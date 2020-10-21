Не может бит: скоростной интернет есть лишь в четверти школ России

Только четверть (26%) российских школ подключены к интернету с заявленной в нацпроектах «Образование» и «Цифровая экономика» скоростью 100 Мб/с. Остальные испытывают проблемы с оборудованием и слаботочностью сетей. Кроме того, почти каждая четвертая школа (22%) платит в два раза больше средней цены за услугу по стране. Это следует из результатов тематического мониторинга Общероссийского народного фронта (ОНФ). В Госдуме считают, что сроки подключения учебных заведений страны к скоростному интернету придется перенести на несколько лет. Однако в Минцифре с этим не согласны - по данным ведомства, по итогам 2020 года будет подключено 8 377 образовательных организаций, в 2021-м доступ в интернет получат еще 10,9 тыс. школ, и таким образом план будет выполнен.

Закон слабого тока

Согласно национальным проектам «Цифровая экономика» и «Образование», к 2021 году все городские школы должны быть подключены к интернету со скоростью не менее 100 Мб/c. Для сельских этот показатель в два раза ниже (50 Мб/с).

Однако, как демонстрирует мониторинг ОНФ, на данный момент лишь 26% школ страны имеют доступ в сеть со скоростью 100 Мб/с. Такой скоростью могут похвастаться 42% городских учебных заведений, а 34% сельских имеют доступ к сети со скоростью 50 Мб/с и выше.

- Сегодня идет активная цифровизация всех сфер жизни и, очевидно, что эти возможности должны быть у школ. Мы считаем, что наличие качественного доступа в интернет – это инструмент выравнивания образовательных возможностей для детей, - отметила в беседе с «Известиями» сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. – Президент России Владимир Путин поручил правительству в перспективе до 2022 года обеспечить все школы страны скоростным интернетом. Это крайне актуально в условиях пандемии, когда часть образовательной программы дается с применением дистанционных технологий.

По ее словам, сейчас создается множество современных платформ с качественными материалами для поддержки общеобразовательного процесса. В ближайшие три-пять лет, прогнозирует Елена Шмелева, будет бурный рост их охвата, повышение качества контента - в том числе за счет конкуренции между ними.

- Подобные платформы могут изменить и расширить функцию учителя, особенно для малокомплектной школы. Учитель будет не только источником знаний, но и наставником, тьютором, будет показывать, как можно учиться с использованием технологических возможностей, - отметила она. - Это очень актуально для малокомплектных школ, где может не быть учителей по всем направлениям.

Такие школы, добавила Елена Шмелева, часто находятся в отдаленных районах. Если там не будет учебного заведения, не будет и доступа к цифровым сервисам. Это автоматически снизит конкурентоспособность местной молодежи, которая в большинстве своем будет вынуждена уехать.

Самая низкая скорость интернета, резюмировала она, зафиксирована в Республике Коми и Волгоградской области, в Ханты-Мансийском автономном округе и на Камчатке.

При этом, отметил сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров, результаты мониторинга показали, что 1,2% школ вообще не имеют доступа к интернету. А 18% школ, несмотря на наличие кабеля для высокоскоростного подключения, имеют фактическую скорость сети ниже 2 Мбит/сек.

Все по плану

Минцифры, однако, оперирует другими данными. В ответ на запрос "Известий" в ведомстве сообщили, что на старте проекта в высокоскоростном интернете нуждались 26,5 тыс. школ. Из них 7 240 образовательных заведений (26%) были подключены в 2019 году. К концу текущего года такой доступ в сеть получат еще 8 377 учебных заведений (32%). В 2021-м выход во всемирную паутину с установленной нацпроектом скоростью получат еще 10 900 организаций (41%).

- Очередной этап подключения социально значимых объектов, в том числе школ, завершился 30 сентября 2020 года, - добавили в пресс-службе министерства.

Роутеры и слаботочные сети чаще всего становятся причиной низкой скорости, отмечается в исследовании ОНФ. На это в Минцифры России заявили, что прием работ от исполнителей осуществляется по контрактам.

