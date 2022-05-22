 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Генерал ВС США Милли предупредил о риске конфликта между мировыми державами
Экономика
Литва прекратила импорт российской электроэнергии
Экономика
Во Франции признали невозможность замены РФ в поставках газа в Европу
Мир
В США обвинили Турцию в разрушении единства Запада по России
Мир
The Hill рассказала об опасности дальнейшего расширения НАТО для Европы
Мир
Число заболевших «лихорадкой» в КНДР за сутки увеличилось на 186 тыс. человек
Мир
В ДНР сообщили об обстреле Горловки из РПГ и огнестрельного оружия
Мир
Пять стран не поддержали призыв РФ и КНР сотрудничать над повесткой АТЭС
Мир
Блинкен намекнул на отсутствие у США планов по восстановлению отношений с РФ
Мир
Президент Польши приехал на Украину выступить в Верховной раде
Мир
Вучич заявил о «непростом сопротивлении» призыву ввести санкции против РФ
/

Эвакуации жителей востока Украины продолжается под обстрелами. Спецоперация в Донбассе 22 мая

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецоперация в Донбассе продолжается. Украинские боевики обстреляли Горловку в ДНР из ручных гранатометов и стрелкового вооружения. Подростки нашли схрон ВСУ рядом с интернатом в Херсоне и передали российским военным. Во Франции признали невозможность замены РФ в поставках газа в Европу. Госсек США Блинкен намекнул на отсутствие у Вашингтона планов по восстановлению отношений с Россией. Подробнее о ходе спецоперации, обстановке на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Украины и событиях вокруг — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:43
Швейцария сняла санкции с международного производителя удобрений — компании «Еврохим» — после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Об этом 22 мая сообщила газета Tages Anzeiger.
Сегодня, 09:37
Военные РФ доставили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи. Продуктовые наборы предназначены для многодетных семей и нуждающихся жителей города. В состав каждого из доставленных 1,5 тыс. наборов вошли макароны, сахар, подсолнечное масло, сгущенка, рис, гречка, мясные консервы, колбасные изделия, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.
Сегодня, 09:34
Власти Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 313 человек, в том числе 55 детей, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Сегодня, 09:32
Украинские войска в 8:30 обстреляли населенный пункт Александровка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 09:27
Эксперты раскрыли «Известиям» значение татуировок пленных «азовцев». У многих из них тела покрыты изображениями нацистских символов и шифров. Кроме того, присутствуют татуировки с языческими знаками и рунами, так называемое «черное солнце», и сатанинские символы.
Сегодня, 09:26
В силу вступило решение Минэнерго Литвы об отказе от импорта российской электроэнергии, которое было принято 20 мая.
Сегодня, 09:20
В Киев прибыл польский президент Анджей Дуда. На официальном сайте главы республики отмечается, что сегодня он выступит в Верховной раде. Как поясняется в пресс-службе, Дуда станет первым зарубежным лидером, который выступит в парламенте Украины с начала спецоперации.
Сегодня, 09:13
Подростки нашли схрон ВСУ рядом с интернатом в Херсоне и передали российским военным, передает РИА Новости. «Нашли в подвале рядом с интернатом: гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И еще были документы. Все в гаражах лежало в черном пакете. Мы перепрятали в подвале», — рассказал один из мальчиков.
Сегодня, 09:12
Сегодня, 09:08
Военнослужащие ВС России продолжают эвакуировать мирных жителей Харьковской области на территорию России под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, сообщили в российском Минобороны. Более 60 беженцев эвакуированы на территорию Белгородской области. Среди них, в основном, пожилые люди, женщины и дети, передает Министерство.
Сегодня, 09:05
Украинские боевики обстреляли город Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) из ручных гранатометов и стрелкового вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации через свой Telegram-канал. «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 01:50 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина). Выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.
Сегодня, 09:03
Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, которым с 23 мая на территории республики устанавливается новый курс — одна украинская гривна будет эквивалентна двум рублям. Аналогичное постановление ранее приняли власти ЛНР.
Сегодня, 09:00
Последние украинские боевики, находившиеся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Одним из первых в бывшем укрепрайоне националистов 21 мая побывал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
Сегодня, 09:00
В долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Такое мнение высказал обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид.
Сегодня, 08:55
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Вашингтоне перед выпускниками Джорджтаунского университета намекнул на отсутствие у властей Соединенных Штатов планов по налаживанию отношений с российским руководством. Он описал отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы больше никогда не будем вместе»).
Сегодня, 08:28
«Известия» показали работу танков при штурме окраин Камышевахи. Техника работает, взаимодействуя с авиацией: танкисты подходят к огневым точкам после того, как по местности отработали воздушные силы.
Сегодня, 08:27
Украинские националисты в очередной раз открыли огонь по Первомайску. Всего боевики выпустили по городу 9 снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
Сегодня, 08:23
Украина вряд ли сохранится в формате современных границ по причине политики киевского режима в отношении русскоязычного населения. Об этом в воскресенье заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, ни одно уважающее себя и свой народ государство не станет терпеть попрание прав соотечественников на территории соседних стран.
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022