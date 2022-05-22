Эвакуации жителей востока Украины продолжается под обстрелами. Спецоперация в Донбассе 22 мая

Текстовая трансляция









Швейцария сняла санкции с международного производителя удобрений — компании «Еврохим» — после того, как Андрей Мельниченко перестал быть ее бенефициаром и вышел из совета директоров. Об этом 22 мая сообщила газета Tages Anzeiger.









Военные РФ доставили в Мелитополь очередную партию гуманитарной помощи. Продуктовые наборы предназначены для многодетных семей и нуждающихся жителей города. В состав каждого из доставленных 1,5 тыс. наборов вошли макароны, сахар, подсолнечное масло, сгущенка, рис, гречка, мясные консервы, колбасные изделия, а также предметы гигиены и товары первой необходимости.









Власти Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в Безыменное 313 человек, в том числе 55 детей, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.









Украинские войска в 8:30 обстреляли населенный пункт Александровка, выпустив шесть снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.









Эксперты раскрыли «Известиям» значение татуировок пленных «азовцев». У многих из них тела покрыты изображениями нацистских символов и шифров. Кроме того, присутствуют татуировки с языческими знаками и рунами, так называемое «черное солнце», и сатанинские символы.









В силу вступило решение Минэнерго Литвы об отказе от импорта российской электроэнергии, которое было принято 20 мая.









В Киев прибыл польский президент Анджей Дуда. На официальном сайте главы республики отмечается, что сегодня он выступит в Верховной раде. Как поясняется в пресс-службе, Дуда станет первым зарубежным лидером, который выступит в парламенте Украины с начала спецоперации.









Подростки нашли схрон ВСУ рядом с интернатом в Херсоне и передали российским военным, передает РИА Новости. «Нашли в подвале рядом с интернатом: гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И еще были документы. Все в гаражах лежало в черном пакете. Мы перепрятали в подвале», — рассказал один из мальчиков.



















Военнослужащие ВС России продолжают эвакуировать мирных жителей Харьковской области на территорию России под непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, сообщили в российском Минобороны. Более 60 беженцев эвакуированы на территорию Белгородской области. Среди них, в основном, пожилые люди, женщины и дети, передает Министерство.









Украинские боевики обстреляли город Горловку Донецкой Народной Республики (ДНР) из ручных гранатометов и стрелкового вооружения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации через свой Telegram-канал. «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 01:50 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина). Выпущено три гранаты из РПГ, также применялось стрелковое вооружение», — говорится в сообщении.









Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, которым с 23 мая на территории республики устанавливается новый курс — одна украинская гривна будет эквивалентна двум рублям. Аналогичное постановление ранее приняли власти ЛНР.









Последние украинские боевики, находившиеся на территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Одним из первых в бывшем укрепрайоне националистов 21 мая побывал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.









В долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. Такое мнение высказал обозреватель французской газеты Le Monde diplomatique Акрам Белкаид.









Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время выступления в Вашингтоне перед выпускниками Джорджтаунского университета намекнул на отсутствие у властей Соединенных Штатов планов по налаживанию отношений с российским руководством. Он описал отношения с Россией строчкой из песни Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы больше никогда не будем вместе»).









«Известия» показали работу танков при штурме окраин Камышевахи. Техника работает, взаимодействуя с авиацией: танкисты подходят к огневым точкам после того, как по местности отработали воздушные силы.









Украинские националисты в очередной раз открыли огонь по Первомайску. Всего боевики выпустили по городу 9 снарядов калибром 122 мм. Об этом сообщило представительство ЛНР в СЦКК.