- При приемке работ учитываются только объективные измерения, а не опросы. А именно - в каждой школе осуществляются инструментальные замеры скорости интернета по методике, которая прописана в контрактах. В комиссию по приемке работ входит представитель региона, представитель подрядчика (в каждом регионе он свой) и представитель образовательного учреждения, - уточнили в ведомстве.

Есть у ОНФ вопросы и относительно тарифов.

- 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% – больше чем в три раза. Есть также примеры тарифов в шесть и более раз превышающих среднюю стоимость услуги по стране, - рассказал Алексей Комиссаров.

Самая высокая стоимость услуг провайдера в Республике Коми, Курганской области, Ямало-Ненецком автономном округе, добавила сопредседатель Центрального штаба ОНФ.

Интернет в школах, подключаемых по проекту, оплачивается из федерального бюджета и тарифы, по которым предоставляется доступ в сеть, едины для всего региона, возражают в Минцифры.

- Более того, федеральным проектом предусмотрены специальные услуги по фильтрации трафика, защиты от атак и персональных данных школьников и учителей, а также оплата доступа в сеть для подключенных объектов на период до 2024 года, - сообщили в ведомстве.

По результатам исследования Елена Шмелева направила премьеру Михаилу Мишустину письмо с предложением провести аудит наличия в школах современного оборудования, позволяющего обеспечить высокоскоростной доступ в Интернет, и провести мониторинг цен провайдеров. Кроме того, в документе говорится о необходимости обновить в здании школ инфраструктуру для функционирования сети.

Приоритеты изменились

В крупных российских городах обеспечить интернет на скорости 100 Мбит/сек не представляется проблемой, считает эксперт по сетевым решениям ИТ-компании КРОК Александр Сигачёв.

- Такую услугу предоставляют интернет-провайдеры, которые протянут кабели до нужного здания и установят свое оборудование. В малых населенных пунктах скорость магистральных каналов связи, по которым интернет приходит в город или село, может быть значительно ниже. И, чтобы обеспечить здесь высокоскоростное подключение, могут потребоваться дополнительные инвестиции оператора связи в магистральную инфраструктуру, - пояснил он.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева, ценообразование в области доступа в интернет зависит от региона.

- Например, на Дальнем Востоке интернет гораздо дороже. Вопрос в том, чтобы государство субсидировало школы, и полностью обеспечивало как подключение к интернету, так и оплату этого подключения. А не муниципалитеты, как это происходит сейчас, - сказал он «Известиям».

Кроме того, цены на контракты могут завышать недобросовестные чиновники, считает он.

- Очевидно, что мы не сможем достигнуть срока, указанного в нацпроекте (к 2021 году – прим. «Известий»), - резюмировал он. - Они так уже сдвигались несколько раз, и могут быть сдвинуты еще раз.

За оставшиеся полгода выполнить показатели невозможно, заявил депутат. 100%-ный или близкий к этому результат он прогнозирует к 2023-2024 году.

В том, что эта часть нацпроекта не будет выполнена к 2021 году уверена и заслуженный профессор НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

- Во многих случая требуются серьезные инвестиции. С одной стороны, в рамках нацпроекта «Образование» можно приобрести необходимое оборудование для высокоскоростного интернета. Однако если нет соответствующей инфраструктуры – сигнал слабый или его нет вовсе, то никакой оборудование вам не поможет, - заявила она.

По ее словам, на сроки подключения школ к скоростному интернету повлияла и пандемия. С ее началом приоритеты изменились: сейчас на первом месте здравоохранение и сохранение рабочих мест.

В Минпросвещения "Известиям" подтвердили наличие проблемы с повышением скорости интернета в ряде регионов. Работа ведомств (включая Минцифры - ред.) ведется в активном режиме и точные объемы охвата высокоскоростным интернетом образовательной среды и данные по дооснащению будут доступны уже до конца года, сообщили в министерстве.

Подключение всех образовательных организаций к высокоскоростному интернету должно быть обеспечено до конца 2021 года, настаивают в В Минпросвещения и Минцифры. Это позволит использовать в них современный интерактивный контент, виртуальные лаборатории, тренажёры, даст дополнительные возможности для педагогов и учащихся.