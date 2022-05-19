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Не приятельская артиллерия: на Украине уничтожены первые американские гаубицы М777

В Мариуполе продолжают сдаваться в плен боевики, заблокированные на территории завода «Азовсталь»
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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В районе населенного пункта Подгорное уничтожено несколько 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства, сообщили 18 мая в Минобороны России. Координаты их позиций установили с помощью беспилотников и средств артиллерийской разведки, а затем нанесли ракетные удары. Эксперты отмечают, что артиллерия осталась главным огневым средством ВСУ, и поэтому за орудиями и системами залпового огня ведется непрерывная охота всеми способами. В Мариуполе в плен сдались еще 694 боевика из числа сил, заблокированных на территории завода «Азовсталь».

Удары по артиллерии

Успешная операция Вооруженных сил России в районе населенного пункта Подгорное привела к уничтожению нескольких 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства. «После ударов беспилотниками украинские националисты попытались скрыться в лесном массиве и укрыть там буксируемые гаубицы М777. Как только они сосредоточили на новой позиции тягачи и орудия, по ней был нанесен удар артиллерии. Вся техника и американские гаубицы были уничтожены. Оставшиеся в живых украинские артиллеристы разбежались», — заявили в Минобороны России.

— Артиллерия — главное сейчас средство поражения, которое есть в распоряжении украинских войск, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Их авиация летает мало и недолго из-за господства наших ВКС в воздухе. Количество баллистических «Точек» ограничено, а более дальнобойных высокоточных ракет у ВСУ нет. Подавляющее большинство огневых задач решается именно артиллерией. Поэтому с российской стороны сейчас идет настоящая охота за гаубицами и реактивными установками залпового огня ВСУ. Поэтому ее трофеем стали и М777, почти сразу после появления на фронте.

Не приятельская артиллерия 1
Кадры уничтожения батареи гаубиц М777

Кадры уничтожения батареи гаубиц М777

Фото: Министерство обороны РФ

Большие потери заставили Украину собирать новые орудия по всему миру. Сначала она получала из-за границы советские артсистемы, теперь начала переход на зарубежные. Пентагон направил на Украину 90 М777, еще 10 штук поступили из Австралии и Канады, напомнил эксперт. По боевым характеристикам они вполне сопоставимы со 152-миллиметровыми гаубицами советской разработки. Но для них разработан большой спектр снарядов — от корректируемого по спутниковым координатам до кассетного.

Неясно, передали ли США вместе с гаубицами и свои самые современные снаряды для них. Без них это ничем особо не выделяющиеся образцы вооружений, которые ничего не поменяют на поле боя для Украины. Такую зарубежную помощь постепенно выбьют, как и «советское наследство» до того, считает Владислав Шурыгин.

Атаки по наемникам

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, а также 31 район сосредоточения войск, включая расположения подразделений иностранных наемников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке.

«Кроме того, уничтожены: на военном аэродроме в районе Днепропетровска два украинских самолета Су-24, в районе Николаева дивизион украинских зенитных ракетных комплексов С-300, а также четыре склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут ДНР», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, самолеты и вертолеты ВКС России поразили три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар.

Ракетные войска и артиллерия поразили 76 пунктов управления, 421 район сосредоточения живой силы и военной техники, а также 147 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.

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Гаубица Д-30

Гаубица Д-30

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

«В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждавшийся в стационарном лечении помещен в больницу Новоазовска ДНР», — заявили в Минобороны.

В ведомстве сообщили об уничтожении в районе населенного пункта Протопоповка Харьковской области понтонной переправы, наведенной ВСУ для форсирования реки Северский Донец.

По данным российских военных, средства ПВО сбили над населенным пунктом Триполье ДНР украинский самолет Су-25. В районе населенного пункта Каменная Яруга Харьковской области уничтожен истребитель МиГ-29. Кроме того, в Харьковской и Херсонской областях и в ДНР были поражены 15 беспилотников.

Всего с начала военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотников, 311 зенитных ракетных комплексов, 3139 бронемашин, 389 установок РСЗО, 1548 орудий и минометов, сообщили в Минобороны.

Контролируемый огонь

18 мая в Минобороны России рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Во время наступления российских войск на позиции украинских националистов старший лейтенант Константин Столяров наводил и корректировал стрельбу орудий своей батареи, а также контролировал результаты поражения противника. Он замаскировал свой пост и, несмотря на ответный огонь, грамотно определял точки прицеливания, а также своевременно передавал координаты объектов противника.

Благодаря профессионализму старшего лейтенанта по объектам противника своевременно наносились ракетные удары, а также была уничтожена минометная батарея, в которую входили три единицы 82-миллиметровых минометов и 12 националистов.

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Военнослужащие ВС РФ
Фото: РИА Новости

Сержант Денис Шамалюк во время патрулирования района расположения батальонно-тактической группы обнаружил восемь украинских националистов, планирующих засаду на российских военнослужащих. Денис, скрытно подобравшись к группе радикалов, бросил в них две гранаты, в результате чего двое противников погибли, а остальные шестеро сложили оружие и сдались в плен.

Прибывшее подкрепление доставило сдавшихся националистов в штаб батальонно-тактической группы, где они на допросе выдали место сосредоточения своей военной техники, по которой впоследствии был нанесен авиаудар.

Медицинский взвод, где служил сержант Дмитрий Насонов, занимался эвакуацией раненых и оказанием медицинской помощи в одном из населенных пунктов. Во время движения санитарный автомобиль с ранеными военнослужащими обстреляли из миномета, водитель и командир медицинского взвода получили тяжелые осколочные ранения. Дмитрий Насонов мгновенно взял ситуацию под контроль и оказал им неотложную медпомощь, а после, убедившись в исправности автомобиля, доставил их в полевой госпиталь. Всем раненым удалось сохранить жизнь.

За живым щитом

В среду начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за сутки из опасных районов Украины и республик Донбасса эвакуированы 17 212 человек, в том числе 2004 ребенка. Всего с начала военной операции эвакуировали 1 342 926 человек, 227 896 из которых — дети.

Михаил Мизинцев заявил о кровавой провокации, которую готовят киевские власти.

— По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке ДНР киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по бучинскому сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих, с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан, а фото и видеоматериалы этого чудовищного преступления, в том числе снятые видеорегистраторами якобы случайно проезжающих автомобилей, специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ будут широко растиражированы в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города Вооруженными силами России, — сказал генерал.

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Украинские военные, сдавшиеся в плен

Украинские военные, сдавшиеся в плен

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Михаил Мизинцев также сообщил о фактах использования больниц, жилых домов, церквей, детских садов, школ и других гражданских объектов для укрытия боевых подразделений и размещения вооружения.

— В Краматорске ДНР в здании поликлиники №2 на улице Днепропетровская размещены раненые боевики украинских националистических формирований. Гражданских лиц, в том числе тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение. А на всех подступах к поликлинике подразделениями ВСУ развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки. В Подольске Одесской области в областной клинической больнице оборудован опорный пункт ВСУ, а на прилегающей территории в большом количестве размещена бронетехника и артиллерия. В Каменец-Подольске Хмельницкой области в зданиях областного детского туберкулезного санатория на улице Сицинского и общеобразовательной школы-интерната №2 на улице Леси Украинки подразделениями ВСУ оборудованы огневые позиции, а на прилегающей территории размещена артиллерия и РСЗО. При этом персонал учреждений и жителей близлежащих домов удерживают в качестве живого щита, — заявил Мизинцев.

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