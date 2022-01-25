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Балканист оценил заявление о возможном отзыве Хорватией своих военных из сил НАТО

Балканист Кандель оценил заявление об отзыве Хорватией военных из сил НАТО при конфликте из-за Украины
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Заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН балканист Павел Кандель во вторник, 25 января, в беседе с «Известиями» оценил слова президента Хорватии Зорана Милановича о том, что страна в случае конфликта России и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе.

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Эксперт отметил, что хорватский лидер отличается резкими высказываниями.

«В данном случае он констатировал реальное положение вещей — действительно, что бы ни произошло на Украине, Хорватию это никак не касается. <…> По сути, Миланович не сказал ничего, что противоречит реальности, а по форме он проявил такую демонстративную смелость, что, возможно, ему зачтется на выборах», — подчеркнул балканист.

Ранее в этот день Миланович во время посещения предприятия Kraš объявил о том, что Хорватия в случае конфликта РФ и Украины отзовет своих военных из сил НАТО в регионе. По словам политика, ему ничего неизвестно о конфликте на границе. Как он отметил, НАТО наращивает присутствие, но Хорватия «тут ни при чем».

Хорватский лидер также отметил, что Украине не место в НАТО, так как она остается одной из самых коррумпированных стран мира.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Украина воспринимается Западом как инструмент воздействия, проведения своих интересов в регионе, дестабилизации ситуации, влияния на некоторые процессы и обвинения России. Она указала, что у западных стран нет фактов, доказывающих агрессию России или какое-то нарушение ею международного права, а также непартнерских отношений.

15 января замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Вашингтон подготовил 18 различных сценариев ограничительных мер на случай нападения РФ на Украину, детали которых раскрыть отказалась. В свою очередь Песков отметил, что Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины.

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