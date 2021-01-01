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Сидячий загон: как поднять подростка c дивана

Пандемия и затяжные праздники — повод свести физическую активность к минимуму
Фото: Pixabay
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Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
2020-12-23 13:52:15">
2020-12-23 13:52:15
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По данным Всемирной организации здравоохранения, недостаток физической активности в настоящее время стоит на четвертом месте среди глобальных факторов риска смертности — после гипертонии, курения и повышенного уровня сахара в крови. Гиподинамия и вызванные ею хронические болезни — причина 6% всех смертельных случаев в мире. При этом исследование, проведенное еще до пандемии в 146 странах мира, показало, что подавляющее большинство подростков не придерживается рекомендованного уровня физической нагрузки. Введение антивирусных мер усугубило ситуацию: временное закрытие спортивных секций, ограничение числа посетителей фитнес-залов, дистанционное обучение, запрет массовых мероприятий, в том числе и в праздники, фактически легализовали выбор в пользу малоподвижного образа жизни. Как в таких условиях сохранить здоровье подрастающего поколения — разбирались «Известия».

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Главной причиной зачастую являются неправильные пищевые привычки, заложенные родителями

Два раза по полчаса

Из доклада ВОЗ, опубликованного в конце первого года пандемии, следует, что если бы человечество было более активным, можно было бы предотвращать до 5 млн смертельных случаев в год. В связи с вынужденным переходом на домашний режим из-за COVID-19 организация опубликовала новые Руководящие принципы по физической активности и малоподвижному образу жизни. В документе подчеркивается, что все люди в любом возрасте и с разными способностями могут быть физически активными и что важны любые виды движения.

Медики уточняют, что не стоит путать понятие «физическая активность» с физическими упражнениями. Кроме физкультуры, она включает в себя прочие виды активных телодвижений, которые совершаются в ходе домашней работы, подвижных игр, поездок и прогулок.

Сидячий загон
Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Фото: Pixabay

Улучшению здоровья и благополучия может способствовать физическая активность любого типа и любой продолжительности, но чем больше, тем лучше, — подчеркивает директор департамента по вопросам укрепления здоровья ВОЗ Рюдигер Креч. — Если вы вынуждены долго сидеть на работе или в школе, вы должны уделять больше времени физической активности, с тем чтобы компенсировать опасные последствия малоподвижного образа жизни.

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Взрослым рекомендуется уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, а подросткам — не менее 60 минут в день. В основном это должна быть аэробная нагрузка, где в качестве основного источника энергии выступает кислород. Это упражнения относительно низкой интенсивности, такие как бег, плавание, гребля, баскетбол, теннис. Сюда же можно отнести катание на скейтборде и роликах, туристические походы, танцы и даже простой подъем по ступенькам. Такая нагрузка укрепляет не только сердечную и скелетные мышцы, но и мышцы ответственные за дыхание, улучшает циркуляцию крови, психическое состояние, снимает стрессы, снижает риск депрессий, ожирения и диабета, что чрезвычайно важно в сложившихся условиях. Также минимум три раза в неделю подростки должны уделять время аэробной физической активности высокой интенсивности, которая укрепляет скелетно-мышечную систему. Ежедневный час физической активности может дробиться на блоки, например, два раза по полчаса.

Миссия невыполнима

Даже такие невысокие нормативы для подавляющего числа современных людей невыполнимы, и подвижность человечества с каждым годом падает. Так, в период с 2001 по 2016 год в странах с высоким уровнем дохода распространенность недостаточной физической активности увеличилась на 5%. Опрос 1,6 млн школьников 11–17 лет в 146 странах, проведенный в 2016 году, показал, что более 80% подростков не придерживаются рекомендованного уровня физической нагрузки.

Сидячий загон
Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Фото: Pixabay

Недостаток движения наряду с чрезмерным питанием —- одна из двух основных причин возникновения ожирения у подростков. Как следует из доклада Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения, у значительного числа детей в настоящее время уже сформированы патологические пищевые привычки, что грозит избыточной массой тела, сахарным диабетом, болезнями органов пищеварения, эндокринной системы, системы кровообращения. Подтверждают это и показатели заболеваемости, зарегистрированные в России в последние годы. По данным Минздрава, за 2011–2018 годах распространенность ожирения у подростков выросла на 66,5 %, в этот же период отмечался рост заболеваемости сахарным диабетом на 50,9 %.

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Замкнутый круг

При этом в условиях пандемии люди стараются свести визиты в медучреждения к минимуму, что затрудняет наблюдение за физическим состоянием пациентов и его оценку. В связи с этим Американская академия педиатрии даже выпустила временное руководство для врачей, которое должно помочь им в работе с пациентами в этот непростой период. В документе отмечается, что в сложившейся ситуации экономической нестабильности, локдауна и перехода на виртуальное обучение в семьях могут возникнуть большие проблемы с правильным питанием и достаточным уровнем физической активности. Так, возможен переход на более дешевые полуфабрикаты, высококалорийные закуски и сладкие напитки. Закрытие тренажерных залов, спортивных секций и отсутствие школьных уроков физкультуры ограничивает возможности для правильного физического развития.

