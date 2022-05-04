Область значения: как сейчас живет неподконтрольное украинцам Запорожье

Запорожская область была занята российскими войсками в первые недели специальной военной операции. На сегодняшний Киев пытается удерживать только небольшую часть этого региона, включая город Запорожье. Под контролем России – крупнейший порт на Азовском море Бердянск и самая большая в Европе Запорожская АЭС. В области постепенно налаживается мирная жизнь, дестабилизировать которую упорно пытается украинская сторона. Проводятся ракетные обстрелы, организуются диверсионные акты и кибератаки. Украинские операторы сотовой связи и интернет-провайдеры отключили Запорожье от своих сетей, а банки вывезли все наличные гривны. Военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм одним из первых проехал по Запорожью, побывав в Бердянске, Мелитополе и Энергодаре. О том, как сейчас живет область, какие проблемы заботят ее жителей и есть ли перспективы у этого региона — в его репортаже.

Тихая провинция

Мы выезжаем из Донецка рано утром. Маршрут проложен максимально безопасно — значит, едем в обход Мариуполя. Но даже на расстоянии в десять километров хорошо виден густой дым со стороны «Азовстали». Он поднимается с территории завода.

Чем дальше мы отъезжаем от «Марика», тем меньше разрушений и следов боев. На дороге встречается уничтоженная украинская техника - танки Т-64, бронетранспортеры, разведывательные БРДМ и грузовики. Дальше — довольно неожиданная находка. На обочине стоит сгоревший радиолокатор разведки и наведения зенитной системы С-300. Судя по характерному пиксельно-угловатому камуфляжу - машина принадлежала ВСУ. В бой она вступить не успела - была уничтожена прямо на марше.

Область значения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

В целом же в Запорожской области следов боевых действий практически нет. Редко попадаются вырытые, но уже брошенные окопы, уничтоженные машины и пара-тройка сгоревших танков. Прямо по центру поля — остатки ракеты «Точка-У». Надо признать, после пересечения границы областей, пропадет ощущение того, что ты где-то в зоне конфликта. За все время нашего путешествия по Запорожью мы ни разу не надевали бронежилеты и шлемы. Хотя они всегда были под рукой.

Донецкая область - это фактически сплошная городская агломерация: заканчивается населенный пункт и сразу же начинается другой. Между группами поселков и городов — небольшие леса и поля. Запорожская область - полная противоположность ДНР. Сельскохозяйственные земли, между которыми прячутся села и небольшие городки. Поля, засеянные рапсом и гречихой, тянутся до самого горизонта.

В области очень мало многополосных автомобильных трасс со сложными развязками. В основном мы едем по дорогам с двухстронним движением, которые часто проходят по центральным улицам городов и посёлков.

Частные дома в Запорожской области хотя и небольшие, но добротные, сложенные из кирпича. Каждый — с большим приусадебным участком. Бросается в глаза, что общая поселковая инфраструктура находится не в самом лучшем состоянии. Дома культуры, государственные и муниципальные учреждения требуют ремонта. На полях — не самая современная сельскохозяйственная техника: трактора, выпущенные еще в середине 1980-х годов, старые грузовики ГАЗ-53.

Довольно часто встречаются современные и довольно дорогие многоэтажные дома с пристройками. Они хорошо освещены и хорошо огорожены. Это молельные дома, которые принадлежат различным американским протестантским церквям. Иногда встречаются не просто отдельные строения, а даже целые котеджные посёлки с охраняемыми выездами. За время поездки я насчитал около десятка таких домов.

Область значения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Но намного больше в Запорожской области памятников воинам Красной армии. Их сотни, они есть в каждом населенном пункте, встречаются мемориалы на дорогах и даже в полях. И при их виде приходит осознание, как тяжело и какими жертвами далась Советскому Союзу сначала оборона, а потом и освобождение Украины от немецко-фашистских войск.

Сердце Азовского моря

Бердянск - это небольшой город. Его сердце - большой порт с грузооборотом более 4,5 миллионов тонн в год. Товаропоток из Бердянска идет не только в черноморский регион, но и в Средиземноморье, Азию и Америку.

