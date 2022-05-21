Токсичный след: в Рубежном разминировали завод по производству взрывчатки

В Луганской Народной Республике идет наступление в направлении Лисичанска и Северодонецка. В городе Рубежное завершается разминирование предприятия «Заря» по производству взрывчатых веществ. Покидая завод, украинские формирования подготовили к взрыву почти 50 т взрывчатки и железнодорожные цистерны с серной кислотой и другими опасными химическими веществами. О том, как брали завод «Заря», чем питались польские наемники и как бойцы ЛНР боролись с беспилотниками — в репортаже «Известий».

Два мира

— Вдалеке три высокие трубы — это Северодонецк, а чуть в стороне — Лисичанск. После их штурма будет освобождена территория республики, — показывает свой участок фронта корреспондентам «Известий» командир Народной милиции ЛНР с позывным «Сибирь».

Два луганских города хорошо видны с площади перед проходной химзавода «Заря» в Рубежном, где производили взрывчатку.

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Токсичный след Рубежное. Территория завода «Заря» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас на линии фронта тихо. На окраине Северодонецка — белые дома из кирпича и зелень садов. Лисичанск — это заводские трубы и кварталы многоэтажек. За спиной раздается залп орудия.

Оборачиваешься и попадаешь в другой мир. От находящихся в тридцати шагах заводских цехов остались остовы , а деревья скошены артиллерийским огнем.

Вторая «Азовсталь»

— В городе Рубежное боевики собирались устроить вторую «Азовсталь» , — рассказывает «Сибирь».

Территория завода «Заря» по площади сравнима с самим городом. Это десятки цехов, складов и прочих промышленных сооружений. Под ними — целая сеть советских бомбоубежищ, которые делались с расчетом, что там можно будет переждать ядерный удар. Сам завод заранее тщательно укреплялся и готовился к обороне.

В районе завода, по словам бойцов ЛНР, была организована продуманная система огня. Водонапорная башня использовалась как наблюдательный пункт. В цеху с разбитыми окнами, получившем среди ополченцев название «Скелет», и приземистом бетонном здании «Кубик» сидели снайперы, пулеметчики и операторы переносных зенитных комплексов. Отсюда они могли вести огонь по любой точке завода.

Токсичный след Военнослужащие народной милиции ЛНР на территории завода «Заря» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Были у них и кочующие минометы «Василек», — говорят бойцы. — Они прятались в цехах, но при необходимости выезжали в город или на заводские площадки и открывали огонь.

Народная милиция ЛНР не стала брать в лоб «Зарю».

— Мы взяли завод с трех сторон в полукольцо, — вспоминают они. — После этого атаковали «Зарю» с фланга, со стороны нефтебаков.

Подземелья ВСУ

Пытаемся повторить путь бойцов ЛНР от нефтебазы вглубь завода, но тут же натыкаемся на «сюрприз».

— Всем стоять! — командует боец впереди нас. — Здесь растяжка.

К бетонному забору прикреплена лимонка, от которой через пролом тянется проволока на высоте человеческого роста. Ее не просто заметить даже днем, но опытный боец чувствует опасность. Ловушку быстро обезвреживают, и мы попадаем на завод.

Перед нами железнодорожные пути и кирпичное здание, укрепленное мешками с песком. Здесь был установлен пулемет. Он прикрывал вход в бункер с толстыми железными дверями. Под землей было устроено укрытие на роту — в большой комнате трехъярусные нары на 72 человека, в маленьких обустроены отдельные кубрики для офицеров, кухня и склады для питания и боеприпасов.

Токсичный след Трофейное оружие, обнаруженное на территории завода «Заря» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На нарах вместо матрасов лежат подписанные туристические коврики. На двух из них женские имена — Юля и Зоя.

— Были у них женщины-снайперы, — объясняют бойцы. — Но работали не очень хорошо. Чтобы не говорили, не женское это дело: винтовка тяжелая, рука не столь твердая — это сказывается на точности.

