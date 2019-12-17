Воля и разум: почему в России не хватает детских психиатров

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала вернуть в медицинские вузы обучение по специальности «детский психиатр». По статистике, которую привела омбудсмен, в России около 900 тыс. несовершеннолетних с психическими расстройствами, из них 20 тыс. человек — в возрасте от 15 до 17 лет . В проблемах детской психиатрии разбирались «Известия».

Серьезность проблемы

« Надо вернуть специальность «детская психиатрия». Сегодня она у нас в составе взрослой и дает единый диплом, но очень важно, чтобы эта практика и специфика детской психиатрии в том числе преподавалась нашим будущим специалистам », — отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного проблемам психического здоровья детей.

Кузнецова привела данные, что в стране около 900 тыс. несовершеннолетних с психическими расстройствами, а диагноз «умственная отсталость» поставлен порядка 3,5 тыс. подросткам в возрасте от 15 до 17 лет. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николая Говорина, сейчас «явно не хватает конструктивного межведомственного взаимодействия» и правового регулирования.

психологи Детский омбудсмен Анна Кузнецова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

« Дефицит детских психиатров в стране приводит к тому, что проблемами психического здоровья детей занимаются «взрослые» психиатры, неврологи, психологи, даже педиатры. Но насколько профессионально сегодня готовы эти специалисты решать сложные вопросы детской психиатрии, насколько они мотивированы этим заниматься — большой вопрос », — заметил депутат.

«В 2001 году по инициативе нашей ассоциации была проведена первая и, по-моему, единственная специальная коллегия Минздрава, посвященная организации детской психиатрии. В решении этой коллегии было несколько пунктов, в том числе по восстановлению специальности «детский психиатр». За 18 лет ничего не сделали, — отмечает в беседе с «Известиями» президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный. — Самое важное — готовить специалистов, потому что сейчас подготовка деградировала до невозможно низкого уровня».

Патовая ситуация

« Системы на всю страну пока еще нет. Она обсуждается, проходят большие конференции, все работают, но пока ничего нет. Тут действительно нужно структурно что-то менять. Правильная фраза: «Все мы родом из детства» — что выросло, то выросло», — говорит «Известиям» нарколог, психиатр, эксперт сервиса «НаПоправку» Евгений Рысин.

В Москве и Санкт-Петербурге с детской психиатрией дела обстоят неплохо, хотя и здесь, признаются эксперты, первоклассный специалист всё равно на вес золота: придется поискать, но найти можно. В Орловской области, к примеру, нет ни одного детского психиатра — констатировал на заседании профильного комитета областного совета главный врач психоневрологического диспансера. При этом психические расстройства вошли в тройку заболеваний, из-за которых жители области чаще всего получают инвалидность. Большинство пациентов — дети.

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Психиатр, профессор кафедры психиатрии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, ведущий научный сотрудник Института мозга человека РАН называет три причины нынешних проблем в детской психиатрии.

« Детская психиатрия — с точки зрения перспективы лечения пациента отрасль, мягко говоря, не очень благодарная. К сожалению, если дети вынуждены обращаться к психиатру с детства, то часто это означает проблему, которая плохо решается — не то что мы не можем помочь совсем, но помочь довольно трудно, — говорит специалист. — Если ребенок с функциональным расстройством, то лечение с большой степенью вероятности пройдет успешно, но если это выраженная грубая органическая патология, то помочь бывает сложно. Лечи не лечи, а эффект не тот, который ждут родители, их ожидания всегда больше ».

Как замечает Евгений Рысин, «в хирургии — отрезал аппендикс и в тазик выбросил, новый не вырастет. В психиатрии постоянный риск».

Завышенные ожидания родителей — это вторая причина. Всем хочется, чтобы после лечения их ребенок не отставал от сверстников, но добиться этого бывает трудно. Родители принимать этого не хотят, негодуют. Возникает конфликт, к врачу предъявляют претензии.

« Не каждый врач хочет постоянно находиться в этом конфликте и разочаровывать родителей. А если лечение не дай бог еще и платное, то получается, что родители платят деньги, а быстрого ожидаемого результата не видят, — говорит Юрий Поляков. — В итоге у меня даже среди знакомых-психиатров нет людей, которые хотели бы переквалифицироваться из взрослого психиатра в детского ».

Осторожно: психиатр

Третья и едва ли не самая опасная причина — страх и предрассудки родителей . Будто на двери в кабинет не табличка с указанием специализации врача, а что-то вроде «осторожно, злая собака».

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« Когда я пришел на работу в институт, на моей двери повесили табличку «психиатр». И ко мне стало существенно меньше заходить сотрудников! Один рассказывал как анекдот: если он стоял у моей двери, то мимо проходящие начинали удивляться — что он там делает? Когда я снял табличку, ко мне свободно стали заходить и пациенты, и сотрудники , — говорит Юрий Поляков. — Такие представления в обществе: идти к психиатру позорно, неприлично, стыдно, хотя это глупости. Психиатр такой же врач, как и другие . Так и получается, что детский психиатр — это пугало для родителей. Вместо того чтобы искать помощи, от него пытаются защититься, скрывают детали болезни, чтобы « не опорочить» собственного ребенка ».

Кто в итоге страдает? Дети. Пока родители находятся в плену предрассудков, детям никто не помогает. Обращаются к психиатру зачастую тогда, когда помочь уже трудно.

