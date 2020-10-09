Всему свой стандарт: в России готовят ГОСТ для экоигрушек

В России планируют разработать ГОСТ для экоигрушек. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ). Там отметили, что стандарт сформируют в том числе при участии Минпромторга и Росстандарта . Он регламентирует производство игрушек из натуральных материалов, которые не будут оказывать негативного влияния не только на здоровье детей, но и на экологию. Сейчас на рынке продаются более дорогие детские товары с пометкой «эко», но эта маркировка не подтверждена никакими документами, отметили в ассоциации . Новый стандарт решит эту проблему. Инициатива укладывается в общемировой тренд: люди стремятся оградить себя от вредных веществ и сохранить окружающую среду, оценили эксперты.

Повышенный спрос

Научные исследования по разработке стандарта для экологически чистых игрушек и формирование его первой редакции начнутся уже в следующем году, а к 2022-му ГОСТ может быть готов , уточнила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина. Эта организация, объединяющая крупнейших производителей и продавцов, инициировала разработку стандарта.

Пока в России нет никаких документов, которые определяют качество экологически чистых детских товаров, предъявляют требования к их натуральности, а также безопасности для окружающей среды. Между тем в продаже игрушки с пометкой «эко» уже есть, добавила глава ассоциации.

Всему свой стандарт Фото: TASS/EPA/NEIL HALL

— Интересно то, что экологичность этих товаров никакими сертификатами не подтверждена, мы не понимаем, почему изготовители маркируют их таким обозначением. При этом стоят они дороже обычных игрушек . Новый стандарт поможет решить эту проблему, — пояснила Антонина Цицулина. — Плюс к этому мы видим явный интерес покупателей к экологически чистым товарам, спрос на них укладывается в международный тренд.

ГОСТы в России носят добровольных характер, однако если завод решит напечатать на упаковке информацию о том, что игрушка сделана по стандарту, ей придется соответствовать этому уровню и подтверждать его.

Документ будет регламентировать производство продукции с повышенными потребительскими характеристиками. По мнению эксперта, в документе следует описать требования к сырью и красителям, а также к самому процессу производства . Так, в ГОСТе надо обозначить, что экоигрушки следует производить из натуральных материалов, например дерева и несинтетических тканей. Можно допустить и использование пластмассы, но она должна быть произведена из растительных полимеров. Игрушки с пометкой «эко» можно будет направлять на вторичную переработку . Такой подход позволит делать товары, которые не наносят вреда экологии.

По словам главы АИДТ, планируется, что специалисты Минпромторга, а также Росстандарта примут участие в разработке документа. «Известия» направили запросы в их пресс-службы.

По предварительным оценкам ассоциации, в перспективе экоигрушки будут стоить дороже обычных, но служить дольше . И в целом смогут найти своего потребителя за счет ценности бережного отношения. Скорее всего, они будут продаваться в ценовом сегменте «средний плюс», в котором стоимость товаров может достигать 10 тыс. рублей. Средняя цена игрушки более экономичного сегмента составляет от 600 рублей.

Справка «Известий» Объем рынка детских товаров в России оценивается в 800 млрд рублей, свидетельствуют данные АИДТ за 2019 год. По сравнению с 2018-м он сократился на 1%. 23% приходится на игрушки, из них почти четверть — отечественного производства. Какова среди них доля товаров с пометкой «эко», в ассоциации уточнить затруднились.

Есть ли интерес

Исследования ученых уже показали: чтобы люди могли избежать пагубного влияния химически вредных веществ на свой организм и здоровье, они должны окружить себя целой экосистемой, сказал «Известиям» исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

— То есть исключительно питания органическими продуктами недостаточно, — отметил он. — Рядом с человеком должны быть экологически чистая одежда, игрушки, а также любые другие потребительские товары , если есть такая возможность. Только такой подход может создать желаемый эффект.

Эксперт поддержал инициативу коллег, подчеркнув, что она соответствует мировой тенденции: европейские страны активно создают подобные экостандарты на различную продукцию . Подразумевается, что ее производство позволяет человеку бережно относиться к окружающему миру, поэтому обычно в таких документах предъявляют жесткие требования к изготовителям.

Всему свой стандарт Фото: Depositphotos

Сейчас игрушки с пометкой «эко» — это нишевый продукт, который еще не так широко представлен на полках сетевых магазинов, сказали «Известиям» в пресс-службе «Ашана» . Спрос на такие товары пока недостаточно высок: потребителям необходимо время, чтобы познакомиться с продукцией.

— Пока покупатели магазинов отдают предпочтение более традиционным предложениям в этой категории . Критерий экологичности в основном проявляется в двух аспектах: экоупаковка и использование природных материалов при изготовлении игрушки (например, дерево), — сказал представитель ритейлера. — Так или иначе, производитель указывает состав на упаковке.

В торговой сети подчеркнули, что и сейчас каждая игрушка в продаже должна иметь сертификат, который подтверждает ее соответствие всем действующим стандартам качества и безопасности.