Прямой эфир
Сюжет:

Мирное поле: как саперы расчищают Харьковскую область

Что нашли военные в поселке Казачья Лопань
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Военнослужащие инженерно-саперного отделения МВД ЛНР разыскивают и уничтожают на освобожденных территориях Харьковской области мины и неразорвавшиеся снаряды. Как проходят работы в поселке Казачья Лопань — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Военнослужащий демонстрирует осколки разорвавшихся боеприпасов
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Саперы несут извлеченную из земли хвостовую часть РСЗО «Ураган»
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Фрагмент боевой ракеты приходится везти на тачке
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Военным приходится также оказывать медицинскую помощь жителям поселка
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Первыми местность осматривают представители разведывательного подразделения МВД ЛНР
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Разведчик устанавливает сигнальные мины на окраине поселка
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Проволока сигнальной мины
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Представитель инженерно-саперного отделения извлекает из земли хвост ракетной части реактивного снаряда
На весь экран
Работа саперов МВД ЛНР на освобожденных территориях в Харьковской области
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Расчистка территории поселка завершена
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022