Разумный выход: как вернуть семью в рабочее состояние

После окончания пандемии школа сразу вернется к традиционной системе обучения, никаких планов вводить этот формат на постоянной основе нет. Об этом в конце 2020 года заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Что станет с детьми и их родителями за время длительного нахождения в домашнем режиме и как быстро и с наименьшими потерями вернуться к прежней жизни — в материале «Известий».

Невыносимый режим

Онлайн-опрос, проведенный во время весеннего карантина специалистами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России, показал, что у 83,8% из почти 30 тыс. опрошенных школьников 5–11-х классов в 79 регионах РФ дистанционный режим вызвал неблагополучные психические реакции пограничного уровня. У 40% можно было предположить наличие депрессии, примерно столько же учащихся страдали астеническим синдромом, у четверти участников опроса отмечались головные боли, каждый пятый школьник отмечал, что изоляция невыносима. Из-за значительного увеличения времени, проведенного перед экраном, у трети респондентов отмечались признаки компьютерного зрительного синдрома, у 4% — карпально-туннельный синдром, при котором появляется боль и онемением пальцев кисти. Авторы исследования отмечали необходимость массовой психологической поддержки детей и подростков в сложившихся условиях.

— Дети по своей природе очень активны. Движение — это основное условие развития мозга, тела, психики. Поэтому подвижные игры, прогулки и спорт так нравятся детям, это для них первая потребность и необходимость , — говорит нейропсихолог Людмила Вельш. — В условиях пандемии, особенно когда вводился карантин, им было тяжелее всех . Мы слышали много историй о том, как страдают родители от того, что не могут погулять с детьми, у тех остается много энергии, которую им надо куда-то направить дома.

По словам психолога, руководителя тренингового центра детского и молодежного развития КОТ Людмилы Цолиной, домашний режим на каждую семью действует по-разному.

— В большинстве, конечно, люди устают друг от друга, много раздражения и вброса в семью негатива , — отмечает она. — Если раньше это можно было сделать в социуме, то сейчас это всё происходит внутри семьи. Это своего рода проверка, насколько прочны связи между членами семьи.

Многое зависит не только от взаимоотношений, но и от материального положения семьи , подчеркивает семейный и клинический психолог Марианна Мадьярова.

— Если мы берем семью, которая уехала на самоизоляцию, например, за город, в свой большой дом с ухоженной территорией, имеет возможность нанять нянь для детей, каких-то гувернеров, то это может быть для них вполне приятный период, — говорит она. — Все много общаются, экономят время на поездках на работу, дети дышат свежим воздухом, у них много активностей, семья гибкая, приспособленная к изменениям, с позитивным мышлением и большим финансовым достатком. И могут еще себе позволить нанять репетиторов, которые будут детей подтягивать по разным предметам и дистанционно с ними заниматься. Другой момент — если все пятеро членов семьи заперты в однокомнатной квартире в Москве и всем нужно работать, учиться, нет возможности обустроить каждому рабочее место, все очень заняты и разойтись сложно, это будет совершенно другая история. Или семья очень ригидная, сложно воспринимает любые изменения — в расписании дня, в распорядке. Тогда это будет огромный стресс и для родителей, и для детей, и физический, и эмоциональный. Также зачастую во время самоизоляции происходит повышение уровня тревожности. И если родители и дети в принципе склонны к тревожности, то во время пандемии она только нарастает.

Побочные эффекты

Последствия домашнего режима для психики в двух последних случаях могут быть довольно печальными, отмечает Мадьярова.

— Во-первых, и об этом мало говорят, возникает ощущение неуспешности, разочарования в себе, и это бывает как у взрослых, так и у детей. Взрослые, которые работают из дома, очень заняты и могут про себя расстраиваться: я плохой родитель, не справляюсь со своими обязанностями, не могу организовать ребенка, ничего не успеваю, я устал, всё катится в тартарары. Важно в этом месте родителю поддержать как ребенка, так и себя. Надо отнестись к себе с сочувствием — да, сейчас сложное время, сложная ситуация, я не идеален и справляюсь как могу. Какие у меня есть ресурсы, так и справляюсь. И это же послание очень важно адресовать ребенку или детям — о том, что это не дети плохие, безалаберные, ленивые и не хотят учиться, а им сложно. И это очень важный момент, потому что не только влияет на самооценку, но и на микроклимат в семье.

Также, по словам психолога, во время долгого сидения дома повышается уровень тревожности.

