«Жить можно — мы просидели 42 дня в подвале. Только жалко папу»

В Мариуполь вернулась весна, жизнь и новые надежды. В городе уже идет восстановление инфраструктуры, а люди больше не прячутся по подвалам — они вышли на улицы вместе с теплыми лучами солнца. Но на юге еще слышны взрывы. Это союзные силы продолжают работать по засевшими на заводе «Азовсталь» украинским боевикам. О том, что сейчас происходит в Мариуполе, как в город возвращается жизнь и почему трофеями ДНР стал гордость украинского флота — бронекатер «Кременчуг», — в репортаже военного корреспондента «Известий» Алексея Рамма.

«Азбука Донбасса»

— Вы знаете, берегите детей. Любой ценной. Это наше будущее, — говорит мне Зоя Николаевна. Она бывшая преподаватель техникума в Мариуполе. 28 дней она и ее соседи просидели в подвалах, спасаясь от обстрелов.

Зоя Николаевна, рассказывает, как доставали продукты и воду, даже сливали ее из батарей, чтобы только поддержать детей. Сейчас ситуация в городе радикально поменялась.

— Сегодня я пришла в пункт выдачи гуманитарной помощи, а мне дали заполнить маленькую анкету. Спросили, чем я до войны занималась и какая у меня специальность. Сказали, что хоть я и пенсионер, но буду опять работать с детьми, будут специальные классы и группы, — пересказывает она.

Меня не было здесь всего 12 дней, но за это время Мариуполь серьезно изменился. Тот старый город встречал хмурой погодой, сильным ветром, взрывами и выстрелами, пустыми разбитыми серыми улицами, развалинами и редкими людьми , которые старались выжить любой ценной. Новый Марик, как называют его местные, уже покрыт зеленью, погода солнечная. Его улицы очищаются от обломков и мусора, по улицам ходят мирные жители и даже появились первые торговые точки и импровизированные рыночки.

— Пока гуманитарная ситуация остается сложная. Сейчас идут первые шаги по восстановлению мирной жизни, – рассказывает глава Донецкой республики Денис Пушили. — Профильные ведомства работают по всем направлениям. Идут работы по разминированию, разбору завалов и подключению воды и электроэнергии.

Проблема с водой, газом и электроэнергией препятствует возвращению людей в Мариуполь, объясняет нам мэр Мариуполя Константин Иващенко. По словам главы города, люди уже активно возвращаются в свои дома. Но не так быстро как хотелось бы. Не все готовы мириться с бытовыми трудностями.

Еще одна важнейшая задача — это создание рабочих мест. В первую очередь формируются команды, которые занимаются очисткой улиц и вывозом мусора и обломков. Их работу уже можно увидеть по всему городу. Я проезжаю по улице 1-го Мая и вижу, как местные жители с помощью военных и бронированных тягачей МТЛБ растаскивают остатки баррикады из грузовых автомобилей, которую возвели украинские военные.

Чтобы понять, кто остался в городе, мэрия проводит анкетирование жителей на участках гуманитарной помощи. В маленькой анкете спрашивают про профессию, место работы и тд. Это уже позволило начать формировать команды из профильных специалистов.

Сейчас в городе действует новая программа помощи детям и их родителям. В уцелевших школах и детских садах создаются классы и группы. Туда родители уже могут отдавать своих детей.

Для семей с детьми выдают отдельную гуманитарную помощь.

— Дают памперсы, были каши, детское питание, — рассказывает Елена. Ее дочери всего несколько месяцев. Елена приехала на пункт выдачи гуманитарной помощи с ребенком в коляске. — Жить можно. Мы просидели 42 дня в подвале. Только жалко папу. Он пошел под подъезд чтобы набрать воды, и погиб.

В очереди за детской гуманитарной помощи я вижу волонтеров. Замечаю, что они раздают какие-то детские книжки. Подхожу ближе и прошу просмотреть. Мне дают красочно оформленную «Азбуку Донбасса». Это не только учитель языка и письма для самых маленьких — эта книга еще рассказывает, что такое Донецкая народная республика.

Своих бросают

Мы заезжаем в Мариуполь рано утром. В 6.30 утра в городе тихо, не слышно артиллерии и стрекотания стрелкового оружия. Только на юге города виден столб черного дыма. Там находится завод «Азовсталь» — последний оплот украинских вооруженных формирований.

Внезапно недалеко от нас раздается первый артиллерийский выстрел. Спустя некоторое время второй, а за ним и третий. В небе слышен рокот двигателей реактивного самолета. Конечно, такая интенсивность стрельбы не сравнится с той, которая была еще 12 дней назад. Но артиллерия и авиация продолжают работать. Их цель — завод «Азовсталь».

— Сейчас решается вопрос о выводе стариков, женщин и детей с «Азовстали». Но у нас эта информация на 100% не подтверждена. Эту информацию мы получили из обращения боевиков «Азова» (запрещен в России — «Известия»), которые засели на заводе, — говорит глава ДНР Денис Пушилин. — Гуманитарные коридоры для гражданских лиц работают на постоянной основе. Чтобы сохранить жизни этим гражданским лицам, их надо выпустить с территории «Азовстали». Ничто не мешает и не угрожает гражданским лицам выйти в любой момент. Но боевики в очередной раз прикрываются ими.

Только за последнюю неделю Российская Федерация несколько раз прекращала огонь, чтобы обеспечить беспрепятственный выход мирных жителей с завода. Но по гуманитарным коридорам так никто и не вышел.

Двенадцать дней назад еще одной горячей точкой «Марика» был морской порт. Сегодня это объект уже очищен и полностью взят под контроль . С причалов порта открывается удивительный вид на «Азовсталь». Хорошо видны цеха, насыпь отработки, а также другие постройки. То и дело среди них поднимаются характерные грибки, а над водой разносятся звуки взрывов.

Порт Мариуполя — это сложнейший техногенный объект. Его главная задача — обеспечение работы и отгрузки материалов с заводов «Азовсталь» и «имени Ильича». На территории до сих пор лежат сотни тонн чугунных чушек, пачки и рулоны листового металла. Рядом с ними разложены, готовые к погрузке, тысячи древесных брусков.

Многие здания порта разбиты артиллерийским огнем. Хорошо видно, что обстрелы шли со стороны «Азовстали». Особенно сильно пострадал недавно построенный элеватор.

— Это очень современное сооружение, – рассказывает офицер Народной милиции, — Правда, его не успели закончить до начала специальной операции. А вот теперь уже непонятно, получится ли его восстановить.

Сейчас в порту тихо. Сонная, разморенная тёплым весенним солнцем, жизнь. По территории ходят небольшие отряды бойцов ДНР, тут же рядом работают сотрудники порта, которые пытаются расчистить территорию от обломков.

В первый день боев ВСУ взорвали и затопили на судоходных каналах порт самоходные баржи и плавучие краны. И несколько судов так и не смогли выйти в море. Их экипажи остались в заложниках. Освободить их удалось уже после штурма порта.

Украинские боевики не только перекрыли канал, но и выставили морские мины.

— Это мины ПДМ-3Я, — объясняет офицер МЧС Донецкой республики. — Их выставили не только в порту. Из них сделали минные заграждения с дистанционным управлением, и использовали на суше. Такие объекты мы находили даже в самом городе.

Сейчас водолазы ДНР тщательно обследуют акваторию. Ищут не только мины, но и не разорвавшиеся боеприпасы. Последние могут быть не менее опасными, чем классические «адские машинки».