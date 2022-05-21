Сила неволи: как освобождалась «Азовсталь»

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении комбината «Азовсталь» и города Мариуполь от украинской группировки. С завода вышли и сложили оружие почти 2500 военных и боевиков, а также их командиры. Предприятие было заблокировано почти месяц. Чем закончилось противостояние — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Минобороны России предложило украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен российским войскам
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
20 мая на «Азовстали» сдалась в плен последняя группа в количестве 531 человека. Всего с 16 мая там сложили оружие 2439 боевиков и украинских военных
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Фото: REUTERS/DMYTRO OREST KOZATSKYI
Вышедшие с предприятия националисты и украинские военные заверили, что с ними обращаются хорошо, кормят и оказывают медицинскую помощь
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Фото: REUTERS/DMYTRO OREST KOZATSKYI
Российская сторона обеспечила сдавшихся в плен всем необходимым и не проявляла в их адрес агрессии
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Освобождение Мариуполя — один из этапов спецоперации по освобождению Донбасса, которую Россия проводит с 24 февраля
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Подземные сооружения «Азовстали», в которых прятались боевики, перешли под полный контроль российских вооруженных сил
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Командование боевиков оставалось на территории завода до последнего, но 20 мая оттуда вышел командир подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергей Волынский (Волына), заместитель командира «Азова» (в отношении группировки в РФ возбуждены уголовные дела) Святослав Паламар (Калина) и командир «Азова» Денис Прокопенко (Редис)
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Российские власти ранее заявляли, что со всеми пленными будут обращаться в соответствии с существующими международными законами
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Сдавшихся ранее украинских военных доставили, в частности, в город Новоазовск Донецкой Народной Республики
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Пленные рассказывают о нормальных условиях содержания, российская сторона выполняет свои обещания
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Сейчас специалисты оценивают масштаб разрушений жилых домов и инфраструктуры в Мариуполе
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, более 60% домов подлежит сносу
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Несмотря на серьезные разрушения, власти ДНР заверили, что Мариуполь будет полностью восстановлен
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Российские военные продолжают спецоперацию по защите Донбасса. Ее ключевая цель — денацификация и демилитаризация киевского режима
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