— Здесь очень важно оградить себя и детей от потока негативной информации, — говорит она. — Лучше вообще не включать новости, где часто нагнетается атмосфера, — со статистикой смертности, с осложнениями после перенесенного заболевания и так далее. Потому что здесь детям чрезвычайно сложно, особенно если это дошкольники и младшие школьники, которые тоже часто остаются дома, поскольку сейчас детские сады нередко закрываются на карантин. Это возраст осознания смертности — своей и родителей. Когда по несколько раз в день взрослые говорят о том, кто умер, кто заболел, кто в реанимации, даже если они это делают между собой, не обращаясь напрямую к детям, они это всё равно считывают. Есть оптимальный уровень тревожности, когда мы соблюдаем какие-то меры безопасности, но если это слишком гипертрофированно, то это влияет на детей, на их восприятие мира, как опасного, таящего в себе угрозу. И даже если вы чувствуете тревогу, надо стараться относиться к этому с долей критики, отслеживать: это моя тревога, она очень большая, но я буду стараться давать ребенку объективную информацию и не запугивать его.

Еще один побочный эффект домашнего режима — это сложность социализации. Детям — и дошкольникам, и школьникам всех возрастов — очень важны социальные контакты. Это то, что способствует их развитию, формирует их идентичность, личность и влияет на самые разные сферы жизни в дальнейшем , отмечает Мадьярова. В домашнем режиме социальные контакты ограничены, и важно думать, как их восполнять.

— Что касается мессенджеров, тут палка о двух концах, — говорит психолог. — Понятно, что родители часто переживают из-за того, что дети проводят много времени в соцсетях или играют в какие-то онлайн-игры с товарищами. Но важно подумать о том, как соблюсти баланс вреда и пользы, потому что даже такая коммуникация важна, полезна и необходима в нынешних условиях дефицита контакта. Надо думать и о том, как организовать очные контакты, — например, встречаться с семьями, которые переболели коронавирусом и имеют антитела, другие безопасные встречи. Или предоставить детям возможность общаться на открытом воздухе, где риск заражения минимальный. Особенно если у ребенка изначально есть сложности в коммуникациях со сверстниками, то самоизоляция может серьезно усугубить эту ситуацию. Этот навык будет еще меньше развиваться и в дальнейшем будет еще сложнее это всё восстанавливать. Обращайте внимание, не стал ли он слишком погруженным в себя, не слишком ли сократились его контакты с кем-то, продолжает ли он общаться, и заботьтесь, чтобы у него было пространство для коммуникаций со сверстниками.

Странные каникулы

Станут ли в сложившейся ситуации длительные новогодние праздники, которые большей частью тоже приходится проводить дома, передышкой и разрядкой или еще больше усугубят ситуацию?

— В этом году важно уделить особое внимание новогодним праздникам , — говорит Мадьярова. — Многие отказались от поездок, многие проводят их дома, меньше контактируют, меньше ходят на всякие развлекательные мероприятия. При этом в последнее время и так было мало развлечений. И тут можно пойти той тропинкой, которая ведет к отчаянию и ко дню сурка, а можно постараться подойти с другой стороны и сделать это время ресурсным для семьи, полезным, продвигающим и наполняющим. Здесь можно придумать, например, какой-нибудь концерт, чтобы каждый член семьи или команды придумал концертный номер и выступил. Это может быть совместное приготовление еды, выпечка печенья или чего-то еще, можно сделать какие-то квесты и находить подарки по всему дому, это могут быть и активности на открытом воздухе, катание на санках, на лыжах. Важно максимально уделить время качественному совместному общению — это дает семье большую энергию, позволяет сплотиться, объединиться и зарядиться позитивными эмоциями , это правда важно и ценно.

— Безусловно, домашние праздники объединяют семьи, возможно, как в прежние времена, все начнут ходить друг другу в гости , — соглашается Людмила Цолина. — Праздники — это очень хорошо, это внутрисемейная коммуникация. Кроме того, отдых — это пополнение ресурса. Если вы долго не отдыхаете, то у вас появляется плохое настроение, упадок сил, ничего не хочется делать и, соответственно, страдаете и вы, и люди, которые находятся рядом с вами.

Как проводить праздники в пандемию — сидеть, закрывшись дома, или использовать любые возможности, чтобы сменить обстановку, — каждый волен выбирать сам, отмечает психолог.

— Ребенку прежде всего необходимо общение со сверстниками. Соответственно, каждый родитель делает свой выбор в отношении своего ребенка, — говорит Цолина. — Что является большим злом — психическое здоровье ребенка или риск заболеть короновирусной инфекцией? Есть родители, которые продолжают водить детей в открытые детские центры, отпускать детей на игровые площадки, разрешают посещать дни рождения в ТЦ, выезжают в парки, в гости, в кинотеатры. И для таких детей этот период проходит в лайтовом режиме . Если родитель хочет погрузить ребенка в социум, он найдет способ.