В 2019-м году в Бердянске и прилегающих поселках проживало чуть более 110 тысяч человек. С начала специальной военной операции часть жителей уехала на подконтрольную Киеву территорию.

– И сейчас часть жителей хотят уехать в Запорожье. Мы не делаем им препятствий, – рассказывает новый мэр Бердянска Александр Сауленко. – Есть и те, которые наоборот возвращаются в наш город.

В бердянске возобновили работу кафе и магазины. По заверению главы города, сейчас идет переход на работу в рублях. Хотя первая же моя попытка воспользоваться российской валютой заканчивается неудачей: девушка в кофейне просит меня заплатить гривнами. Хотя и признается – в Бердянске острый дефицит украинской валюты. С подконтрольной Киеву территории новые гривны не поступают, а украинские банки с начала СВО вывезли всю наличность.

Есть проблемы и с сотовой связью. Раньше в Бердянске работали два украинских оператора KievStar и Vodafon. Но качество связи и скорость мобильного интернета падали с каждым днем. По словам Александра Сауленко, высокоскоростную линию сейчас тянут из России. Эта работа сейчас стала максимально приоритетной: в первый день нашего путешествия все киевские операторы и интернет-провайдеры прекратили работу в Запорожской и Херсонской областях.

Область значения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Одновременно с этим в плане безопасности в городе полный порядок. В Бердянске активно работают подразделения Росгвардии, а также местная полиция. Бросается в глаза, что бердянские правоохранители уже переоделись в форму МВД РФ, носят российские шевроны и знаки отличия. Честно говоря, я был абсолютно не готов увидеть в центре Бердянска сотрудника ГИБДД.

Главным поставщиком для магазинов и торговых точек стал Крым. Также с полуострова везут гуманитарную помощь — ее выдача проходит недалеко от центра города. На площади стоят несколько фургонов, с которых выдают пакеты с консервами, крупами, товарами бытового потребления и другими нужными вещами. Все проходит под охраной бойцов Росгвардии и спецтехники. Тут же базируется довольно колоритная «буханка» со звуковещательной станцией, транслирующей песни времен Великой Отечественной войны. Образ дополняют установленные на крыше «уазика» триколор и знамя Победы.

Город атома

Следующая точка нашего маршрута - Энергодар. Там расположена самая крупная в Европе атомная электростанция - Запорожская АЭС.

Станция перешла под контроль российских военных еще в первых числах марта. С этого момента за ее физическую безопасность отвечают сотрудники ФСВНГ. С технической безопасностью объекта сотрудникам ЗАЭС помогают представители российского Росатома.

Режим на станции максимально строгий. Перед выездом у нас тщательно проверяют документы, а затем машину и личные вещи обнюхивает собака. С этого момента и до приезда на территорию АЭС двери запираются и выход из автобуса категорически запрещен.

Запорожская АЭС - это шесть энергетических блоков. На полной мощности станция генерирует до 40 млрд кВт/ч в год. Сейчас на объекте каждый день работает три тысячи человек — пока станция производит электроэнергию не на полную мощность.

– На данный момент работает необходимое количество блоков, часть блоков находится в плановом ремонтах, а некоторые блоки разгружены, так как нет больших мощностей. Сейчас мы в первую очередь обеспечиваем всю освобожденную от Украины территорию Запорожья – рассказывает Андрей Шевчик, глава администрация города Энергодар.

Область значения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

По словам представителя Минобороны на Запорожской АЭС генерал-майора Валерия Васильева, на объекте все работает в штатном режиме с соблюдением норм безопасности.

– Радиационная обстановка в норме. Здесь мир, и мирный атом работает в мирных целях, - отмечает представитель МО РФ.

