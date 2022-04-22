Время смелых: запорожский поселок отрекся от Украины

Поселок Розовка Запорожской области стал первым освобожденным населенным пунктом Украины, жители которого инициировали выход из состава страны. Решение приняли на народном сходе, организованном самими розовцами в доме культуры. Граждане единогласно проголосовали за обращение к главе ДНР о временном присоединении к республике. Денис Пушилин пообещал помогать людям; вопрос о будущей государственной принадлежности будет решен по окончании спецоперации. Все подробности истории и какое развитие она может получить — в материале «Известий».

Народный сход в Розовке

4 марта поселок городского типа Розовка Запорожской области был освобожден от оккупации украинских националистов. Он находится в пешей доступности от границ Донецкой Народной Республики. В 55 км на юг — Мариуполь, на север — Волноваха. В состав входят один поселковый и семь сельских советов. Население — 3085 человек.

7 апреля городок посетили глава ДНР Денис Пушилин и секретарь генерального совета партии «Единой России» Андрей Турчак. Привезли гуманитарную помощь, пообщались с местными жителями. В Розовке их встретили словами: «Мы все за вас (силы спецоперации. — Ред.)». Озвучили просьбы о скорейшем установлении мира в запорожском регионе.

Время смелых Фото: официальный сайт «Единой России»/er.ru

Руководители дали такое обещание, а в завершение визита водрузили на административное здание знамя Победы и флаг Российской Федерации. Заработала общественная приемная Донецкой республики, куда жителям предложили обращаться с жалобами и пожеланиями.

Спустя две недели, 19 апреля, розовцы выступили с предложением: временно присоединить поселение к ДНР. По мнению жителей, инициатива способствует укреплению их защиты и благополучию .

Небольшой дом культуры заполнен под завязку, люди сидят, стоят у стен и входа.

— Прошу голосовать. Счетная комиссия, работаем. Кто за? — задает вопрос женщина, все поднимают руки. — Кто против? Кто воздержался? Воздержавшихся нет. Значит, принимается.

Ответ Пушилина

Спустя несколько часов после народного собрания в Розовке на волеизъявление жителей отреагировал глава ДНР. Он отметил, что подобные обращения в его адрес уже были, но это первое публичное и столь явное, что заслуживает особого уважения. Поступок жителей Запорожской области Пушилин назвал своеобразным гражданским подвигом : «Люди действительно натерпелись за эти восемь лет и устали от нацистского режима, хотят изменений в положительную сторону».

— Что касаемо изменения административной границы в данный период, с учетом того что Донецкая Народная Республика признана в конституционных границах (бывших Донецкой и Луганской областей. — Ред.), безусловно, этот вопрос будет решаться позже . Конечно же, ни при каких обстоятельствах (розовцы. — Ред.) не останутся без нашего внимания, и мы окажем всестороннюю поддержку .

Время смелых Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По словам Пушилина, содействие будет выражено не только в налаживании экономических связей, но в восстановлении мобильной связи и интернета и других важных составляющих мирной жизни.

— Мы окажем поддержку в возобновлении выплат пенсий, социальных пособий, в выстраивании административного управления, то есть зарплат бюджетникам. Там должны полноценно работать медицинская служба, спасатели, правоохранительные органы. Поэтому здесь мы берем это во внимание. Начинаем с этого, а дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Люди точно не будут брошены, — подытожил глава ДНР.

По данным СМИ, обстановка в Розовке спокойная. Заработал центр занятости, где пишут заявления на оформление пенсий и поступление на работу. На опоре электропередачи установили доску с газетами. В центре поселка многолюдно. Жители общаются, кто-то едет по делам на велосипеде. Бросается в глаза чистота и порядок: мусора нет, кустарники подстрижены, деревья побелены — поселок готовится к майским праздникам.

«Видим свое будущее с Россией»

В главном совете военно-гражданской администрации Запорожской области «Известиям» подтвердили, что народный сход в Розовке — инициатива местных жителей.

— В освобожденных городах и районах продолжается восстановление. Но всё ближе битва за Запорожье. Я как запорожец вижу дальнейший путь с Россией. Это наши чаяния, за это и воюем, — сказал один из руководителей региона Владимир Рогов.

Время смелых Продажа овощей, привезенных из Херсонской и Запорожской областей, на симферопольском рынке «Привоз» Фото: РИА Новости/Макс Ветров

В Геническе Херсонской области похожие настроения.

— В городе есть краеведческий музей с архивными данными до 1917 года. Так вот, согласно документам, предки наших жителей — крымчане, — отметил сотрудник администрации Геннадий Сивак.

Нашему собеседнику известно о событиях в Розовке, но публичное заявление жителей его не удивило.

— Регулярно наши жители обращаются с похожими инициативами. Всему свое время, — солидарен Сивак с Роговым. — Сейчас у нас на очереди посевная, помощь женщинам с детьми, пенсионерам. Цель — запустить государственную машину, работу. Открываем расчетные счета, казначейство. Каждый день приезжает МЧС Крыма, помогает. После того, когда все насущные вопросы решим, приступим к изучению предложений горожан.

«Процесс размежевания будет мирным»

Украинские власти прокомментировали события в поселке Запорожской области в привычной для себя риторике.

«Запуганные люди под дулом автоматов вынуждены были голосовать за непонятные вещи, находящиеся за рамками правового поля» , — отметил председатель подконтрольной Украине администрации региона Артур Крупский.

Время смелых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вероятно, речь идет о тех самых вымышленных Киевом автоматах, под которыми, по мнению украинской власти, в 2014 году проводились референдумы в Крыму, Донецке и Луганске, а потом выдавались паспорта миллиону жителей республик Донбасса.

Бороться с розовцами украинские власти намерены теми же способами, что с жителями ЛДНР, — угрозами расправы. Крупский сообщил, что ему известно о всех «предателях». В СБУ и полицию, отметил он, направлены заявления.

По мнению экспертов, у Киева есть причины для беспокойства. Как отметил в беседе с «Известиями» политолог Андрей Суздальцев, «фактор Розовки» в будущем запустит процедуру изменения границ.

— Когда закончатся боевые действия, возникнут вопросы о размежевании. Как их сформулируют местные жители — посмотрим. Но их придется решать. Главное, в чем я уверен, — процесс будет мирным, — сказал эксперт.