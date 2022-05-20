Город любит тишину: как Мариуполь возвращается к мирной жизни

Впервые за долгое время в Мариуполе не слышны взрывы и выстрелы. Открываются продуктовые магазины, появились первые рейсовые автобусы. Но город нужно восстанавливать — и жилые кварталы, и промышленные предприятия. В ходе боев украинские силы превращали их в опорные пункты обороны. Корреспондент «Известий» побывал на металлургическом комбинате имени Ильича — здесь свои позиции оборудовали украинские морпехи, но довольно быстро сдались в плен. Что представляет собой одна из недавних горячих точек города, реально ли восстановить завод и как меняется жизнь горожан с окончанием противостояния — в нашем репортаже.

Непривычное спокойствие

— Сегодня спокойно. Никто не стреляет. Даже как-то непривычно, — говорит наш сопровождающий из народной милиции ДНР.

Мы проезжаем мимо завода «Азовсталь». На его территории тишина. Не слышно ни выстрелов, ни взрывов. А ведь за последние месяцы звук артиллерийской канонады стал неотъемлемым атрибутом Мариуполя, его отсутствие сперва даже удивляет. Тихо в городе стало, как только начали сдаваться в плен украинские силы, заблокированные на территории «Азовстали». На сегодняшний день оружие сложили более полутора тысяч человек.

Ситуация в Мариуполе улучшается. Приятной неожиданностью для горожан стало возвращение на улицы рейсовых автобусов. Пока они курсируют не по всем маршрутам. Тем не менее вновь привычными становятся картинки с людьми на остановках в ожидании общественного транспорта.

Город любит тишину Бронеавтомобили ВС РФ в окрестностях завода «Азовсталь» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Вообще, с мирными жителями произошли разительные перемены. Еще в апреле это были уставшие, испуганные люди, которые шли в очереди за гуманитарной помощью и водой. Многие толкали перед собой тележки из супермаркетов, складывали в них обломки, остатки автомобилей и другие предметы, более-менее пригодные для того, чтобы подлатать свои квартиры и дома.

Но сейчас с лиц мариупольцев пропали испуг и безысходность, они могут спокойно ходить по своим делам. И в какой-то момент тебе начинает казаться, что ты в обычном мирном населенном пункте, где не шли тяжелые бои. Но тут взгляд падает на разрушенные и сгоревшие дома, и становится понятно, что для окончательного возвращения в Мариуполь мирной, полноценной жизни придется приложить много усилий. Например, восстановить торговлю.

— Много магазинов пострадало в ходе боев, — рассказывает боец народной милиции. — В некоторые попали снаряды, а часть вообще сгорела. Особенно пострадали те магазины, которые находились в жилых домах. От многих вообще осталась только пыль.

Но не всё так печально. Хозяева уцелевших магазинов проверяют помещения, самостоятельно убирают мусор и обломки возле торговых точек. За время поездки я встречаю несколько небольших продуктовых лавок. В них уже идет торговля. Также в городе начали открываться первые автосервисы и даже автомагазины.

«Барсуки» в плену

Сейчас, когда закончились бои, ездить мимо «Азовстали» безопасно. Мимо нас то и дело проносятся гражданские легковушки, небольшие грузовички и даже рейсовый автобус. На улице сильный дождь, и огромные цеха завода растворяются в мареве. Но даже так «Азовсталь» поражает своими масштабами. Чтобы объехать часть его периметра, нам потребовалось почти полчаса.

Город любит тишину В результате отступления украинские вооруженные формирования перегородили дорогу транспортными средствами, имитируя баррикаду Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Сразу видно, что украинские вооруженные формирования очень поспешно отступали на территорию завода. То и дело дорогу преграждают импровизированные баррикады, сделанные из автомобилей. Такими завалами боевики «Азова» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и морские пехотинцы пытались остановить продвижение российских войск и бойцов донецкой народной милиции. В одном месте основой баррикады стали большие карьерные самосвалы. Правда, и они не смогли остановить продвижение союзных сил.

