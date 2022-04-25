Кровавый счет: как инфоцыгане зарабатывают на боевых действиях на Украине

Представители западных стран начали зарабатывать на специальной военной операции на Украине — она стала весьма прибыльным бизнесом, выяснили «Известия». Предприимчивые иностранные граждане собирают донаты в соцсетях и рекламируют товары на фоне съемок из районов боевых действий. Некоммерческие организации (НКО) борются за государственные гранты. Все эти финансовые потоки, отмечают эксперты, в современных реалиях проконтролировать практически невозможно. Жертвователи, отдав деньги на гуманитарную помощь, не могут быть уверены, что средстава пойдут на нужды мирных жителей, а не в карманы наемников или мошенников. О том, как происходящее на Украине превратилось в бизнес для зарубежных инфоцыган, как называют любителей подобного не всегда честного заработка в интернете — в расследовании «Известий».

Швейцарский снайпер

С началом специальной военной операции на Украину отправили своих сотрудников десятки европейских НКО. Все эти организации заявляют, что присутствуют в регионе исключительно из гуманитарных соображений – оказывают помощь населению или распределяют грузы с товарами первой необходимости. Но, если подробнее изучить структуру этих организаций и навести справки об их сотрудниках, возникает множество вопросов.

В частности, не может ни привлечь внимание швейцарская НКО «22nd Wild Life». По имеющейся информации, совсем недавно она занималась исключительно борьбой с браконьерством и обучением рейнджеров ЮАР, однако уже 2 марта ее сотрудники оказались на Украине. Организацию возглавляет немец Филипп Дёрр, в прошлом – командир снайперского подразделения Бундесвера, участник миссий в Ираке и командировок в Афганистан в составе Международных сил содействия безопасности (ISAF). Также он является директором компании «22nd Range Feat Limited», которая занимается расследованиями и предоставлением услуг в сфере безопасности. Кроме того, владеет интернет-магазином German Grunts Shop, где продается брендированная одежда «22nd Range Feat».

«Известиям» удалось найти и других сотрудников фирмы - их идентификация через аккаунты в социальных сетях дала неожиданные результаты. В НКО, как оказалось, работает немало людей с хорошей военной подготовкой. Многие из них, судя по опубликованным постам, сопровождали Дерра во время визита на Украину.

В их числе - ветеран боевых действий по имени Марсель. Он тоже служил в Бундесвере и был награжден медалью за участие в операциях Международных сил содействия безопасности в Афганистане. В соцсетях сотрудники НКО, как правило, скрываются под ничего не говорящими никами, но при изучении их страниц выясняется, что среди них есть инструкторы по стрельбе и тренеры рейнджеров, а некоторые получали боевой опыт в горячих точках.

«Известия» связались с Филиппом Дёрром и поинтересовались у него целями поездки на Украину.

- Многие из участников организации, в том числе и я, служивший долгое время в армии, бывшие военные, - признал он. - Участие абсолютно добровольное, никто не получает зарплату или деньги. Я знаю, что многие русские с опаской относятся к группам бывших военных, как мы. Однако мы никогда не планировали проводить какие-либо военные действия.

По словам Филиппа, его организацию на Украине интересует только благотворительность, а ее сотрудники действуют «по зову сердца».

- Мы начали с закупки медикаментов, их стоимость была в районе 300 тыс. долларов. Если же говорить о общей сумме денежных пожертвований, то в последний раз, когда я проверял, она была равна 20 тыс. долларов, - рассказал он.

Деньги Филипп Дёрр считать действительно умеет. За время нахождения группы на Украине или вблизи ее границ он трижды запускал в своем профиле рекламную интеграцию Любекской летной школы, один раз — Швейной фабрики Leo Koehler, магазина одежды GermanRednecks, разместил ряд других рекламных сообщений.

Также Дёрр открыл сбор средств для поддержки миссии «22nd Wild Life» на Украине на своей странице и собирает материальную и финансовую помощь на платформе People in Uniform e.V.

Куда пойдут собранные деньги, сказать трудно, считает немецкий политолог Кристоф Хёрстль.

- В условиях, когда все случается практически одномоментно, понятно, что отчетность не всегда предоставляется сразу же, - объяснил он "Известиям". - Но в этом случае не факт, что те, кто пожертвовал средства, узнают, отдали ли они деньги на гуманитарную помощь или на военные нужды. Скорее всего, большинство информации сокроется.

Как считает Кристоф Хёрстль, за такими организациями часто стоят официальные власти.

- В Германии именно Министерство иностранных дел распределяет миллионы между частными НКО, а затем эти НКО делают то, о чем договорились с МИД, - объяснил Кристоф Хёрстль. - Так что на самом деле это не НКО. Прямо сейчас мы говорим о правительственных организациях, и это, конечно, своего рода мошенничество.

Не стоит доверять западным НКО, членами которых являются ветераны боевых действий, считает и доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш.

- Сейчас они ищут любой предлог, чтобы поставить ногу на новую территорию, - считает он. - Тот или иной формат участия в военных действиях, например, то же консультирование, будет облекаться в любые одежды, которые бы не позволили напрямую обвинить ту или иную страну во вмешательстве в украинские дела.

