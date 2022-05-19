Мирное поле: как саперы расчищают Харьковскую область

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Военнослужащие инженерно-саперного отделения МВД ЛНР разыскивают и уничтожают на освобожденных территориях Харьковской области мины и неразорвавшиеся снаряды. Как проходят работы в поселке Казачья Лопань — в фотогалерее «Известий»