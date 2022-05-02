Спецоперация в Донбассе 2 мая. Текстовая трансляция

Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. С комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных жителей, в том числе женщин и детей. Сотрудница завода рассказала, что на его территории находится наемник в звании генерала. В боевых действиях на стороне Украины, предположительно, участвуют и американцы. Тем временем в освобожденном от националистов Мелитополе жители начали расплачиваться рублями наравне с гривнами. Подробнее о спецоперации, обстановке на территориях Донбасса и Украины и о том, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».