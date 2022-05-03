По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с «Азовстали»

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. Высокоточными ракетами поражаются командные пункты, места сосредоточения войск, зенитные комплексы. В понедельник в Минобороны России сообщили о воздушном бое в районе Славянска, в ходе которого был сбит украинский МиГ-29. Средства ПВО сбили три беспилотника «Байрактар» в районе острова Змеиный и 14 дронов на других направлениях . По мнению экспертов, в ближайшие недели на Донбассе должен произойти перелом. Между тем в Минобороны сообщили, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли уже более 100 человек.

В небе и на земле

ВКС активизировали удары высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими поражены 74 военных объекта, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

— Среди пораженных целей пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад, 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки — нацистского формирования «Айдар» , — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Среди других пораженных целей заявлены зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки. У поселка Межевая уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и его радиолокационная станция разведки и наведения.

Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 40 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и командный пункт украинской 93-й механизированной бригады у Подаловки.

— Артиллерийскими подразделениями 2 мая поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов , а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

В оборонном ведомстве рассказали о произошедшем над Украиной воздушном бое. В районе Славянска был сбит украинский истребитель МиГ-29.

Средства противовоздушной обороны сбили в районе острова Змеиный три украинских ударных беспилотника «Байрактар-ТБ2» и 14 дронов на других направлениях . Перехвачены в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» в районе села Петровское и шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

По выходу дела 1 Обломки военного беспилотника «Байрактар ТБ-2» Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

Россия наращивает усилия на разных направлениях, заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— В последнюю неделю Украина пыталась контратаковать в районе Казачьей Лопани, но это ни к чему не привело. Пока российские силы еще не прогрызли оборону, чтобы вырваться на оперативный простор, но они приближаются к перехвату важных транспортных узлов, — сказал эксперт. — Всё идет очень непросто. Понятно, что Украина вложила в эту оборону всё, что у нее есть. Их стратегический замысел — остановить и истощить российскую армию. Но очевидно, что они несут очень большие потери, и боеспособность частей, которые воюют, всё время снижается. В течение пары недель должен произойти определенный перелом, по крайней мере, на Донбассе . Кроме того, после выхода с «Азовстали» в Мариуполе мирных жителей окруженные боевики либо сдадутся, либо по ним начнут наносить удары большими калибрами.

Вышедшие с «Азовстали»

C территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе 1 и 2 мая вышли более сотни человек , сообщили в российском военном ведомстве. В ходе операции по вызволению мирных жителей, удерживаемых националистами из «Азова» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела) 30 апреля вышли 25 мариупольцев из близлежащих домов и еще 21 человек с территории предприятия. Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в ДНР, отметили в ведомстве.

Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были эвакуированы еще 80 мирных жителей. Всем им был предоставлен ночлег, питание и предложена медицинская помощь. Во второй группе 11 мариупольцев решили остаться в ДНР.

На территорию, подконтрольную Киеву, решили уехать 69 человек. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, которые их обещали доставить в Запорожье. Вооруженными силами России обеспечивается безопасность движения гуманитарной колонны на подконтрольную Киеву территорию.

Минобороны 2 мая предоставило видео с рассказами вызволенных из подземелий людей. Одна из освобожденных объяснила, что в их бункере было больше 70 человек, включая 17 детей. Среди них были грудной ребенок и девочка 2,5 месяцев. По ее словам, «азовцы» им не помогали, а мужчин пытались заставить работать.

По выходу дела 2 Эвакуированные с территории завода «Азовсталь» мирные жители Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

— Продукты? Никто ничего не давал , никто ничего не приносил, — вспоминает она. — Один раз хотели, чтобы мы окопы копали, но мужчины сказали: окопы копать не пойдем — там открытое пространство.

По словам другой освобожденной женщины, боевики «Азова» их постоянно обманывали.

— Они не хотели, чтобы жители выходили в город , — рассказала она. — Они всё время говорили одно и то же. Домов нет, всё выжжено, всё разбомблено. Не ходите туда, там плохие парни, они вас расстреляют.

Также женщина отметила, что они знали о гуманитарных коридорах из передач по радио, но не могли понять, когда они открываются и где находятся.

Еще одна освобожденная рассказала, как они вышли с территории завода.

— Вышли, прошли метров 50, а они со здания с оружием: «Стоять! Куда вы собрались?» — вспомнила она. — Я говорю, что у нас еда уже закончилась, дети уже не выносят. А они матом: «А мы зачем ради вас сюда пришли?» Я не знаю, зачем они сюда ради нас пришли, мы их не звали .

В понедельник начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала операции — более 1 млн человек, почти 200 тыс. из которых дети.

Мизинцев привел данные об использовании боевиками объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.

— В Барвенково Харьковской области в здании областной психиатрической больницы № 2 националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц; в общеобразовательных учреждениях в городах: Днепр (школы № 2 и № 28, школа-интернат № 2), Николаев (школа-интернат для глухих детей), Краматорск (школы № 9 и № 6) и Славянск (школа № 14) военнослужащие ВСУ и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО. Данные факты являются очередными яркими свидетельствами продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу, — заявил генерал-полковник.

На важном направлении

В Минобороны России 2 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность . Мотострелковой роте, где служит сержант Степан Колесниченко, предстояло освободить населенный пункт. Во время атаки сержант первым обнаружил противника и, выбрав хорошую позицию, метким огнем уничтожил боевиков . Ответным минометным ударом противник накрыл месторасположение сержанта. Степан получил осколочное ранение и контузию, но из боя не вышел, продолжив вести огонь.

— В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Колесниченко задача по освобождению населенного пункта была выполнена, — отметили в российском Минобороны.

Подполковник Иван Афанасенко, действуя в составе батальонно-тактической группы, отвечал за артиллерийскую поддержку наступающих российских сил. В ходе боев с превосходящими украинскими силами подполковник не раз умело руководил уничтожением целей и своевременно выводил артиллерийские подразделения из-под ответного огня.

По выходу дела 3 Фото: ТАСС/Епанчинцев Евгений

— В результате грамотных и профессиональных действий Ивана Афанасенко был уничтожен пункт управления противника, склад с оружием и боеприпасами, две боевые машины пехоты и два автомобиля с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, до 20 националистов, — заявили в военном ведомстве.

Мужественные и самоотверженные действия подполковника Ивана Афанасенко позволили российским войскам развить наступление на важном стратегическом направлении, отметили в военном ведомстве.

Танковый взвод старшего лейтенанта Азата Хамитова участвовал в ожесточенных боях по освобождению одного из населенных пунктов. Во время атаки несмотря на сильный огонь противника экипаж Хамитова уничтожил два танка, шесть БМП и более 70 боевиков. Грамотные, самоотверженные и профессиональные действия Азата Хамитова помогли разгромить украинские формирования и освободить населенный пункт, отметили в российском военном ведомстве.