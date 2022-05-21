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Токсичный след: в Рубежном разминировали завод по производству взрывчатки

В городе националисты собирались устроить вторую «Азовсталь»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Луганской Народной Республике идет наступление в направлении Лисичанска и Северодонецка. В городе Рубежное завершается разминирование предприятия «Заря» по производству взрывчатых веществ. Покидая завод, украинские формирования подготовили к взрыву почти 50 т взрывчатки и железнодорожные цистерны с серной кислотой и другими опасными химическими веществами. О том, как брали завод «Заря», чем питались польские наемники и как бойцы ЛНР боролись с беспилотниками — в репортаже «Известий».

Два мира

— Вдалеке три высокие трубы — это Северодонецк, а чуть в стороне — Лисичанск. После их штурма будет освобождена территория республики, — показывает свой участок фронта корреспондентам «Известий» командир Народной милиции ЛНР с позывным «Сибирь».

Два луганских города хорошо видны с площади перед проходной химзавода «Заря» в Рубежном, где производили взрывчатку.

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Токсичный след
Территория завода "Заря"

Рубежное. Территория завода «Заря»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас на линии фронта тихо. На окраине Северодонецка — белые дома из кирпича и зелень садов. Лисичанск — это заводские трубы и кварталы многоэтажек. За спиной раздается залп орудия.

Оборачиваешься и попадаешь в другой мир. От находящихся в тридцати шагах заводских цехов остались остовы, а деревья скошены артиллерийским огнем.

Вторая «Азовсталь»

В городе Рубежное боевики собирались устроить вторую «Азовсталь», — рассказывает «Сибирь».

Территория завода «Заря» по площади сравнима с самим городом. Это десятки цехов, складов и прочих промышленных сооружений. Под ними — целая сеть советских бомбоубежищ, которые делались с расчетом, что там можно будет переждать ядерный удар. Сам завод заранее тщательно укреплялся и готовился к обороне.

В районе завода, по словам бойцов ЛНР, была организована продуманная система огня. Водонапорная башня использовалась как наблюдательный пункт. В цеху с разбитыми окнами, получившем среди ополченцев название «Скелет», и приземистом бетонном здании «Кубик» сидели снайперы, пулеметчики и операторы переносных зенитных комплексов. Отсюда они могли вести огонь по любой точке завода.

Токсичный след
Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории завода "Заря"

Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории завода «Заря»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Были у них и кочующие минометы «Василек», — говорят бойцы. — Они прятались в цехах, но при необходимости выезжали в город или на заводские площадки и открывали огонь.

Народная милиция ЛНР не стала брать в лоб «Зарю».

— Мы взяли завод с трех сторон в полукольцо, — вспоминают они. — После этого атаковали «Зарю» с фланга, со стороны нефтебаков.

Подземелья ВСУ

Пытаемся повторить путь бойцов ЛНР от нефтебазы вглубь завода, но тут же натыкаемся на «сюрприз».

— Всем стоять! — командует боец впереди нас. — Здесь растяжка.

К бетонному забору прикреплена лимонка, от которой через пролом тянется проволока на высоте человеческого роста. Ее не просто заметить даже днем, но опытный боец чувствует опасность. Ловушку быстро обезвреживают, и мы попадаем на завод.

Перед нами железнодорожные пути и кирпичное здание, укрепленное мешками с песком. Здесь был установлен пулемет. Он прикрывал вход в бункер с толстыми железными дверями. Под землей было устроено укрытие на роту — в большой комнате трехъярусные нары на 72 человека, в маленьких обустроены отдельные кубрики для офицеров, кухня и склады для питания и боеприпасов.

Токсичный след
Трофейное оружие, обнаруженное на территории завода "Заря"

Трофейное оружие, обнаруженное на территории завода «Заря»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На нарах вместо матрасов лежат подписанные туристические коврики. На двух из них женские имена — Юля и Зоя.

— Были у них женщины-снайперы, — объясняют бойцы. — Но работали не очень хорошо. Чтобы не говорили, не женское это дело: винтовка тяжелая, рука не столь твердая — это сказывается на точности.