Назад в будущее

— А вот выход на работу родителей и возврат детей на дистанционное обучение может погрузить детей в депрессивное состояние , — считает Цолина. — Это вызывает разные мысли в сложный период пубертата у подростков — у них и так много комплексов, а отсутствие живого общения со сверстниками и перевод его в виртуальное общение приводит к глубокой интроверсии, снижению самооценки, отсутствию мотивации к саморазвитию . Это мы видим по тем обращениям родителей, которые поступают к нам в центр. Родителям важно внушать детям, что этот период пройдет, и если уж мы находимся дома, то из этого периода нужно выжать максимум полезного — создать свой проект, прочитать какие-то книги, подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ, заняться творчеством.

— Естественно, что на каникулах ломается режим сна и возвращаться к прежней нагрузке уже не хочется , — говорит психолог, соучредитель мастерской для подростков и их родителей «Авторы своей жизни» Людмила Чередниченко. — В школе и так достаточно объемная программа, а дистанционное обучение в разы повышает нагрузку. В итоге перегруз во время учебы приводит к тому, что каникулы воспринимаются как полный отрыв, когда можно всё. Очень похожее настроение в долгожданном отпуске раз в год. Рекомендую на каникулах сохранять режим сна, а в течение учебного периода выстраивать режим дня ребенка так, чтобы у него чередовалась нагрузка и время на отдых . Причем отдых — это не просто смена умственной деятельности на физическую, а период полной свободы для восстановления.

Большая стройка

Минздрав для снижения так называемых школьно-обусловленных расстройств здоровья — заболеваний глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы — рекомендовал при домашнем обучении правильно организовать режим труда и отдыха. Так, необходимо насколько это возможно сократить использование электронных устройств. Особенно вредны телефоны, с помощью которых, как выяснилось в ходе опроса НИМЦ, во время самоизоляции учились более 70% школьников. Предупреждать нарушения со стороны костно-мышечной системы можно с помощью постоянных физических упражнений и правильной организации рабочего места.

— Распорядок дня должен быть приближен к школьному, то есть пробуждение не должно быть позже обычного, иначе отхождение ко сну сдвинется, что нарушит весь режим дня , — отмечает детский невролог, эпилептолог, врач функциональной диагностики, ведущий специалист клиники «Семейный доктор» Елена Разина. — Между онлайн-уроками должны быть перемены 15–20 минут, прием пищи, короткая гимнастика. Рабочее место ребенка должно располагаться перед окном для обеспечения естественного освещения. Оно не должно ассоциироваться с игрой или развлечением, а должно настраивать на серьезный лад.

В Центре гигиенического образования населения при Роспотребнадзоре рекомендуют использовать для занятий парту с наклонной столешницей, угол которой будет составлять 15–17 градусов. Высота стола — от 75 до 95 см в зависимости от роста ребенка. При выборе стула необходимо, чтобы ступни школьника стояли на полу, а бедра и голени составляли прямой угол. Поверхность стола должна находиться на уровне диафрагмы сидящего. Родителям советуют поговорить с ребенком и объяснить ему, как надо правильно сидеть, — глубоко на стуле, корпус и голову держать ровно, при опоре на спинку между столом и грудью должна помещаться ладонь. В ходе занятий необходимо делать небольшие перерывы для отдыха и двигательной активности. Домашнее задание лучше начинать делать в 15:00–16:00, в это время происходит физиологический подъем работоспособности.

Рабочее место лучше расположить у окна, естественно, освещение должно падать слева. В темное время суток для сохранения зрения необходимо совмещать общее освещение и локальное. Настольная лампа с регулировкой по высоте и направленности света должна устанавливаться со стороны пишущей руки. Нельзя выполнять уроки под музыку или просмотр кинофильмов , а также отвлекать внимание ребенка, разговаривая рядом по телефону. Внешние раздражители не только рассеивают внимание ребенка, но и утомляют, вызывают головные боли и снижают остроту восприятия нужной информации.

— Очень важно соблюдать режим, и этот режим нужно проговорить за круглым семейным столом , — советует психолог Людмила Цолина. — Деятельность каждого члена семьи должна включать в себя интеллектуальное развитие, физическое развитие и межличностное общение, а также время для творчества и для домашней бытовой деятельности.

— Идея, что можно как-то правильно выстроить режим, чтобы семья из 4–5 человек могла жить без конфликтов, звучит слишком идеалистично , — считает Людмила Чередниченко. — Мы все живые люди, поэтому бываем неудобны друг другу. В каждой семье свои устои, правила и возможности. Слишком много условий нужно учесть, чтобы дать готовую инструкцию. Банально имеет значение, есть ли свободная комната или угол для каждого члена семьи, где он может уединиться. Универсальный совет — договариваться и создавать правила жизни в семье. Садиться и обсуждать, у кого какие планы, потребности и как можно всё это вписать в ежедневную рутину. Именно так формируется образ семьи как единой команды, где важен каждый человек.