Американский доброволец

Ветеран армии США, 48-милетний Джеймс Васкез полностью экипировал себя для участия в боевых действиях на Украине и даже обзавелся транспортом за счет своих подписчиков в Twitter. При сборе донатов он продемонстрировал неплохое знание психологии. «Я принял решение отправиться на Украину и воевать вместе с их армией», - написал он 25 февраля в своём профиле в Twitter. В комментариях под постом он получил много восхищенных откликов и пожелани1 вернуться живым и здоровым.

Выждав паузу, 4 марта Васкез прикрепил свой аккаунт в Venmo (сервисе мобильных платежей) и объявил сбор денег. «Это явно огромное финансовое бремя для меня и семьи. Как самозанятый подрядчик, каждый день, когда я там, у меня уходят деньги, но не приходят. Заранее спасибо», - скромно пояснил Джеймс.

15 марта он выложил видео из дома со снаряжением и сообщил, что выезжает вечером. Затем он постил заметки о приключениях на польской границе и фото с людьми в военной форме.

Долгое время ветеран армии США находился в Польше, выкладывая фото оружия, жаловался на фейковые страницы под его именем, на которых просят деньги и выкладывают выдуманные истории о его жизни.

25 марта он снова соощил, что ему нужны деньги на еду, туалетные принадлежности и даже патроны. Подписчики тут же откликнулись. Многие сообщили, что сделали переводы, а европейцы посоветовали открыть кошелёк PayPal, который он тут же завел.

Через три дня Джеймс попросил больше не донатить, потому что пришло слишком много денег, на которые было куплено оружие и даже «два транспортных средства». Сейчас он продолжает делиться историями своих похождений с подписчиками, которых уже больше 300 тысяч.

На Украине, судя по фото, Васкез уже побывал — в частности, опубликовал трогательные фотографии с сельскими бабушками. До фронта, где он обещал воевать вместе с украинской армией, он не добрался – видеоотчетов с мест боевых действий подписчики так и не увидели.

Минский ресторатор

Минский ресторатор Вадим Прокопьев 30 марта объявил о начале формирования белорусского полка «Пагоня» в рамках Иностранного легиона на Украине. Он даже выложил видео на своём YouTube-канале, где сообщил, что нужны добровольцы и объявил сбор средств в поддержку на всех его страничках в соцсетях.

За пару дней ему удалось собрать 7 тыс. 427 долларов в биткоинах. Уже 3 апреля эти деньги были сняты, а вскоре он заявил о расформировании полка «Пагоня» из-за конфликта с другим «белорусским» формированием - батальоном имени Кастуся Калиновского. На сегодняшний ден Вадим Прокопьев исчез и не выходит на связь. Последнее видео на его канаде было размещено месяц назад, там же остались записи о сборе средств на биткоин-кошелёк.

Прокопьев создал и чат-бот «Воины света», с помощью которого желающие могли подать заявку на вступление в "полк". «Известия» пытались связаться с его владельцем, но бот присылает один и тот же ответ: "Ждите, когда с вами свяжутся". Фотоотчетов с фронта подписчики "героя" пока не дождались.

Легионеры с донатами

5 апреля 2022 года в Киеве объявили о создании формирования «легиона» при ВСУ, который якобы будет состоять из российских военных. В боевых действиях эти «легионеры» замечены не были, зато деньги начали собирать сразу. Уже на пресс-конференции в Киеве на столе красовалась табличка с номерами банковской карты и биткоин-кошельком.

С большой долей уверенности можно сказать, что организация эта крайне немногочисленная. На видео в Telegram-канале постоянно фигурируют три человека, распространяющие антироссийские пропагандистские материалы.

Финансовых отчетов они, естественно, не предоставляют, но «Известиям» удалось выяснить, что на биткоин-кошельке до 22 апреля было совершено 53 транзакции: им перечислили аналог 3 тыс. 948 долларов США, и часть этих средств было снята. 22 апреля на счету оставалась сумма, эквивалентная 274 долларам.

Также, по данным «Известий», на Ethereum-кошелек этой же группировки поступила сумма равная 2 тыс 511 долларов. К 22 апреля на счету осталось 360 долларов.

Серьезные боевые действия всегда обрастают желающими заработать, заметил в беседе с «Известиями» экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе.

- Заработки в первую очередь делят корпорации, производящие оружие, и государства, - считает он. – США, например, давно научились это делать и хорошо заработали на всех войнах начиная с Первой мировой. НКО, наемники или мошенники тоже стараются получить свою долю. Тут важно помнить, что весь этот бизнес и люди в нем крайне нечистоплотны, обмана нужно ждать отовсюду. Военная неразбериха способствует тому, чтобы урвать и по-быстрому спрятать. Время меняется и сбор донатов, реклама в местах боевых действий – это всего лишь новая форма. Не стоит удивляться тому, что кто-то организовал батальон, собрал на него деньги, а потом пропал. Не зря же все эти деньги называют деньгами на крови.

В любом проекте, где собирают донаты, можно быть уверенным только в случае, если знаешь его участников лично, говорит гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

- В остальных случаях это лотерея, - уверен он. - Удивляться тому, что деньги будут потрачены не так, как обещали, не стоит.

Существующим НКО верить нельзя, согласен и Сергей Орджоникидзе. Можно быть уверенным, что деньги дойдут до адресата, только если жертвовать крупным известным структурам, где все контролируют друг друга, отметил эксперт.