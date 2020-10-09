Всему свой стандарт: в России готовят ГОСТ для экоигрушек
В России планируют разработать ГОСТ для экоигрушек. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Там отметили, что стандарт сформируют в том числе при участии Минпромторга и Росстандарта. Он регламентирует производство игрушек из натуральных материалов, которые не будут оказывать негативного влияния не только на здоровье детей, но и на экологию. Сейчас на рынке продаются более дорогие детские товары с пометкой «эко», но эта маркировка не подтверждена никакими документами, отметили в ассоциации. Новый стандарт решит эту проблему. Инициатива укладывается в общемировой тренд: люди стремятся оградить себя от вредных веществ и сохранить окружающую среду, оценили эксперты.
Повышенный спрос
Научные исследования по разработке стандарта для экологически чистых игрушек и формирование его первой редакции начнутся уже в следующем году, а к 2022-му ГОСТ может быть готов, уточнила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Эта организация, объединяющая крупнейших производителей и продавцов, инициировала разработку стандарта.
Пока в России нет никаких документов, которые определяют качество экологически чистых детских товаров, предъявляют требования к их натуральности, а также безопасности для окружающей среды. Между тем в продаже игрушки с пометкой «эко» уже есть, добавила глава ассоциации.
— Интересно то, что экологичность этих товаров никакими сертификатами не подтверждена, мы не понимаем, почему изготовители маркируют их таким обозначением. При этом стоят они дороже обычных игрушек. Новый стандарт поможет решить эту проблему, — пояснила Антонина Цицулина. — Плюс к этому мы видим явный интерес покупателей к экологически чистым товарам, спрос на них укладывается в международный тренд.
ГОСТы в России носят добровольных характер, однако если завод решит напечатать на упаковке информацию о том, что игрушка сделана по стандарту, ей придется соответствовать этому уровню и подтверждать его.
Документ будет регламентировать производство продукции с повышенными потребительскими характеристиками. По мнению эксперта, в документе следует описать требования к сырью и красителям, а также к самому процессу производства. Так, в ГОСТе надо обозначить, что экоигрушки следует производить из натуральных материалов, например дерева и несинтетических тканей. Можно допустить и использование пластмассы, но она должна быть произведена из растительных полимеров. Игрушки с пометкой «эко» можно будет направлять на вторичную переработку. Такой подход позволит делать товары, которые не наносят вреда экологии.
По словам главы АИДТ, планируется, что специалисты Минпромторга, а также Росстандарта примут участие в разработке документа. «Известия» направили запросы в их пресс-службы.
По предварительным оценкам ассоциации, в перспективе экоигрушки будут стоить дороже обычных, но служить дольше. И в целом смогут найти своего потребителя за счет ценности бережного отношения. Скорее всего, они будут продаваться в ценовом сегменте «средний плюс», в котором стоимость товаров может достигать 10 тыс. рублей. Средняя цена игрушки более экономичного сегмента составляет от 600 рублей.
Есть ли интерес
Исследования ученых уже показали: чтобы люди могли избежать пагубного влияния химически вредных веществ на свой организм и здоровье, они должны окружить себя целой экосистемой, сказал «Известиям» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.
— То есть исключительно питания органическими продуктами недостаточно, — отметил он. — Рядом с человеком должны быть экологически чистая одежда, игрушки, а также любые другие потребительские товары, если есть такая возможность. Только такой подход может создать желаемый эффект.
Эксперт поддержал инициативу коллег, подчеркнув, что она соответствует мировой тенденции: европейские страны активно создают подобные экостандарты на различную продукцию. Подразумевается, что ее производство позволяет человеку бережно относиться к окружающему миру, поэтому обычно в таких документах предъявляют жесткие требования к изготовителям.
Сейчас игрушки с пометкой «эко» — это нишевый продукт, который еще не так широко представлен на полках сетевых магазинов, сказали «Известиям» в пресс-службе «Ашана». Спрос на такие товары пока недостаточно высок: потребителям необходимо время, чтобы познакомиться с продукцией.
— Пока покупатели магазинов отдают предпочтение более традиционным предложениям в этой категории. Критерий экологичности в основном проявляется в двух аспектах: экоупаковка и использование природных материалов при изготовлении игрушки (например, дерево), — сказал представитель ритейлера. — Так или иначе, производитель указывает состав на упаковке.
В торговой сети подчеркнули, что и сейчас каждая игрушка в продаже должна иметь сертификат, который подтверждает ее соответствие всем действующим стандартам качества и безопасности.