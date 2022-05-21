Сила неволи: как освобождалась «Азовсталь»

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполь от украинской группировки. С завода вышли и сложили оружие почти 2500 военных и боевиков, а также их командиры. Предприятие было заблокировано почти месяц. Чем закончилось противостояние — в фотогалерее «Известий»