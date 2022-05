Эвакуации жителей востока Украины продолжается под обстрелами. Спецоперация в Донбассе 22 мая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Вашингтоне перед выпускниками Джорджтаунского университета намекнул на отсутствие у властей Соединенных Штатов планов по налаживанию отношений с российским руководством. Он описал отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы больше никогда не будем вместе»).