Слом сопротивления: гарнизон «Азовстали» сдался в полном составе

О завершении операции и полном освобождении комбината и города Мариуполь от украинской группировки в пятницу, 20 мая доложил президенту Владимиру Путину глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. С завода и вышли сложили оружие почти 2500 военных и боевиков, а также их командиры. Предприятие было блокировано почти месяц. Эксперты отмечают, что успехи есть и на других участках фронта, где продолжается формирование новых «котлов», в которые могут угодить ещё до 18 тыс. солдат ВСУ.

Перелом в боях

Как заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в пятницу на «Азовстали» сдалась в плен последняя группа в количестве 531 человека. Всего с 16 мая там сложили оружие 2439 боевиков и украинских военных.

— Так называемый «командир» нацистов «Азова» (запрещен в РФ) из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства, был вывезен с территории комбината в специальном бронеавтомобиле, — рассказал генерал.

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По словам министра обороны, группировки российских Вооружённых Сил совместно с подразделениями народных милиций ДНР и ЛНР продолжают расширять контроль над территориями Донбасса.

— Близится к завершению освобождение Луганской Народной Республики, — сообщил Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства .

Терпя поражение, киевский режим стремится достичь в отдельных районах хотя бы кратковременных успехов, выдавая их за крупные. Министр напомнил об авантюрной попытке ВСУ накануне 9 мая захватить остров Змеиный, в которой те потеряли около 50 военнослужащих, четыре самолёта противника, десять вертолётов, 30 беспилотных летательных аппаратов и три катера.

— Подчеркну, что любые провокации и впредь будут жёстко пресекаться, — заявил Сергей Шойгу.

Он также рассказал, что беспилотные летательные аппараты на Украине ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника, не допуская повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей. С 24 февраля налёт составил уже более 25 тысяч часов.

— Полученная с их помощью информация передаётся потребителям в реальном масштабе времени. Это даёт возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно, — пояснил на коллегии глава Минобороны.

За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения войск, а также семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Бахмут, Берестовое, Соледар, Покровское, Константиновка и Масляковка Донецкой Народной Республики. Кроме того, были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского ЗРК С-300 у Барвенково в Харьковской области, перечислили в военном ведомстве.

— Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники, — заявили в Минобороны.

Ракетные войска и артиллерия поразили 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области.

Российские средства ПВО сбили за сутки десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок, Чернобаевка, Лазурное Херсонской области, Граково, Малые Проходы, Новая Гнилица, Чкаловское Харьковской области, рассказали в военном ведомстве. Кроме того, перехвачены 17 украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

— Кроме Мариуполя, идет медленный перелом в боевых действиях и на других направлениях, фронт украинских войск в Донбассе постепенно, но неуклонно перфорируется, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Продолжается его разрывание на отдельные составные части. Подходит к завершению создание целого ряда компактных окружений, в этих «котлах» может оказаться от 15 до 18 тыс. солдат ВСУ. Очевидно, что противник теперь несёт огромные потери вне больших городов, где он достаточно спокойно себя чувствовал и оборонялся раньше. Это произошло потому, что боевые бригады, которые они хорошо обучали и вооружали по НАТОвским стандартам, сильно «сточились», потеряли больше половины кадрового состава и теперь комплектуются за счет необученных мобилизованных .

Украинская армия утратила способность к каким-либо активным боевым действиям и сидит в обороне. Продолжаются очень тяжелые бои, но при этом тенденция в этих боях прослеживается очень неблагополучная для ВСУ, отметил эксперт.

В Минобороны России заявили, что несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 306 человек, в том числе 2 213 детей , а всего с начала специальной военной операции — уже 1 377 925 человек, из которых 232 480 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 188 548 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе — 3 179 за прошедшие сутки.

Мины под мостами

В Минобороны предупредили о готовящихся провокациях украинских националистов и использовании ими гражданской инфраструктуры в военных целях.

— Вблизи села Шестовица Черниговской области украинские неонацисты заминировали автомобильный мост через реку Десну, который планируют взорвать и по уже отработанному сценарию, — обвинив Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по жизненно важным объектам гражданской инфраструктуры, — заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Славянске (лицей железнодорожного транспорта, ул. Гагарина, д. 5; школа № 4, ул. Данилы Галицкого, д. 17), Авдеевке (школа № 1, ул. Донецкая, д. 58А) Донецкой Народной Республики, а также Конотопе Сумской области (школа № 3, ул. Клубная, д. 150; школа № 12, ул. Ярослава Мудрого, д. 2) в зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений оборудованы огневые позиции батальонов территориальной обороны, размещены боевые машины пехоты, тяжелая артиллерия и склады боеприпасов, уточнил генерал-полковник.

В Краматорске Донецкой Народной Республики в детской поликлинике № 3 (ул. Дружбы, д. 19 б) оборудован опорный пункт ВСУ, подходы к зданию заминированы, в подвальных помещениях удерживаются персонал поликлиники и пациенты, при этом тяжело больные дети, в том числе онкобольные и инсулинозависимые , они не имеют возможности своевременно получить медицинскую помощь, сообщили в Минобороны РФ.

Вынесла из огня

Ефрейтор Кристина Ким отличилась во время тяжёлых боёв с украинскими националистами. Под непрерывным огнём противника она оказала первую медицинскую помощь двенадцати раненым десантникам, после этого она лично вынесла их из-под обстрела в безопасное место, сохранив им жизнь. По окончанию боя ефрейтор обеспечила эвакуацию раненых в полевой медицинский отряд.

Кристина Ким также спасла жизнь четырехлетнему мальчику, который был ранен в результате обстрела автомобиля с мирными гражданами украинскими радикалами из крупнокалиберного пулемета. Она своевременно оказала ему неотложную медицинскую помощь, после чего ребенка в стабильном состоянии доставили в ближайшую больницу.

Танковый взвод старшего лейтенанта Руслана Курбанова освобождал населенный пункт от украинских националистов. Во время продвижения его боевая машина была атакована противотанковой управляемой ракетой. Танкист получил ранение, но продолжил бой. Экипаж обеспечил захват ключевых позиций возле стратегически важного населенного пункта.

Танковым взводом старшего лейтенанта Курбанова после четырёхдневных боёв было уничтожено 36 единиц техники противника, в том числе миномётная батарея, 14 танков и более 200 бойцов. При этом среди личного состава пострадавших не было. Это способствовало освобождению населенного пункта от националистов, отметили в Минобороны.

Мотострелковая рота капитана Павла Корякина попала в окружение, вытесняя вооружённые формирования неонацистов с занимаемых ими позиций.