Опрошенные врачами родители отмечали, что даже во время ослабления карантинных мер в режиме их детей продолжительность периодов сна и занятий с цифровыми устройствами серьезно увеличилось.

Сидячий загон
Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Фото: Pixabay
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— Опасный момент в гаджетах в том, что есть круглосуточная возможность развлечься и пообщаться с друзьями: игры, сериалы, соцсети, — отмечает в беседе с «Известиями» психолог, соучредитель мастерской для подростков и их родителей «Авторы своей жизни» Людмила Чередниченко. — Чаще всего яркость и динамичность жизни в интернете сильно проигрывает будничной реальности. А если в семье сложная и напряженная обстановка, то гаджеты позволяют подростку сбежать от переживаний в виртуальный мир.

В руководстве для педиатров подчеркивается, что нарушение распорядка дня и регуляции сна, снижение физической активности, увеличение времени нахождения у экранов телевизоров и компьютеров, круглосуточный доступ к пище, изменение ее состава и распорядка ее приема серьезно повышают риск ожирения и хронических заболеваний, в том числе, сердечно-сосудистых, гипертонии и сахарного диабета. В то же время последствия ожирения — нарушение дыхания, дисфункция иммунной системы, защищающей организм от инфекций и заболеваний, нарушение обмена веществ и сопутствующие болезни увеличивают тяжесть протекания COVID-19 у детей и подростков и становятся фатальными для взрослых.

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Медики, психологи, специалисты в области оздоровления единогласно утверждают: прежде всего правильно питаться и много двигаться должны сами взрослые. По данным ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, ребенок, один из родителей которого страдает ожирением, имеет 50-процентный шанс повторить его судьбу. Когда оба родителя страдают ожирением, дети получают 80-процентную вероятность ожирения.

Однако и. о. директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, профессор РАН Наталья Мокрышева отмечает, что генетический фактор лишь создает предрасположенность для набора веса, а как она реализуется, во многом зависит от человека, его образа жизни, пищевых привычек, семьи и ее культуры.

Это не означает, что, повзрослев, человек станет полностью копировать образ жизни родителей — есть масса случаев, когда подросток, выросший в семье ярых сторонников ЗОЖ, освободившись от контроля, начинал наверстывать упущенное и поглощать запретные продукты.

Сидячий загон
Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Фото: Pixabay
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Если мы говорим о привычках, то есть о каких-то регулярных конкретных действиях, например ежевечерних прогулках, то тут нет никаких гарантий, что они останутся с ребенком на всю жизнь, — рассказала «Известиям» нейропсихолог Детского образовательного центра «Филиппок» Людмила Вельш. — С возрастом у человека меняются вкусы, предпочтения и привычки тоже. Но если мы говорим о воспитании, семейной культуре, взглядах, ценностях, например об отношении к своему телу, здоровью, любви к природе, ребенок это впитывает, от этого уже сложнее отказаться.

По словам Людмилы Чередниченко, с определенного возраста необходимо особенно аккуратно подходить к взаимодействию с ребенком.

Дети до 12 лет зависят от образа жизни родителей и чаще всего с удовольствием вписываются в их активности. В этом случае достаточно организовать совместный досуг с прогулками, с настольными играми, с душевными посиделками, — говорит она. — С подростками метод «заставить» не работает, с ними придется договариваться о правилах, что допустимо, а что нет. Подросшие дети так же остаются детьми и тоже зависят от родителей и даже нуждаются в их одобрении, но с трудом это признают и требуют свободы определять свою жизнь.

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Попытки родителей оторвать подростка от телефона, поднять с дивана и заставить двигаться в подавляющем большинстве случаев претерпевают неудачи и вызывают негативную ответную реакцию.

Здесь очень важен индивидуальный подход, надо очень хорошо знать характер ребенка, среду, в которой он растет, и исходя из этого уже влиять на него, — говорит тренер одного из московских клубов сети «Территория фитнеса» Петр Петров, который занимается с подростками более 10 лет. —Работа эта очень непростая, так как тут еще накладывает отпечаток возраст, это пубертатный период, выброс гормонов, продолжение формирования центральной нервной системы. В этом возрасте они думают, что они уже взрослые, что могут принимать сами решения, многие уходят на улицу, у меня были такие, которые уходили из дома. Здесь нужно всё очень тонко и аккуратно делать.

Он отмечает, что влияние родителей не всегда может сработать, особенно когда ребенок этого не хочет, у него нет желания изменить себя. В таком случае одна из самых сильных мотиваций — пример друзей, особенно если они достигли каких-то результатов.

Сидячий загон
Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Фото: Pixabay

— Одной заставить себя сложно, с подругой намного проще начать, — подтверждает одна из его воспитанниц, 15-летняя Анастасия. — Я не очень активный человек в этом плане, не люблю танцы и спортивные игры, я бы лучше ходила на плавание или растяжку. Но в принципе, занимаясь в фитнесе, я достигла своей цели — подтянулась, похудела. Вообще спорт — это, конечно, здорово, но если ребенок не хочет и доволен своим телом, то смысла заставлять его нет.

