больше, — рассказывает сопровождающий офицер. — Но исправные образцы уже практически все убрали. Сейчас убирают уже сгоревшие остовы.

Херсонскую и Запорожскую области объединяет одна общая проблема — дороги. Магистральных трасс с многополосным движением здесь практически нет. В основном по территории области тянутся двухполосные дороги. Покрытие у них, мягко говоря, не очень хорошее.

Можно, конечно, списать состояние дорожного полотна на недавние боевые действия. Но на деле прекрасно видно, как мало внимания украинская власть уделяла развитию транспортной инфраструктуры. Самым масштабным дорожным проектом за 30 лет стал путепровод в Херсоне. На заборе этой стройки написано: «Велике будівництво» («Великое строительство»). Об этом проекте некогда объявлял Владимир Зеленский. Но местные жители уже успели окрестить его «Великое крадивнитцство». Путепровод так и не достроили — его скелет уныло возвышается в районе железнодорожного вокзала Херсона.

Ответ — за жителями

Сам Херсон — относительно небольшой провинциальный город. Местами своей архитектурой он напоминает Воронеж или Ростов-на-Дону. Что сразу бросается в глаза — любовь местных жителей к дореволюционной истории своего края. Причем даже насильственная украинизация не смогла ее победить. В центре Херсона так и остался проспект адмирала Нахимова, везде встречаются заведения и музеи с названиями типа «усадьба графа Трубецкого» и т.д. А над входом в Херсонскую морскую академию гордо висит икона святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова. Хотя в том же Крыму, до его вхождения в состав России, украинская власть придумывала своих казацких моряков-атаманов и прочих «жовто-блакитных» героев-флотоводцев.

Сейчас здесь полноценная мирная жизнь. Работает общественный транспорт, открываются магазины, гуляют люди. Правда, как нам рассказали в троллейбусном парке, пока в город выпускают только 20 рейсовых троллейбусов. Не так давно их было в два раза больше. Но сейчас нет такой потребности: часть жителей уехала в первые же дни СВО. Правда, сейчас многие семьи, по словам Александра Кобеца, начали возвращаться в город.

На улицах довольно много гражданских автомобилей. В отличие от соседней Николаевской области, которая находится под контролем Киева, сюда бензин доставляют с территории Крыма. Поэтому такого острого топливного кризиса тут нет. Хотя руководство города признает, что сейчас топливный приоритет направлен на обеспечение работы предприятий и фермерских коллективов.

Область мира 2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Есть в Херсонской области (как и в соседней Запорожской) еще одна проблема — с наличными. Хотя регион достаточно быстро перешел под контроль российских военных, украинские банки успели вывести все гривны, которые были в их распоряжении. Мы проезжаем мимо офиса «Приват-банка». Рядом с ним очередь: люди всё еще пытаются снять в банкоматах деньги.

В отличие от соседей, здесь уже вовсю ходят рубли — в первом же магазине я без труда купил мороженое и бутылку воды. Правда, пока продавцы путаются, по какому курсу переводить гривны в рубли. Формально за одну гривну дают 2,6 рубля. Но этот курс торговцы нередко трактуют в свою пользу — по три рубля за гривну. Хотя даже в этом случае цены на продукты в Херсоне вполне приемлемы и местами даже ниже, чем в России.

— Пока у жителей города и области коммунальные платежи идут по украинским тарифам, — объясняет глава администрации. — Но уже со следующего месяца мы начинаем переходить на российский газ. Все необходимые для этого работы уже выполнены. Это приведет к существенному снижению расходов на оплату коммунальных услуг. Также у нас изменилась траектория экспортных поставок, сейчас мы работаем с Крымом. Хотя пока есть определенные трудности во взаиморасчетах.

