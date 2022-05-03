По выходу дела: как продолжается эвакуация мирных жителей с «Азовстали»
Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. Высокоточными ракетами поражаются командные пункты, места сосредоточения войск, зенитные комплексы. В понедельник в Минобороны России сообщили о воздушном бое в районе Славянска, в ходе которого был сбит украинский МиГ-29. Средства ПВО сбили три беспилотника «Байрактар» в районе острова Змеиный и 14 дронов на других направлениях. По мнению экспертов, в ближайшие недели на Донбассе должен произойти перелом. Между тем в Минобороны сообщили, что с территории «Азовстали» в Мариуполе вышли уже более 100 человек.
В небе и на земле
ВКС активизировали удары высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими поражены 74 военных объекта, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
— Среди пораженных целей пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад, 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки — нацистского формирования «Айдар», — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Среди других пораженных целей заявлены зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» и батарея реактивных систем залпового огня в районе Архангеловки. У поселка Межевая уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и его радиолокационная станция разведки и наведения.
Оперативно-тактическая и армейская авиация поразили 40 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и командный пункт украинской 93-й механизированной бригады у Подаловки.
— Артиллерийскими подразделениями 2 мая поражены два пункта управления, восемь артиллерийских батарей, 12 опорных пунктов и 28 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Уничтожено до 170 националистов, а также 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.
В оборонном ведомстве рассказали о произошедшем над Украиной воздушном бое. В районе Славянска был сбит украинский истребитель МиГ-29.
Средства противовоздушной обороны сбили в районе острова Змеиный три украинских ударных беспилотника «Байрактар-ТБ2» и 14 дронов на других направлениях. Перехвачены в воздухе две тактические ракеты «Точка-У» в районе села Петровское и шесть реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
Обломки военного беспилотника «Байрактар ТБ-2»
— Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники, — заявил генерал-майор Игорь Конашенков.
Россия наращивает усилия на разных направлениях, заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.
— В последнюю неделю Украина пыталась контратаковать в районе Казачьей Лопани, но это ни к чему не привело. Пока российские силы еще не прогрызли оборону, чтобы вырваться на оперативный простор, но они приближаются к перехвату важных транспортных узлов, — сказал эксперт. — Всё идет очень непросто. Понятно, что Украина вложила в эту оборону всё, что у нее есть. Их стратегический замысел — остановить и истощить российскую армию. Но очевидно, что они несут очень большие потери, и боеспособность частей, которые воюют, всё время снижается. В течение пары недель должен произойти определенный перелом, по крайней мере, на Донбассе. Кроме того, после выхода с «Азовстали» в Мариуполе мирных жителей окруженные боевики либо сдадутся, либо по ним начнут наносить удары большими калибрами.
Вышедшие с «Азовстали»
C территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе 1 и 2 мая вышли более сотни человек, сообщили в российском военном ведомстве. В ходе операции по вызволению мирных жителей, удерживаемых националистами из «Азова» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела) 30 апреля вышли 25 мариупольцев из близлежащих домов и еще 21 человек с территории предприятия. Все 46 человек добровольно приняли решение остаться в ДНР, отметили в ведомстве.
Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были эвакуированы еще 80 мирных жителей. Всем им был предоставлен ночлег, питание и предложена медицинская помощь. Во второй группе 11 мариупольцев решили остаться в ДНР.
На территорию, подконтрольную Киеву, решили уехать 69 человек. Их передали представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, которые их обещали доставить в Запорожье. Вооруженными силами России обеспечивается безопасность движения гуманитарной колонны на подконтрольную Киеву территорию.
Минобороны 2 мая предоставило видео с рассказами вызволенных из подземелий людей. Одна из освобожденных объяснила, что в их бункере было больше 70 человек, включая 17 детей. Среди них были грудной ребенок и девочка 2,5 месяцев. По ее словам, «азовцы» им не помогали, а мужчин пытались заставить работать.
Эвакуированные с территории завода «Азовсталь» мирные жители
— Продукты? Никто ничего не давал, никто ничего не приносил, — вспоминает она. — Один раз хотели, чтобы мы окопы копали, но мужчины сказали: окопы копать не пойдем — там открытое пространство.
По словам другой освобожденной женщины, боевики «Азова» их постоянно обманывали.
— Они не хотели, чтобы жители выходили в город, — рассказала она. — Они всё время говорили одно и то же. Домов нет, всё выжжено, всё разбомблено. Не ходите туда, там плохие парни, они вас расстреляют.
Также женщина отметила, что они знали о гуманитарных коридорах из передач по радио, но не могли понять, когда они открываются и где находятся.
Еще одна освобожденная рассказала, как они вышли с территории завода.
— Вышли, прошли метров 50, а они со здания с оружием: «Стоять! Куда вы собрались?» — вспомнила она. — Я говорю, что у нас еда уже закончилась, дети уже не выносят. А они матом: «А мы зачем ради вас сюда пришли?» Я не знаю, зачем они сюда ради нас пришли, мы их не звали.
В понедельник начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что за прошедшие сутки из опасных районов Украины и народных республик Донбасса эвакуированы 11 550 человек, в том числе 1 847 детей, а всего с начала операции — более 1 млн человек, почти 200 тыс. из которых дети.
Мизинцев привел данные об использовании боевиками объектов гражданской инфраструктуры в военных целях.
— В Барвенково Харьковской области в здании областной психиатрической больницы № 2 националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц; в общеобразовательных учреждениях в городах: Днепр (школы № 2 и № 28, школа-интернат № 2), Николаев (школа-интернат для глухих детей), Краматорск (школы № 9 и № 6) и Славянск (школа № 14) военнослужащие ВСУ и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО. Данные факты являются очередными яркими свидетельствами продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу, — заявил генерал-полковник.
На важном направлении
В Минобороны России 2 мая рассказали о солдатах и офицерах, проявивших в боях мужество и самоотверженность. Мотострелковой роте, где служит сержант Степан Колесниченко, предстояло освободить населенный пункт. Во время атаки сержант первым обнаружил противника и, выбрав хорошую позицию, метким огнем уничтожил боевиков. Ответным минометным ударом противник накрыл месторасположение сержанта. Степан получил осколочное ранение и контузию, но из боя не вышел, продолжив вести огонь.
— В результате мужественных и самоотверженных действий сержанта Колесниченко задача по освобождению населенного пункта была выполнена, — отметили в российском Минобороны.
Подполковник Иван Афанасенко, действуя в составе батальонно-тактической группы, отвечал за артиллерийскую поддержку наступающих российских сил. В ходе боев с превосходящими украинскими силами подполковник не раз умело руководил уничтожением целей и своевременно выводил артиллерийские подразделения из-под ответного огня.
— В результате грамотных и профессиональных действий Ивана Афанасенко был уничтожен пункт управления противника, склад с оружием и боеприпасами, две боевые машины пехоты и два автомобиля с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, до 20 националистов, — заявили в военном ведомстве.
Мужественные и самоотверженные действия подполковника Ивана Афанасенко позволили российским войскам развить наступление на важном стратегическом направлении, отметили в военном ведомстве.
Танковый взвод старшего лейтенанта Азата Хамитова участвовал в ожесточенных боях по освобождению одного из населенных пунктов. Во время атаки несмотря на сильный огонь противника экипаж Хамитова уничтожил два танка, шесть БМП и более 70 боевиков. Грамотные, самоотверженные и профессиональные действия Азата Хамитова помогли разгромить украинские формирования и освободить населенный пункт, отметили в российском военном ведомстве.