Петр Петров подчеркивает, что надо действовать очень тонко и аккуратно, много общаться с детьми, слушать и слышать их, объяснять, что спорт, движение — это неотъемлемая часть нашей жизни.

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— Можно приводить визуальные примеры, показывать какие-то видеоролики, ненавязчиво говорить о спорте, здоровом образе жизни, чтобы ребенок воспринимал визуально, на слух. Ну и так по чуть-чуть каждый день, — советует он.

— Здесь есть два варианта, — соглашается нейропсихолог Людмила Вельш. — Первый — это действительно собственный пример. Второе — чем-то заинтересовать. Например: у тебя есть два часа свободного времени и нет ни планшета, ни телевизора, но тут рядом ребята играют в футбол, не хочешь присоединиться?

Родительская воля

В каких-то случаях, по мнению тренера, можно и надавить.

— Нередко поднять с дивана могут только родители в принудительном порядке, где-то проявить строгость, через слезы, через преодоление,— говорит Петров. — Но в каждом случае надо смотреть на психологию ребенка, его характер, чтобы не сломать.

Правда, с большинством подростков это не срабатывает.

— Меня лично это раздражает, — говорит Анастасия. — Гуляю я и так достаточно часто. А когда говорят что-то типа «сделай что-нибудь полезное», может, я и в телефоне полезными вещами занимаюсь, не понимаю смысл делать просто что-нибудь, но не в телефоне.

Сидячий загон
Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Фото: Pixabay
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Она уверяет, что отложить телефон не проблема, даже если просто попросят, кроме того, она бы с удовольствием вместо соцсетей пошла пообщаться с друзьями, поехала бы на какую-нибудь интересную экскурсию. Даже в условиях пандемии и дистанционного обучения, по ее словам, никаких проблем не возникает, если надо исполнить какие-то обязанности по дому. А вот домашние занятия языками или музыкой «зависят только от собственного желания и телефон вообще тут ни при чем».

— Я считаю, что четкая инструкция, как «оторвать» и «заставить» малоэффективна в долгой перспективе, — говорит Людмила Чередниченко. — Перед родителями стоит задача не проконтролировать и ограничить, а научить жить так, чтобы телефон и компьютер были лишь инструментами для жизни, а не вся жизнь.

Насилие — это прямой путь к разладу отношений, сейчас или в будущем, — отмечает нейропсихолог Людмила Вельш. — Стоит себя спросить, чего вы хотите добиться, каков конечный результат? Если вы хотите видеть его сильным, здоровым и красивым в будущем, надо, чтобы он сам этого захотел, у него должна быть мотивация.

Тяжелый случай

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Детей от природы малоподвижных, тихих, спокойных вполне можно заставить больше двигаться.

— Да, конечно, в первое время с такими подростками очень сложно — нет желания заниматься, — говорит Петров. —Многих приводят мамы, потому что видят, что уже есть серьезные проблемы с осанкой. Тут уже надо общаться, разговаривать, приводить какие-то примеры, чтобы их как-то первоначально впечатлить и удержать. Когда работаешь с подростками, инструмент один: надо их слышать и понимать. Не потакать, не идти у них на поводу, а выслушать и понять. Им очень важно чувствовать, что они нужны, реализоваться в этом мире. Пусть ищет, пусть пройдет десятки секций, всё равно он найдет свое. Нужно раскрыть ребенка, понять его. Может быть те же шашки, шахматы — ради бога, пусть играет, пусть в футбол гоняет на улице.

Сидячий загон
Сидячий загон: как поднять подростка c дивана
Фото: Pixabay
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Им стоит подобрать такие занятия, которые будут отвечать их потребностям, не требующие скорости, запредельной силы, яркого соревновательного компонента, — рекомендует Людмила Вельш. — Им не подойдут командные игры, такие как футбол, хоккей, не понравятся плавание, лыжи, велосипед. Ребенку в этих условиях будет тяжело, некомфортно и неинтересно. Тут могут выручить танцы, гимнастика, конный спорт, скалолазание. А самокаты, ролики, скейты, которые можно использовать везде, — во дворе, по дороге в школу — отлично развивают моторику и по силам даже самому флегматичному ребенку.

Однако стоит отличать флегматичный характер от лени, подчеркивает нейропсихолог.

— В век гаджетов и легко получаемых эмоций от игр, мультфильмов, соцсетей дети предпочитают сидеть или лежать. Если ребенка лишить этой игрушки, например отвезти в деревню, он даже там найдет чем заняться, — уверяет Вельш. — Ну а если родители наблюдают гипоактивность, всякое отсутствие желаний, стоит обратиться к специалистам, чтобы исключить различного рода отклонения.

По словам Людмилы Чередниченко, идти на поводу всех требований подростка нет смысла.

Если вы как родители считаете подобное поведение недопустимым, то твердо об этом говорите, —советует она. — При этом будьте готовы обсуждать его дополнительные свободы взамен на соблюдение ваших правил.

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