— Во время домашней изоляции стираются границы между работой и домом, границы в отношениях с членами семьи, с самим собой, режим здесь — это спасение , — подтверждает Мадьярова. — Но здесь надо действовать с максимальным позитивом, взаимной поддержкой. Характерным последствием самоизоляции является гиподинамия, которая влияет не только на физическое здоровье, но и на психологическое. Поэтому очень важно организовать какую-то физическую активность. Здорово, если это можно будет совмещать с режимом дня, который тоже очень важен. Ну, например, можно всей семьей проводить каждое утро в одно и то же время зарядку. Она может быть танцевальной, каждый по очереди может быть диджеем и может выбирать свою музыку. Или каждый по очереди может быть тренером и будет проводить комплекс упражнений для всей семьи. Можно это как-то красиво оформить, ярко, красочно, на большом ватмане, чтобы его было хорошо видно: время подъема, зарядка, мы пьем такие-то витамины, завтракаем всей семьей и так далее. Можно продумать на семейном совете какой-то совместный досуг, например, четверг вечером — время семейных настольных игр. И это будет стандартный заданный план, который, несмотря на свою стандартность, будет вносить разнообразие. Важно, чтобы это всё было сделано максимально доброжелательно, не из-под палки. Тогда это работает и на физическую активность, и на укрепление семейных отношений.

Суп, второе и компот

Профилактика эндокринных болезней — это сбалансированное и здоровое питание, которого должна придерживаться вся семья.

— Чтобы сохранить здоровье ребенка, необходимо придерживаться нескольких правил распорядка дня и, соответственно, кормления, — подчеркивает врач-педиатр, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Юлия Ляликова. — Физическая активность способствует укреплению здоровья, снижает риск заболеваний и нарушения обмена веществ, а также снижает рост депрессивных расстройств у подростков. Но самым главным фактором поддержания здоровья остается организация питания. Прием пищи должен быть трехразовым, примерно в одно и то же время — завтрак, обед и ужин. Между ними должны быть перекусы в количестве двух или трех в день.

Очень важно и то, чем будет питаться школьник, а также вся семья.

— Рацион ребенка должен включать такие продукты, как нежирные сорта мяса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, крупы грубого помола, хлеб, молоко и кисломолочные продукты, также не стоит забывать о питьевом режиме , — говорит Ляликова. — Вместе с едой организм получает заряд энергии, поэтому очень важно уделять внимание тому, чтобы ребенок завтракал не позже двух часов с момента пробуждения. Завтрак может состоять из зерновых каш, кисломолочных продуктов, паровых омлетов, запеканок. На обед — суп, мясо с гарниром, компот. Ужин: блюда из рыбы, овощные запеканки или рагу. В качестве перекуса можно использовать кефир, йогурт, фрукты, злаковые батончики, цельнозерновые хлебцы, натуральные крекеры. Желательно сократить или вовсе убрать из рациона ребенка фастфуд, жирные, жареные продукты, чипсы, газировки, соусы, майонез.

Заметный отпечаток

Переход в допандемический режим после длительного нахождения дома может вызвать ряд проблем.

— Выход из пандемии будет долгожданным и радостным, но дистант уже успеет наложить свой отпечаток на целые семьи , — считает Людмила Цолина. — Потеря веры в стабильность может повлиять на психику подростка и на его планирование будущего. И здесь многое зависит от родителей — какими глазами они смотрят на ситуацию с пандемией, такими и будут смотреть их дети.

Одним из возможных побочных эффектов длительного хоумскулинга может стать нежелание учиться.

— Важное последствие самоизоляции и дистанционного обучения — это потеря учебной мотивации , — отмечает Марианна Мадьярова. — Особенно четко это видно на примере младших школьников, которым нужен педагог, поэтому они в основном учатся очно. Но это касается и других возрастных групп. Здесь могут быть различные способы того, как родителям попробовать это корректировать, если это возможно. Это могут быть какие-то онлайн-занятия, которых сейчас очень много, кружки по интересам, химические опыты, книги, фильмы на интересующие темы. Даже есть биологические кружки, где детям на дом доставляют какие-то коробочки с жуками, с плесенью, с бактериями, с грибами, которые дети выращивают, фотографируют, отправляют всем и дистанционно обсуждают результаты. Понятно, родители переживают, что дети не будут в школьной программе успевать, но важно попробовать сохранить вот эту познавательную деятельность и стремление к ней, здесь все средства хороши. Что-то из этого требует больше финансовых вливаний, что-то меньше. Важно пробовать и искать, поддерживать интерес к обучению, в том числе и вне школьной программы.