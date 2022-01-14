Лавров заявил об отсутствии угроз для Украины со стороны России

Россия никогда не угрожала украинскому народу в отличие от президента этой страны Владимира Зеленского и его соратников, заявил 14 января глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Россия никогда, ни разу, нигде, ни публично, ни в закрытом режиме — никогда не угрожала украинскому народу. А господа Зеленский и его соратники — они это делают прямо», — отметил Лавров на итоговой пресс-конференции.

При этом министр напомнил, что приводил в пример ситуацию, когда украинский лидер «потребовал от русских убираться из Украины». Это прямая угроза, подчеркнул Лавров. Глава МИД РФ посоветовал Западу обратить внимание на угрозы Зеленского по отношению к русским и русскоязычным на Украине, а не на мифическое «вторжение РФ».

Кроме того, по словам Лаврова, на Украине уже находятся несколько сотен военнослужащих США и Великобритании. Глава ведомства обратил внимание на то, что военно-учебная миссия ЕС на Украине по сути направлена на тренировку антироссийских подразделений.

Он также отметил, что даже если Украина не вступит в НАТО, появление на ее территории ударных вооружений, а также военных баз США в Азовском море станет еще одной красной линией для РФ.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО, хотя никто не опровергает право страны стремиться в альянс. Обозреватели издания обратили внимание на то, что НАТО хочет избежать усиления конфронтации с Россией. К тому же, пишут в заключении эксперты, у Москвы есть значительные экономические рычаги в отношении Европы — поставки газа. В связи с этим немногие в Европе решат совсем испортить отношения с РФ из-за Украины.

В тот же день советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что разведка Соединенных Штатов не пришла к окончательным заключениям, что Россия якобы собирается предпринять военные меры против Украины. По его словам, США верят в возможность достижения дипломатических договоренностей с Россией для укрепления безопасности Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг добавила, что власти Украины стремятся выставить Россию стороной конфликта на юго-востоке страны, чтобы оправдать свое бездействие по урегулированию ситуации. Тогда как замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о возможных провокациях со стороны Украины, которая ищет повод, чтобы отказаться от выполнения Минских соглашений.

25 декабря 2021 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не нападала ни на кого первой. Он подчеркнул, что заявления Украины и США об «агрессивных действиях» России делаются для того, чтобы разместить больше военной техники НАТО у границ страны.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.