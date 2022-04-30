Не суть, а дело: почему ОБСЕ сворачивает свою миссию на Украине

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) планирует полностью свернуть свою Специальную мониторинговую миссию (СММ) на Украине . Как пояснили «Известиям» в ОБСЕ, это происходит потому, что за месяц, с тех пор как у СММ истек мандат, страны так и не договорились о его продлении. Ухода организации из Донбасса активно требовали представители самопровозглашенных республик, Россия их в этом требовании поддерживала (именно из-за ее голоса продлить мандат не удалось). Более того, Москва солидарна с Донецком и Луганском еще в одном вопросе — о том, что местные сотрудники ОБСЕ занимались шпионажем в пользу Киева.

Обоснованные основания

Первые сообщения о том, что власти частично признанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) задерживают сотрудников СММ ОБСЕ , появились 8 апреля.

« Есть обоснованные основания полагать, что некоторые сотрудники, местный персонал, <…> совершали противоправные деяния на территории республики , которые, как вы понимаете, несовместимы с мандатом официальной СММ», — приводит слова министра иностранных дел ДНР Натальи Никоноровой Донецкое агентство новостей.

Не суть, а дело1 Фото: Global Look Press/Alexander Rekun

Это произошло спустя неделю после того, как 31 марта у миссии истек мандат. Около 1 тыс. ее наблюдателей работали на Украине с марта 2014 года, ее офисы располагались в Киеве, Донецке и Луганске. Вплоть до 2022 года 57 членов ОБСЕ ежегодно продлевали действие СММ консенсусом, в этом году против продления выступила Россия.

В начале марта после начала спецоперации РФ на Украине генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид сообщила об эвакуации из страны почти 500 наблюдателей. Однако, как рассказали «Известиям» в организации, пока члены ОБСЕ будут вести консультации по будущему присутствию на Украине, СММ будет сохранять статус полевой миссии , защищая своих сотрудников, имущество и помещения. В республиках Донбасса решили не дожидаться окончания этих дискуссий и постановили запретить работу миссии с 30 апреля 2022 года.

« Вопреки окончанию мандата луганская команда ОБСЕ в одностороннем порядке приняла решение продолжить свою деятельность в республике, формируя на европейских политических площадках негативный образ России, ЛНР и ДНР », — заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, обвинив СММ в том, что она «ни разу не повлияла на украинскую сторону, не поспособствовала мирному урегулированию <…>, а многие факты нарушения Минска оставались за пределами их отчетов».

Не суть, а дело3 Эвакуация наблюдателей ОБСЕ с Украины Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

— Миссия прекратила работу 31 марта, мы дали месяц на то, чтобы они могли свернуть СММ. Мы спрашивали, что они делают с теми, кто остался , — сказал «Известиям» министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего. — Они ничего не делают . То есть миссия не существует, поскольку никаких действий в этом плане она не предпринимает.

Судя по сообщениям СМИ, в обеих республиках задержали четырех сотрудников ОБСЕ, все они — местные. Власти ДНР и ЛНР обвинили их в том, что они, будучи наблюдателями ОБСЕ, действовали в пользу Украины : в Луганске по меньшей мере двух человек заподозрили в государственной измене, это чревато лишением свободы на срок от 12 до 20 лет; в Донецке задержанным вменяют шпионаж, за который может грозить от 10 до 20 лет, в военное время наказание может дойти до смертной казни.

— В отношении этих людей идет проверка . Если там будет найдена какая-то степень вины, тогда им предъявят обвинения и дело будет рассматриваться в рамках наших процессуальных норм, — говорит Владислав Дейнего. — Если вина не будет установлена, то все вопросы будут сняты и эти граждане продолжат свою жизнь на свободе.

Выработать иммунитет

В качестве улик в ЛНР предъявляют «списки объектов инфраструктуры Луганской области, возможно, подлежащих огневому поражению», а также информацию о том, что руководитель одной из команд наблюдателей получил от главы другой команды указание собрать сведения об инфраструктуре в Луганской области . В ДНР утверждают, что сотрудники ОБСЕ фиксировали на видео расположение народной милиции, госорганов и учреждений республики, а затем передавали в Киев ; в ДНР считают, что эту информацию использовали для обстрелов. Как сообщил собеседник «Известий», знакомый с ситуацией, доказательная база этих дел пока формируется.

Не суть, а дело5 Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Diego Herrera

Российская сторона полностью солидарна с позицией самопровозглашенных республик — созвучные обвинения звучат из МИД РФ. Так, представитель министерства Мария Захарова потребовала от ОБСЕ, чтобы та провела расследование в отношении этих сотрудников, а глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин уже поручил юридически оценить то, чем наблюдатели занимались в Донбассе . Организация тем временем отвергает обвинения ее сотрудников в госизмене и шпионаже.

— Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине объективно, фактологично и прозрачно сообщала о ситуации с безопасностью на Украине , ежедневно — с момента ее развертывания в 2014 году до 7 марта 2022 года — публикуя отчеты, — сказали «Известиям» в пресс-службе организации. — Миссия регулярно поддерживала контакт со всеми сторонами, однако утверждения о ненадлежащей передаче информации необоснованны.

Как отметили 23 апреля в беседе с Reuters представители ОБСЕ, они «используют все доступные каналы для содействия освобождению своего персонала».

«Они [сотрудники] были задержаны за участие в административной деятельности, которая входит в их официальные обязанности в качестве сотрудников ОБСЕ, — подчеркнул 24 апреля председатель организации, глава МИД Польши Збигнев Рау. — Они уже некоторое время содержатся под стражей без предъявления обвинений, ОБСЕ и их семьи получают недостаточно информации о ситуации».

Не суть, а дело2 Фото: Global Look Press/Не суть, а дело

Как подчеркнула тогда генсекретарь организации Хельга Шмид, все члены миссии «остаются должностными лицами ОБСЕ, и им должен быть предоставлен иммунитет, в том числе в течение этого периода, когда истекает срок действия мандата».