Ранее украинские СМИ сообщали, что на атомной электростанции шли настоящие бои и объекту были нанесены серьезные повреждения. Однако, по словам главы администрации, российские войска три дня вели переговоры, чтобы мирным путем получить доступ на ЗАЭС. Владельцы же станции угрозами увольнений и даже физической расправы постарались вывести как можно больше сотрудников, чтобы создать картинку протеста. Правда, все обошлось мирно и военнослужащие ФСВНГ и ВС РФ взяли объект под контроль.

Позже украинская сторона попыталась провести еще один рейд: напасть ночью на тренировочный комплекс атомной станции - группу строений, где сотрудники ЗАЭС сдают нормативы. Но и в этот раз все прошло достаточно спокойно, периметр станции даже не был нарушен.

Мы как раз проезжаем мимо пострадавшего учебно-тренирочного комплекса. Это несколько многоэтажных зданий, которые находятся за пределами территории АЭС. От них до забора станции несколько сотен метров. Пострадал старый пятиэтажный учебный корпус. Там частично выгорело три этажа.

Область значения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

После неудачной диверсии Киев решил ударить уже по жителям Энергодара. По словам Андрея Шевчика, с территории Украины прекратились поставки продовольствия и начался «полный саботаж» по медикаментам.

– По медикаментам сложилась критическая ситуация. Не было инсулина, – говорит глава администрации, – И мы начали работу с нуля. Наладили логистику. Сейчас к нам идет продукция с территории Крыма, Донецка, Ростова и Краснодара. По медикаментам большое спасибо российскому Минобороны, нам доставили все лекарства. В медсанчасти люди получают их бесплатно. Сейчас идет подготовка к празднованию 9 мая. Мы уже получили все необходимые материалы.

В подтверждение словам городского главы над центральным входом на Запорожскую АЭС уже развернут большой баннер. Он напоминает, что в 2022 году мы отмечаем 77-летнюю годовщину великой Победы.

Важный город

Мелитополь — второй по важности город в Запорожской области — российским войскам пришлось освобождать с боями. Конечно, их масштаб нельзя сравнить с тем, что происходило в Мариуполе. Но все равно, на въезде в город сразу виден подбитый украинский Т-64, часть домов в пригороде разрушены.

– Украинские военные стреляли из центра города по южным окраинам, – расказывает местная жительница Ольга, – Пушки стояли во дворах и чуть ли не на главной площади. От них досталось пригородам, там пострадали мои родственники. А вот ответного огня российской артиллерии мы не видели. Никаких прилетов не было. Город остался практически целым.

В отличие от Бердянска, в Мелитополе ситуация с безопасностью сложнее. Киев постоянно проводит здесь диверсии — незадолго до нашего приезда был взорван коммуникационный колодец и в городе возникли проблемы с сотовой связью. Но главная опасность - ракетные удары со стороны ВСУ.

Область значения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

– Огромное спасибо российским войскам и ПВО, которые защищают нас от украинских ракет, – искренне благодарит временный мэр города Галина Данильченко.

По ее словам, Киев пытается оказывать не только физическое воздействие, но проводит и кибер-, и информационные атаки.

– Мы смогли запустить детскую ледовую арену. Это любимое развлечение наших детей, но киевские хакеры тут же взломали ее сайт и провели диверсию, – приводит пример Галина Данильченко, – В апреле мы проводили детский праздник и в это же время Арестович выступает и говорит, что наш город обстреливают уже два часа.

Сейчас этот город тоже входит в рублевую зону. В супермаркетах ценники уже с двумя суммами - в рублях и гривнах. За покупку минеральной воды рубли у меня взяли без проблем, хотя так пока только в относительно крупных магазинах. В кафе ледовой арены, например, попросили гривны.

Мелитополь и его жители активно готовятся к 77-й годовщину великой победы. В центре уже восстановлена гордость города - Триумфальная арка. Сейчас на ней опять красуются ордена и георгиевская лента. С 2014-го года в рамках закона о декоммунизации все эти символы были сняты. Местные жители говорят, что старая администрация Мелитополя даже хотела перекрасить арку в желто-синие цвета. К радости горожан, не успели.

В день нашего приезда на арке была поднята копия Знамени Победы.