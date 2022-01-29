Президент Хорватии назвал главу правительства «украинским агентом»

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что не является ни врагом Украины, ни другом России, а вот премьер-министр страны Андрей Пленкович ведет себя как «украинский агент». Об этом в пятницу, 28 января сообщило хорватское государственное информационное агентство HINA.

По его словам, в то время как глава правительства республики ведет себя как «украинский агент», сам Миланович действует как ее президент, подчеркнув, что не собирается извиняться перед Киевом за свои слова о том, что отзовет хорватских военных из сил НАТО в случае конфликта Украины с Россией, как это сделал Пленкович. Президент добавил, что о коррупции на Украине говорится и в отчетах Евросоюза.

«Хорошо, что есть Украина, потому что тогда мы — не худшие», — отметил он.

Кроме того, Миланович опроверг высказывания некоторых политиков, которые назвали президента Хорватии пророссийским политиком.

«Я не враг Украины и не друг России. Еще недавно я был проамериканским, когда призывал правительство принять подарок Соединенных Штатов в виде более 80 БМП «Бредли». Видите, как эти мнения меняются от недели к неделе», — пояснил хорватский лидер.

Помимо этого, он обвинил Украину в прославлении участников массовых убийств поляков и евреев.

Ранее 25 января премьер-министр Хорватии извинился за слова Милановича в адрес Украины и добавил, что заявление хорватского президента о коррумпированности Киева не является позицией страны. Пленкович подчеркнул, что политика страны заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины.

Накануне Миланович во время посещения предприятия Kraš объявил о том, что Хорватия в случае конфликта РФ и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По словам политика, ему ничего не известно о конфликте на границе. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Хорватский лидер также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

Позднее президент Хорватии был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». В качестве обоснования внесения в базу лидера страны было указано, что он «антиукраинский пропагандист». В МИД Украины потребовали публичного опровержения «оскорбительных» заявлений и неповторения их в будущем.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН балканист Павел Кандель, хорватский лидер отличается резкими высказываниями. При этом в данном случае Миланович констатировал реальное положение вещей — что бы ни произошло на Украине, Хорватию это никак не касается, добавил эксперт.