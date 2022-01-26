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Премьер-министр Хорватии извинился за слова президента Милановича об Украине

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Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович извинился за слова президента страны Зорана Милановича в адрес Украины, а также прокомментировал заявление об отзыве своих военных из сил Североатлантического альянса (НАТО). Об этом глава хорватского кабмина написал 25 января в своем Twitter.

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«С учетом того, что на Украине наших военнослужащих нет, а контингент, размещенный в Польше, вернулся, не знаю, об отзыве каких военных думает президент. Его заявление о коррумпированности Украины не является нашей позицией, и от имени правительства приношу извинения украинцам за это», — отметил он.

Пленкович подчеркнул, что политика страны заключается в деэскалации напряженности, предотвращении конфликтов и поддержке целостности Украины. По его словам, это принципиальная позиция Хорватии.

«Вклад – исключительно опыт Хорватии по мирной реинтеграции, можем его предложить как модель решения и реинтеграции оккупированных территорий Украины», — заключил премьер-министр.

Накануне Миланович во время посещения предприятия Kraš объявил о том, что Хорватия в случае конфликта РФ и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По словам политика, ему ничего не известно о конфликте на границе. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем». Хорватский лидер также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

Как подчеркнул в беседе с «Известиями» заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН балканист Павел Кандель, хорватский лидер отличается резкими высказываниями. При этом в данном случае Миланович констатировал реальное положение вещей — что бы ни произошло на Украине, Хорватию это никак не касается, добавил эксперт.

Позднее президент Хорватии был внесен в базу украинского ресурса «Миротворец». В качестве обоснования внесения в базу лидера страны было указано, что он «антиукраинский пропагандист». В МИД Украины потребовали публичного опровержения «оскорбительных» заявлений и неповторения их в будущем.

В последние недели в западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

Он указал на то, что о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

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