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Свет на восток: что означает для Украины переход Запорожской АЭС под защиту РФ

Киевский режим ожидает энергетический крах
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Запорожская АЭС, находящаяся под защитой России, продолжает функционировать. Станция сможет и дальше поставлять энергию на Украину, но при условии оплаты получаемого электричества. Подробности и мнения экспертов — в материале «Известий».

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Чем важна Запорожская АЭС

На Украине функционируют четыре атомные электростанции: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская (Николаевская область). Всего 15 реакторов, шесть из которых — ВВЭР-1000 — в Энергодаре, обеспечивающем около 40% выработки электроэнергии на АЭС и порядка 20% энергобаланса страны.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе визита в Запорожскую область сообщил, что АЭС продолжит подавать энергию, все рабочие места сохранятся, в этом месяце сотрудники получат заработную плату уже в рублях.

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Хуснуллин отметил, что станция готова продолжать поставлять электроэнергию на Украину, если киевский режим будет ее оплачивать. В противном случае мощности будут перераспределены в Россию.

Главное о Запорожской АЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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В краткосрочной перспективе проблемы могут возникнуть у [находящихся под контролем Киева] Запорожья и соседней Днепропетровской области. В дальнейшем — в целом на всей Украине. Спасает то, что в последние месяцы потребление электроэнергии в стране снизилось на 50%. Причиной послужила остановка крупных промышленных предприятий, окончание отопительного сезона и другие факторы. Когда расход увеличится, вопрос актуализируется, — отметил Сергей Кондратьев, заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов.

Где Украина возьмет энергию

В конце февраля Украина отключила свою энергосистему от России и Белоруссии. Три дня сеть работала в изолированном режиме. Целью тестирования была подготовка к синхронизации с энергообъединением европейских стран UCTE.

Операторы Восточной Европы подтверждают возможность осуществления этого плана с 2023 года. Однако основные украинские потребители и крупнейшие электростанции находятся на востоке и в центре, перетоки из регионов на запад ограничены. Это означает, что нужно увеличить пропускную способность сетей или готовиться к ограничениям генерации.

Главное о Запорожской АЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Укрэнерго» потратило на подготовку €600 млн. Для сравнения, страны Балтии, где потребление в разы меньше и нет атомных электростанций, инвестировали €1,5 млрд и вложат еще не менее €700 млн.

Таким образом, перестроиться на работу с европейской сетью может быть затруднительно.

Не декларирует намерения продавать электричество на Украину и Минск. Хотя именно белорусские поставки спасли Киев от блэкаута этой зимой.

Еще один важный источник энергии для Украины — уголь. Запасы этого вида топлива Киев исчерпал. Доставка осуществлялась по морю, приемка организовывалась в портах Мариуполя и Южного Одесской области.

Главное о Запорожской АЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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— Это наиболее доступный и дешевый способ доставки угля. Но вопрос об экономической целесообразности в данном случае не стоит, потому что морской коридор отсутствует, — считает Марсель Салихов, директор центра Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ.

Первый порт находится под защитой России, второй — контролируется киевским режимом. Но торговые судна пройти туда не смогут — украинские националисты заминировали прибрежную зону в Черном море.

Преступный украинский опыт экономии

Главной проблемой эксперты считают то, что в ближайшее время украинской власти придется делать выбор: или продолжать получать энергию от ЗАЭС, или подключаться к энергосистеме Евросоюза, на которую полностью пока перейти маловероятно. «У них отличаются режим работы, частоты», — говорит Сергей Кондратьев.

Кроме того, нет гарантии, что Европа сможет обеспечить необходимое количество мощностей.

Главное о Запорожской АЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

— В Европейском союзе сейчас энергетический кризис. Потому Украина уже начала экономить электроэнергию. В темное время суток населению запрещают включать свет. Украинцы вынуждены подчиняться, — говорит экономист Иван Лизан.

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Эксперт напомнил и другие методы «экономии», известные киевскому режиму.

Подрыв линий электропередач [представителями запрещенного в РФ «Правого сектора»], питавших Крым до 2015 года, отключил полуостров. Не исключаю, что таким или другим способом они могут прервать подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

Будущее станции в Энергодаре

Украинские власти ранее заявляли, что технически организовать электроснабжение Крыма с ЗАЭС Россия не сможет.

— Информация не соответствует действительности. Запорожская АЭС вырабатывала электроэнергию в том числе для Крыма до диверсии на ЛЭП в Херсонской области. Отремонтировать их сейчас не составит труда для российских специалистов, — уверен Сергей Кондратьев.

Эксперт отметил, что на крымском полуострове налажена устойчивая система энергоснабжения, но лишними эти мощности не будут. В большей степени они могут пригодиться республикам Донбасса, когда там пойдет в рост промышленное производство.

Кондратьев напомнил, что именно станцию в Энергодаре украинские власти пытались полностью перевести на топливо американской компании Westinghouse. Несколько опасных экспериментов завершились авариями.

Главное о Запорожской АЭС
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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— Сейчас американских ТВС около 50%, остальное — всё так же российские. Когда Westinghouse отработает, они будут утилизированы. Наверняка этим придется заняться России, поскольку американцы полный цикл не обеспечивают. Постепенно Запорожская АЭС полностью перейдет на сборки «ТВЭЛ», все шесть реакторов продолжат работу.

Потеря контроля над Днепровским каскадом ГЭС, по мнению эксперта, поставит киевский режим в сложное положение.

— Гидроэлектростанция обеспечивает более 10% внутрисуточного регулирования. «Укрэнерго» уже сейчас сложно дается балансирование, из ПХГ выкачиваются заказы. Если и ДнепроГЭС не будет питать Украину, мощностей для маневрирования не останется.

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