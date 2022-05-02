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Спецоперация в Донбассе 2 мая. Текстовая трансляция

Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Спецоперация в Донбассе 2 мая. Текстовая трансляция
2022-05-02 08:03:01
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Продолжается специальная военная операция по защите Донбасса. С комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 80 мирных жителей, в том числе женщин и детей. Сотрудница завода рассказала, что на его территории находится наемник в звании генерала. В боевых действиях на стороне Украины, предположительно, участвуют и американцы. Тем временем в освобожденном от националистов Мелитополе жители начали расплачиваться рублями наравне с гривнами. Подробнее о спецоперации, обстановке на территориях Донбасса и Украины и о том, что происходит в мире на ее фоне — в текстовой трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:18
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 159 человек, в том числе 29 детей, передает штаб территориальной обороны ДНР. Они находятся в пункте оказания помощи в селе Безыменном, куда с 5 марта эвакуировали более 26,3 тыс. человек.
Сегодня, 09:07
Все главы государств, поставляющих оружие на Украину, должны быть привлечены к ответственности как военные преступники, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Они молчали, когда ровно восемь лет назад нацисты в Одессе заживо сожгли мирных граждан, ничего не предпринимали для защиты людей Донбасса, — написал он в Telegram-канале. — А сейчас делают все, чтобы гибли славяне на Украине».
Сегодня, 09:06
Ровно восемь лет назад, 2 мая 2014 года, радикалы «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ) и так называемой самообороны «майдана» окружили здание Дома профсоюзов в Одессе, где укрылись сторонники «антимайдана», и подожгли его. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 240 получили ранения. Ответственности за эти смерти никто не понес.
Сегодня, 08:29
Сегодня, 08:24
В Белгородской области ночью были слышны взрывы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, никто не пострадал, разрушений нет.
Сегодня, 08:16
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил нацформирование «Азов» (против участников организации в РФ возбуждены уголовные дела) за защиту интересов страны. Он подчеркнул, что «Азов» является частью Нацгвардии Украины.
Сегодня, 08:12
Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что в Рубежном (ЛНР) жертв обстрелов со стороны украинских войск приходится хоронить в 150-метровых траншеях.
Сегодня, 08:03
С военной точки зрения в Мариуполе все закончено, хоть к нему из-за событий на «Азовстали» приковано все внимание. Главные бои идут на северной части фронта, где ВС РФ совместно с силами республик продвигаются к Краматорску, Лисичанску, Северодонецку и Славянску, сказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. Подробнее о ходе специальной военной операции читайте в нашем материале «Люди из „Азовстали“: что рассказали эвакуированные с территории завода в Мариуполе».
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