Мимо нашего автобуса то и дело проезжают небольшие колонны карет скорой помощи. Судя по всему, они спешат к месту сдачи в плен украинских «сидельцев» «Азовстали». Но сегодня нас ждет другое промышленное предприятие — Мариупольский металлургический комбинат имени Ленина. Украинские вооруженные формирования также планировали превратить его в место длительной обороны. Но в отличие от «Азовстали» ситуация для обороняющихся сложилась крайне неудачно, и они были вынуждены сдаться союзным силам.

Завод имени Ильича — один из крупнейших в мире изготовителей продукции черной металлургии. Конечно, по площади он серьезно уступает «Азовстали», но вот его производственные помещения по своей конструкции гораздо сложнее.

Мы заходим на территорию комбината через центральную проходную. Сразу бросается в глаза, что все производственные объекты стоят очень плотно друг к другу, соединяются между собой километрами сложных и замысловатых трубопроводов и каналами с кабелями.

— Оборону тут держала 36-я бригада украинской морской пехоты. В основном они сидели в подвалах и оттуда вели бой, — объясняет нам офицер народной милиции ДНР.

Город любит тишину Российские военнослужащие на блокпосту рядом с территорией завода им. Ильича в Мариуполе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

До начала боевых действий всего в нескольких километрах от завода — в поселке Сартана находился пункт постоянной дислокации 503-го батальона украинской морской пехоты. Их символом был барсук, а девиз гласил: «Если кто наступает, так это мы». Оправдать его морпехи не смогли. В ходе боев части народной милиции вытеснили батальон из Сартаны, захватили его базу. С потерями морпехи откатились на завод Ильича, чуть позже к ним присоединились и другие разгромленные части 36-й бригады морской пехоты Украины.

В конце апреля командование бригады попыталось обманом вырваться с территории завода. Несколько машин были перекрашены в цвета и символику ВС РФ. Планировалось пройти первые блокпосты союзных сил, а потом уже рассеяться и мелкими группами выходить к своим. Но замысел украинского командования быстро разгадали. По колонне был нанесен удар, уничтоживший несколько десятков единиц техники и большое количество личного состава.

В итоге командование обороны завода Ильича приняло правильное решение — сдаться в плен. Под гарантии сохранения жизни оружие сложили более 2 тыс. украинских бойцов.

Жители подземелий

Мы спускаемся в один из подвалов, где морпехи оборудовали своеобразную казарму. Это бывшее бомбоубежище с толстыми герметичными дверями. Внутри достаточно комфортно. Стоят скамейки, столы, лежат матрасы и спальники. Судя по валяющейся на полу документации, оборону здесь держали «барсуки» 503-го батальона. Примечательно, что вокруг разбросано большое количество противогазов, а также приборов химической разведки. Ими не пользовались, но явно держали под рукой в исправном и рабочем состоянии.

— Они готовили провокацию с применением химических средств или оружия. Но их замысел был своевременно вскрыт, — говорит наш сопровождающий из народной милиции.

Город любит тишину Противогаз, оставленный военнослужащими ВСУ на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Этот бункер «барсуков» уцелел. А вот соседнему объекту не повезло. Прямо посередине проезда мы видим большую воронку. На ее дне просматриваются обломки подземного сооружения. Этот технический объект украинские бойцы также переоборудовали под свои нужды. Но удар российской высокоточной авиабомбы поставил на нем крест. Сейчас импровизированная подземная позиция завалена обломками. Судя по сладковатому запаху, который идет из воронки, под завалами, вероятно, находятся тела бойцов украинских вооруженных формирований.

Рядом с разрушенным подземельем у морпехов находился импровизированный автомобильный парк. Там стояло несколько грузовиков ГАЗ-66, гражданские автомобили и даже парочка американских боевых вездеходов Hummer. Но и этот объект попал под удар российских систем поражения. Сейчас от техники остались только выгоревшие остовы.