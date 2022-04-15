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Одна победа: что происходит в Мариуполе

Российские войска и силы ДНР продолжают освобождение города
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В ходе боев за Мариуполь российские войска и подразделения сил ДНР освободили от националистов территорию комбината им. Ильича и ряд других объектов. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Левобережный район Мариуполя был почти полностью разрушен огнем засевших на комбинате им. Ильича националистов
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мариупольцы встречают долгожданных освободителей у подъезда своего дома в Левобережном районе
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Военные медики российских войск и сил ДНР оказывают экстренную помощь мирным жителям, пострадавшим от обстрелов
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Изображение Семистрельной иконы Божьей Матери перед разрушенным жилым домом в Мариуполе
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Окруженные в Мариуполе националисты продолжают обстрелы, и жители города эвакуируются в безопасные места под защитой войск РФ и подразделений ДНР
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Бойцы Народной милиции ДНР проверяют документы у жителей в Левобережном районе Мариуполя
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Остатки подразделений ВСУ и нацбатов полностью блокированы и лишены возможности прорваться из окружения
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Восстановление железнодорожного вокзала в Мариуполе станет одной из первоочередных задач после полного освобождения города
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В настоящее время здание вокзала полностью разрушено националистами, которые вели постоянный обстрел объекта
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Мирная жизнь в Левобережном районе Мариуполя уже начинает налаживаться
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
За прошедшие сутки из Мариуполя были эвакуированы более 500 человек
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Ситуация в Мариуполе
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Жители Мариуполя стоят в очереди за гуманитарной помощью в центре города
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