Бункер оставляли в спешке. Около из одного из входов брошен набитый патронами рюкзак, запасы еды и боеприпасов тоже остались на месте. Мы находим упаковку 66 мм одноразовых американских гранатометов M72A6 LAW.

Польский след

В подвале здания прокуратуры, которое примыкает к заводу, были организованы казармы. Сохранился спортзал со штангами и тренажерами, остатки столовой и оружейной комнаты. Все остальные помещения разбиты снарядами. Рядом с подвалом лежит использованный американский противотанковый переносной комплекс Javelin.

В одной из комнат находим коробки из-под из-под квадрокоптеров — Dji Мavic и Аutel Еvo 2 enterprise. На последнем могут быть установлены камеры с 16-кратным зумом и тепловизором, что позволяет вести слежение даже в темное время суток в радиусе около 15 км. Такие машины используются для разведки и корректировки огня.

— Старый знакомый, — один из бойцов узнает Еvo 2. — Я его сбил из «Калашникова».

Токсичный след Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

На входе в бункер висит табличка «Бомбоубежище. Дети!». В первом помещении навалена брошенная военная одежда. На одной из курток находим шеврон в виде польского красно-белого флага. В подземной казарме с трехэтажными нарами рядом висят украинский и красно-черный флаг «Правого сектора» (организация запрещена в России).

В кладовой для продуктов — упаковки польского молока, консервов из мяса, рыбы и «Sniadanie turysty» из индейки. На полу валяются упаковки, бумага и пакеты с надписями на польском.

— На заводе были поляки, — рассказывают бойцы. — Мы нашли тут нашли цинки от 30 мм гранат их производства к подствольному гранатомету и много всякого барахла — ту же еду, одежду.

Состав с кислотой

ВСУ сопротивлялись на заводе не долго. Кто смог, ушли в сторону Северодонецка, предварительно заминировав завод. На предприятии был подготовлен к подрыву склад с 49 т тротила и аммонала.

Рядом, на железнодорожных путях, были заминированы цистерны с аммиаком, азотной, серной кислотами и другими опасными веществами. Взрывчатку и смертоносный состав собирались подорвать дистанционно.

Токсичный след Военнослужащие народной милиции ЛНР охраняют цистерны с химическими веществами на территории завода «Заря» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По словам представителей Народной милиции, при подрыве складов и цистерн могла случиться экологическая катастрофа, а в зоне заражения оказаться около 300 тыс. мирных жителей.

— Сейчас завод зачищен, здесь стоят наши подразделения. Мы полностью его контролируем, — говорит командир «Сибирь». — Саперы Народной милиции продолжают разминирование территории завода.

Знамя отцов

Напоследок заходим в городской музей, который сильно пострадал во время боев. Под ногами хрустит стекло, лежат черно-белые фотографии рабочих и разбросаны спортивные кубки. В дальнем углу бойцы находят красное знамя с портретом Владимира Ленина и гербами 15 республик СССР.

— Мы жили в одной стране, учились в одних школах, — говорит один из них. — Были пионерами, смотрели фильмы про войну и вместе радовались победе над немцами в 1945 году, а не наоборот. Почему в итоге они всё забыли?

— Не всё, — не согласен его товарищ. — Знамя-то хранили, рука не поднялась уничтожить. Были и те, кто не заложил музейщиков.

Токсичный след Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Бойцы берут знамя с собой. При случае они обещают передать его в Луганский музей.

— Для наших отцов и матерей оно было святыней, — объясняют они.

Выезжаем с завода по дороге, на которой стоят сгоревшие украинский танк Т-64 и бронеавтомобиль «Казак». Похоже, что последний был разбит попаданием снаряда под днище — у машины взрывом оторвало задний мост. В танке — несколько дырок от кумулятивных боеприпасов. Эта страница истории была написана бойцами ЛНР.