Взрослый врач детского не заменит

Получается, что если сейчас резко взяться за обучение детских психиатров, то работы у них будет немного, потому что родителям не хватает образования и культуры. В конце концов, есть «взрослые» психиатры — и с детьми как-нибудь разберутся. «Не разберутся», — уточняет эксперт.

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«Те критерии, которые мы используем у взрослых, очень часто и рядом не стояли с теми критериями, которые мы используем для диагностики в детской практике. Шизофрения у ребенка — это несколько иная шизофрения, чем у взрослого, — отмечает Юрий Поляков. — Простой пример. Я «взрослый» психиатр, и я примерно знаю, что у людей происходит после 18, 20, 30 лет. Взрослая симптоматика особо меняться не будет, она схожа во всех взрослых возрастных группах. А ребенок меняется каждый год. В детской практике надо понимать, что он должен уметь и знать в 2, 3, 4 года. Это отдельные критерии, которые для «взрослого» психиатра не актуальны».

Сложность работы детского психиатра заключается еще и в том, что маленький пациент вряд ли сможет рассказать, что именно его беспокоит — в два года такой диалог не выстроить. Приходится судить о состоянии ребенка по рассказам родителей.

Принцип гипердиагностики

Гипердиагностика, то есть ошибочное заключение о наличии болезни или ее осложнений, которых на самом деле нет или они слабее, — угроза для здоровья, если такое заключение сделал врач. Но родителям, считает Евгений Рысин, иногда просто необходимо стать гипердиагностами.

« Одно из самых старинных названий шизофрении было dementia praecox, то есть ранняя деменция, ранняя умственная отсталость. Человек меняется вплоть до anaesthesia dolorosa — болезненной бесчувственности. Это сложно диагностировать, и я за то, чтобы родители были в этом плане гипердиагностами, — рекомендует специалист. — Они должны быть взволнованы, обеспокоены. Пусть лучше врач потом скажет: «Ну что вы, у вашего ребенка всё в рамках разумного, вы можете вполне обойтись педагогическими методами ».

« Когда у родителей есть сомнения и нет предрассудков, то самое лучшее, если они сразу пойдут к психиатру и будут придерживаться намеченного им пути , — советует Юрий Поляков. — И если психиатр скажет, что здесь надо обратиться к психологу, психотерапевту, то уже идти к этим специалистам. Но для этого и родители должны понимать специфику состояния ребенка, а не требовать «таблетку от плохого поведения ».

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Что касается заболеваний, то Евгений Рысин приводит статистику: примерно у 5% детского населения диагностируют синдром дефицита внимания и гиперактивности — базовая проблема, которую важно выявлять на дошкольном, школьном уровне.

«Дальше идут солидные, как мы, психиатры, называем «процессуальные заболевания»: шизофрения — это где-то 0,5%; 2% — дети с умственной отсталостью; дети-невротики — цифры крайне расплывчатые, «гуляют», по разным данным, от 3 до 20%. Безусловно, в детской когорте это значимые величины», — отмечает специалист.

Отдельно врач отмечает «тлеющий конфликт» по теме аутизма.

« Дело в том, что все общественные организации, направленные на борьбу с аутизмом, слабо подкованы теоретически, бросаются на непроверенные методики, кричат, что врачи не хотят заниматься этими детьми. Врачи объясняют, что здесь с клинической точки зрения мало что можно изменить и речь идет только об адаптации этих детей к нормальной жизни, где как раз в большей степени могут работать парамедицинские организации, как это происходит во всем мире », — говорит Евгений Рысин.

Сито с большими дырками

На круглом столе в Госдуме говорили о многом: о том, что психическое здоровье в первую очередь формирует семья, о влиянии интернета и СМИ, о том, что и образовательная среда не гарантирует психологической безопасности. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, « важную роль в профилактике психических расстройств могли бы сыграть и медработники в школах». Как раз сейчас к первому чтению готовится законопроект о школьной медицине .

« Первичную диагностику могут и должны проводить клинические детские психологи, которые есть в школах. К сожалению, это переученные педагоги, по большому счету, не знающие правильных подходов. Это довольно расплывчатая категория специалистов », — отмечает Евгений Рысин.

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« Медработники в школах — это, как правило, медсестры с соответствующим образованием. В силу характера их профессиональной подготовки они принципиально не могут диагностировать психические расстройства и даже не всегда чувствуют необходимость рекомендовать обратиться к психиатру. Это сито с большими дырками », — считает психиатр Юрий Поляков.

Школьному психологу, по мнению эксперта, сложно заметить серьезное заболевание — нет опыта в области психиатрии. В результате всё сводится к гаданию: то ли дома плохо воспитывают, то ли ребенок просто ленится… А время идет.

« Школьный психолог может быть и не виноват, но к психиатру родители идти не хотят, — говорит эксперт. — В других случаях психолог невольно тянет время, потому что искренне не понимает, что с ребенком, пытается его как-то увещевать, что-то ему советовать. Но тот в силу своего состояния не выполняет рекомендации. Да и родители не соглашаются на предложенные способы лечения, потому что это тоже само по себе признание в том, что их ребенок психически нездоров ».

Посадить в каждой школе по детскому психиатру , считает Юрий Поляков, — конечно, перебор, но в детской поликлинике связки «детский психиатр – психолог – психотерапевт» точно не хватает .

«Может, стоит спокойнее и чаще консультироваться у детского психиатра, не боясь «клейма» и понимая, что чем раньше вы обратитесь к специалисту, тем лучше вы сможете помочь своему ребенку», — резюмирует Юрий Поляков.