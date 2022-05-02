Спецоперация в Донбассе 2 мая. Текстовая трансляция

Из Мариуполя за сутки эвакуировали 159 человек, в том числе 29 детей, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали более 26,3 тыс. человек.
Все главы государств, поставляющих оружие на Украину, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Они молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан, ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса, — написал он в Telegram-канале. — А сейчас делают все, чтобы гибли славяне на Украине».
Ровно восемь лет назад, 2 мая 2014 года, радикалы «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и так называемой самообороны «майдана» окружили здание Дома профсоюзов в Одессе, где укрылись сторонники «антимайдана», и подожгли его. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Ответственности за эти смерти никто не понес.
В Белгородской области ночью были слышны взрывы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил
нацформирование «Азов» (против участников организации в РФ возбуждены уголовные дела) за защиту интересов страны. Он подчеркнул, что «Азов» является частью Нацгвардии Украины.
Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что в Рубежном (ЛНР) жертв обстрелов со стороны украинских войск приходится хоронить в 150-метровых траншеях.
С военной точки зрения в Мариуполе все закончено, хоть к нему из-за событий на «Азовстали» приковано все внимание. Главные бои идут на северной части фронта, где ВС РФ совместно с силами республик продвигаются к Краматорску, Лисичанску, Северодонецку и Славянску, сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.
Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Люди из „Азовстали“: что рассказали эвакуированные с территории завода в Мариуполе»
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