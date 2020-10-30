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Треть российских школьников тратят на гаджеты более восьми часов в день

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Порядка 27% российских школьников проводят за гаджетами свыше восьми часов в день. Это следует из опроса, который провел образовательный центр Maximum Education, результаты опубликованы 30 октября.

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Согласно полученным данным, еще 18% учащихся тратят на гаджеты в среднем три часа в день, 15% — в среднем по пять часов ежедневно.

Среди родителей школьников 32% тратят на гаджеты восемь и более часов в день, отмечает ТАСС. 17% взрослых проводят в гаджетах в среднем три часа в день, 16% — четыре часа в день.

Самым популярным гаджетом родители школьников назвали мобильный телефон: им пользуются 99% опрошенных. Ноутбуками пользуются 84% взрослых, планшетами — 28%, умными часами — 18%.

Среди подростков 99% опрошенных пользуются мобильными телефонами. Ноутбуки и персональные компьютеры используют 86% респондентов, планшеты — 27%, умные часы — 15%.

Опрос проводился с 26 по 28 октября среди 1 тыс. родителей школьников и среди учеников 5–11 классов по всей России.

Ранее, в августе, психолог Артур Гараганов рассказал о плюсах выдачи гаджетов детям. По словам специалиста, давать смартфоны и планшеты ребенку можно с ранних лет, но с соблюдением ряда ограничений.

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