Бункер оставляли в спешке. Около из одного из входов брошен набитый патронами рюкзак, запасы еды и боеприпасов тоже остались на месте. Мы находим упаковку 66 мм одноразовых американских гранатометов M72A6 LAW.

Польский след

В подвале здания прокуратуры, которое примыкает к заводу, были организованы казармы. Сохранился спортзал со штангами и тренажерами, остатки столовой и оружейной комнаты. Все остальные помещения разбиты снарядами. Рядом с подвалом лежит использованный американский противотанковый переносной комплекс Javelin.

В одной из комнат находим коробки из-под из-под квадрокоптеров — Dji Мavic и Аutel Еvo 2 enterprise. На последнем могут быть установлены камеры с 16-кратным зумом и тепловизором, что позволяет вести слежение даже в темное время суток в радиусе около 15 км. Такие машины используются для разведки и корректировки огня.

— Старый знакомый, — один из бойцов узнает Еvo 2. — Я его сбил из «Калашникова».

Токсичный след
Коробки из-под из-под квадрокоптеров
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На входе в бункер висит табличка «Бомбоубежище. Дети!». В первом помещении навалена брошенная военная одежда. На одной из курток находим шеврон в виде польского красно-белого флага. В подземной казарме с трехэтажными нарами рядом висят украинский и красно-черный флаг «Правого сектора» (организация запрещена в России).

В кладовой для продуктов — упаковки польского молока, консервов из мяса, рыбы и «Sniadanie turysty» из индейки. На полу валяются упаковки, бумага и пакеты с надписями на польском.

— На заводе были поляки, — рассказывают бойцы. — Мы нашли тут нашли цинки от 30 мм гранат их производства к подствольному гранатомету и много всякого барахла — ту же еду, одежду.

Состав с кислотой

ВСУ сопротивлялись на заводе не долго. Кто смог, ушли в сторону Северодонецка, предварительно заминировав завод. На предприятии был подготовлен к подрыву склад с 49 т тротила и аммонала.

Рядом, на железнодорожных путях, были заминированы цистерны с аммиаком, азотной, серной кислотами и другими опасными веществами. Взрывчатку и смертоносный состав собирались подорвать дистанционно.

Токсичный след
Военнослужащие народной милиции ЛНР охраняют цистерны с химическими веществами

Военнослужащие народной милиции ЛНР охраняют цистерны с химическими веществами на территории завода «Заря»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам представителей Народной милиции, при подрыве складов и цистерн могла случиться экологическая катастрофа, а в зоне заражения оказаться около 300 тыс. мирных жителей.

— Сейчас завод зачищен, здесь стоят наши подразделения. Мы полностью его контролируем, — говорит командир «Сибирь». — Саперы Народной милиции продолжают разминирование территории завода.

Знамя отцов

Напоследок заходим в городской музей, который сильно пострадал во время боев. Под ногами хрустит стекло, лежат черно-белые фотографии рабочих и разбросаны спортивные кубки. В дальнем углу бойцы находят красное знамя с портретом Владимира Ленина и гербами 15 республик СССР.

— Мы жили в одной стране, учились в одних школах, — говорит один из них. — Были пионерами, смотрели фильмы про войну и вместе радовались победе над немцами в 1945 году, а не наоборот. Почему в итоге они всё забыли?

— Не всё, — не согласен его товарищ. — Знамя-то хранили, рука не поднялась уничтожить. Были и те, кто не заложил музейщиков.

Токсичный след
Военнослужащие народной милиции ЛНР
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бойцы берут знамя с собой. При случае они обещают передать его в Луганский музей.

— Для наших отцов и матерей оно было святыней, — объясняют они.

Выезжаем с завода по дороге, на которой стоят сгоревшие украинский танк Т-64 и бронеавтомобиль «Казак». Похоже, что последний был разбит попаданием снаряда под днище — у машины взрывом оторвало задний мост. В танке — несколько дырок от кумулятивных боеприпасов. Эта страница истории была написана бойцами ЛНР.

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