Один из самых важных вопросов — каким будет будущее Херсонской области и Херсона. По словам Александра Кобеца, ответ должны дать сами жители — большинство из них поддерживают вхождение в состав Российской Федерации. Сейчас же главная задача, по словам главы администрации, — восстановить утраченные во времена Украины функции региона в промышленности, социальной и курортной сферах. И жители надеются сделать это уже в составе РФ.

Наша беседа с Александром Кобецом проходит в парке Победы рядом с Вечным огнем. Памятник уже восстановлен, рядом с ним поднят Флаг Победы. 9 мая тут прошли торжественные мероприятия, на которые пришли сотни горожан.

Под защитой

Один из важнейших социальных и промышленных объектов Херсонской области — Каховская гидроэлектростанция. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка.

Еще за несколько километров до ГЭС становится понятно: российским войскам пришлось приложить усилия, чтобы пробиться к этому объекту. На дороге — битая украинская техника. Я насчитал не менее пяти уничтоженных бронемашин Hummer, которые ранее были переданы Украине США. То и дело появляются бывшие украинские позиции. Часть окопов и блиндажей брошены своими защитниками, но некоторые явно уничтожены в бою.

Сейчас гидроэлектростанция находится под надежной защитой подразделений Росгвардии. На входе нас встречает самый милый боец ФСВНГ — бельгийская овчарка по кличке Егор. Егор, как и все росгвардейцы, вежлив, сдержан и максимально наблюдателен. Хотя ему уже не раз приходилось демонстрировать свои уникальные профессиональные качества.

— Было несколько случаев, когда украинская сторона пыталась пронести на станцию взрывчатку. Все они были предотвращены, — рассказывает глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев. — Для чего они пытаются такое сделать, нам непонятно. Если плотина будет разрушена, вниз пойдет волна 15–16 м высотой — всё, что ниже по течению, было бы затоплено и разрушено.

Область мира 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Украинские вооруженные формирования пытаются провести не только террористические атаки. Менее чем в 1 км от ГЭС — небольшая автобусная остановка и стоянка машин, вокруг которых расположилось несколько магазинчиков. Сейчас от них остались только развалины. Рядом лежат остатки ракеты «Точка-У». Несколько таких изделий украинцы выпустили по станции. Практически все они были перехвачены, но одна сошла с траектории и ударила в эти мирные постройки.

Сейчас Каховская гидроэлектростанция работает на полную мощность. Весь персонал находится на своих местах, на территорию Украины никто не уехал. Хотя первые дни специальной военной операции были для работников ГЭС самыми сложными.

— Мы работали круглосуточно, по трое-пятеро суток не уходя домой, — рассказывает директор гидроэлектростанции Олег Пащенко. — Это было тяжелое время для ГЭС. Сама станция не пострадала, но в ходе боев падали опоры отходящих от станции линий. На это реагировала защита, которая отключала наши генераторы. Через 30–40 дней мы наладили работу. В первую очередь все силы были брошены на восстановление внешнего оборудования, которое влияло на работу.

Сейчас Каховская ГЭС обеспечивает электроэнергией всю Херсонскую область. При этом Днепр для этого региона — не только источник электроэнергии. Это важнейшая составляющая сельского хозяйства.

— Днепр — это ключевая артерия. Мы богаты, потому что есть Днепр, — поясняет Владимир Леонтьев. — На территории нашей области находится два канала — Северо-Крымский и Каховский магистральный. По магистральному вода поставляется на сельхозобъекты области. Про Северо-Крымскому мы гоним 1,7 млн л воды в Крым.

С 2014 года поставка воды по каналу в Крым была перекрыта по решению украинской власти. Но сейчас все плотины были убраны, а на ГЭС открыли задвижки — уже в этом году сельское хозяйство Крыма ждет существенный подъем.

Херсонская область постепенно возвращается к мирной жизни. Хотя трудности еще есть, администрация ищет и находит способы их решения. А большинство мирных жителей видят один путь дальнейшего развития — восстановление утраченного за долгие годы. И, конечно, впереди у них важнейшее решение — о вхождении в состав Российской Федерации.